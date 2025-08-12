Δικαστική απόφαση – «βόμβα»: Ποιοι εργαζόμενοι άνω των 60 ετών δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη

Μία σημαντική απόφαση (2140/2025) εξέδωσε το Πρωτοδικείο Αθηνών για τη συνταξιοδότηση εργαζομένων ηλικίας άνω των 60 ετών.

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στην απόφαση, οι εργαζόμενοι ηλικίας άνω των 60 ετών που προσλήφθηκαν για να συμπληρώσουν τα ένσημά τους και να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, δεν απολύονται.

Η υπ’ αριθμόν 2140/2025 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώνει απολυμένους από Δήμους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί μέσω προγραμμάτων ΔΥΠΑ για μακροχρόνια ανέργους.

Η απόφαση δίνει τη δυνατότητα παραμονής στην εργασία έως τη συμπλήρωση του απαιτούμενου συνταξιοδοτικού χρόνου, ακόμη και μέχρι την ηλικία των 74 ετών.

Το νομικό σκεπτικό

Σύμφωνα με την απόφαση:

Η διάρκεια της σύμβασης εργασίας δεν περιορίζεται από το ανώτατο όριο των 24 μηνών που ισχύει για την επιδότηση της θέσης από τη ΔΥΠΑ.

δεν περιορίζεται από το ανώτατο όριο των 24 μηνών που ισχύει για την επιδότηση της θέσης από τη ΔΥΠΑ. Μετά τη λήξη της επιδότησης, η απασχόληση μπορεί να συνεχιστεί , εφόσον ο εργαζόμενος χρειάζεται χρόνο για να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

, εφόσον ο εργαζόμενος χρειάζεται χρόνο για να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Η απόλυση εργαζομένων κοντά στη σύνταξη θεωρείται ότι μπορεί να καταστήσει δύσκολη έως αδύνατη την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενσήμων, λόγω της προχωρημένης ηλικίας και των εμποδίων στην επανένταξη στην αγορά εργασίας.

Ποιοι ωφελούνται

Η ρύθμιση αφορά:

Ανέργους 55 έως 74 ετών που δεν έχουν συμπληρώσει 4.500 ένσημα ή 15 χρόνια ασφάλισης για συνταξιοδότηση στα 67 έτη .

που δεν έχουν συμπληρώσει ή για συνταξιοδότηση στα . Εργαζομένους που προσλήφθηκαν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης σε δήμους ή άλλους φορείς του Δημοσίου μέσω προγραμμάτων επιχορήγησης για μακροχρόνια ανέργους.

Η υπόθεση

Οι ενάγοντες εργάστηκαν για 24 μήνες σε θέσεις που κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των δήμων.

σε θέσεις που κάλυπταν των δήμων. Μετά τη λήξη της επιδότησης, οι δήμοι αρνήθηκαν να συνεχίσουν τη συνεργασία.

Οι εργαζόμενοι ζήτησαν δικαστικά την παράταση της εργασίας τους έως τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

έως τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η απόφαση αναγνώρισε το δικαίωμα που είχαν να παραμείνουν στην εργασία τους μέχρι την έκδοση τελεσίδικης κρίσης και τη συμπλήρωση του αναγκαίου χρόνου.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ ζητά από την κυβέρνηση να εφαρμόσει την απόφαση και να εναρμονίσει όλες τις δημόσιες υπηρεσίες με το νομικό σκεπτικό της, ώστε κανένας εργαζόμενος κοντά στη σύνταξη να μην απολύεται πριν εξασφαλίσει το δικαίωμα.

Διαβάστε επίσης