Στο μικροσκόπιο οι χρεωμένοι του Δημοσίου: Αυξημένη εποπτεία, πότε θα δημοσιοποιούνται ονόματα

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών επιδιώκει να βάλει τέλος σε ένα χρόνιο πρόβλημα από τις πρώτες ημέρες ανάληψης των καθηκόντων της, τον περασμένο Μάρτιο.

Αυτό αφορά την αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο από ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Για αυτόν τον σκοπό συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή, με αποστολή την εις βάθος ανάλυση του προβλήματος και τον εντοπισμό των πραγματικών αιτιών των καθυστερήσεων. Σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, δημιουργήθηκε ήδη νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή τιμολογίων από ιδιώτες προς φορείς του Δημοσίου.

Η στατιστική ανάλυση των στοιχείων και η επεξεργασία των δεδομένων θα οδηγήσουν σε μία σαφή αποτύπωση της κατάστασης στις αρχές του 2026. Τότε, θα υπάρχει για πρώτη φορά πλήρης και τεκμηριωμένη εικόνα σχετικά με:

– Ποιοι φορείς έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, δηλαδή οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών.

– Το ύψος των οφειλών τους.

– Τους λόγους για τους οποίους οι πληρωμές καθυστερούν, παρ’ ότι τα απαιτούμενα κονδύλια υπάρχουν και έχουν ήδη καταγραφεί στο δημόσιο χρέος.

Ονόματα στη «φόρα»

Οι φορείς που αποδεικνύονται ασυνεπείς, θα τελούν υπό αυξημένη εποπτεία, ενώ τα στοιχεία τους θα δημοσιοποιούνται σε τακτική βάση. Στόχος είναι η διασφάλιση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και, κυρίως, της συνέπειας του Δημοσίου απέναντι στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σημείωσε νωρίτερα ότι «από την πρώτη μέρα, αυτό έχει απασχολήσει πολύ εμένα και την ομάδα μου, στο υπουργείο Οικονομικών. Οπότε, έχουμε δημιουργήσει ένα τεχνικό επιτελείο. Μαζεύουμε για αρχή τα στοιχεία.

Αυτό το είχα διαπιστώσει και ως υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ό,τι δεν μπορείς να μετρήσεις, δεν μπορείς να το μεταρρυθμίσεις. Δεν μπορείς καν να το διαχειριστείς. Οπότε, μετράμε όλα τα τιμολόγια και κάνουμε μία καταγραφή οργανισμό – οργανισμό», μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Στους επόμενους μήνες, όλα αυτά θα δημοσιοποιηθούν. Θα ξέρει ο κόσμος ποιος δημόσιος οργανισμός καθυστερεί και γιατί», υπογράμμισε ο υπουργός.