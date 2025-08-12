«Φρένο» στη Wall Street - Οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία του πληθωρισμού
Με πτώση ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα η συνεδρίαση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
Απώλειες κατέγραψε τη Δευτέρα (11/8) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Οι επενδυτές έχουν στρέψει την προσοχή τους στη δημοσιοποίηση νέων στοιχείων σχετικά με την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.
Οι δείκτες
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 200,52 μονάδων (–0,45%), στις 43.975,09 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 64,62 μονάδων (–0,30%), στις 21.385,40 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 16 μονάδων (–0,25%), στις 6.373,45 μονάδες.
