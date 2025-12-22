Πώς και πόσο αμείβονται όσοι εργαστούν στις 25 και 26 Δεκεμβρίου

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΓΣΕΕ

Πώς και πόσο αμείβονται όσοι εργαστούν στις 25 και 26 Δεκεμβρίου
Οι ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς θεωρούνται, από τη νομοθεσία, ημέρες υποχρεωτικής αργίας και η ΓΣΕΕ υπενθυμίζει τι ισχύει για την απασχόληση και την αμοιβή όσων εργαστούν τότε. Για το φετινό εορταστικό διάστημα, υποχρεωτικές αργίες είναι: 25 Δεκεμβρίου (Πέμπτη), 26 Δεκεμβρίου (Παρασκευή), 1 Ιανουαρίου (Πέμπτη) και 6 Ιανουαρίου (Τρίτη).

Σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας, κατά κανόνα απαγορεύεται η απασχόληση και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από όσες λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και τις αργίες. Παράλληλα, δεν επιτρέπεται να συμψηφιστεί ρεπό με ημέρα υποχρεωτικής αργίας, ενώ οι αργίες αυτές δεν προσμετρώνται στην ετήσια άδεια με αποδοχές.

Αν η επιχείρηση δεν λειτουργεί στις αργίες: Όταν η επιχείρηση παραμένει κλειστή, όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο λαμβάνουν το σύνηθες ημερομίσθιό τους χωρίς προσαύξηση. Όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό δεν δικαιούνται επιπλέον ποσό πέραν του κανονικού μισθού τους. Εξαίρεση υπάρχει αν μια επιχείρηση που κανονικά αργεί, λειτουργήσει έκτακτα με τις νόμιμες διαδικασίες: τότε οι μισθωτοί πλήρους απασχόλησης δικαιούνται προσαύξηση 1/25, ενώ οι ημερομίσθιοι ένα επιπλέον ημερομίσθιο, και επιπλέον προσαύξηση 75% (στο νόμιμο ωρομίσθιο) για τις ώρες που εργάστηκαν.

Αν η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα σε αργίες: Όσοι απασχοληθούν δικαιούνται προσαύξηση 75% που υπολογίζεται στο νόμιμο ωρομίσθιο για τις ώρες εργασίας τους. Για τους ημερομίσθιους, καταβάλλεται επιπλέον και το σύνηθες ημερομίσθιο της ημέρας.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι αν υπάρξει εργασία άνω των 5 ωρών σε Κυριακή, προβλέπεται αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση (ρεπό) 24 ωρών σε άλλη εργάσιμη ημέρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας. Σε κάθε περίπτωση, αν η απασχόληση ξεπεράσει τις 40 ώρες εβδομαδιαίως, ισχύουν και οι προβλέψεις για υπερεργασία/υπερωρίες. Τέλος, όπου υπάρχουν ευνοϊκότεροι όροι (π.χ. ΣΣΕ, κανονισμός εργασίας ή επιχειρησιακή συνήθεια), υπερισχύουν.

