Youth Pass: Λίγες μέρες ακόμα για την αίτηση - Πώς θα λάβετε το voucher
Η ενίσχυση για όλους τους δικαιούχους καταβάλλεται μια φορά ετησίως μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους
Snapshot
- Η πλατφόρμα vouchers.gov.gr είναι ανοιχτή για αιτήσεις Youth Pass 2026 έως τις 15 Μαΐου 2026, με δυνατότητα υποβολής και μέσω ΚΕΠ.
- Δικαιούχοι είναι όσοι συμπληρώνουν το 18ο ή 19ο έτος ηλικίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και η αίτηση υποβάλλεται μόνο μία φορά χωρίς ανάγκη επανυποβολής.
- Το ποσό των 300 ευρώ καταβάλλεται σε δύο δόσεις των 150 ευρώ, με την πρώτη μετά την έγκριση και τη δεύτερη αυτόματα την επόμενη χρονιά.
- Η οικονομική ενίσχυση πιστώνεται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορές και υπηρεσίες σε τομείς πολιτισμού, τουρισμού και μεταφορών.
- Η αίτηση απαιτεί είσοδο με κωδικούς TaxisNet και επιβεβαίωση στοιχείων επικοινωνίας, ενώ η ψηφιακή κάρτα ενεργοποιείται μέσω μηνύματος SMS ή email και ισχύει για δύο έτη.
Για λίγες ημέρες ακόμα θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για την υποβολή των αιτήσεων για το Youth Pass 2026.
Ειδικότερα, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε στο vouchers.gov.gr είτε μέσω ΚΕΠ έως και την 15η Μαΐου 2026.
Για να είναι κάποιος δικαιούχος, είτε θα πρέπει να έχει συμπληρώσει είτε το 18ο έτος, είτε το 19ο έτος της ηλικίας του έως και την 31η Δεκεμβρίου 2025.
Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μία φορά και δεν απαιτείται επανυποβολή το επόμενο έτος. Η δεύτερη πληρωμή πραγματοποιείται αυτόματα.
Το συνολικό ποσό των 300 ευρώ καταβάλλεται σε δύο δόσεις των 150 ευρώ. Η πρώτη δόση πιστώνεται μετά την έγκριση της αίτησης, ενώ η δεύτερη δίνεται αυτόματα την επόμενη χρονιά, όταν ο δικαιούχος συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας του.
Μετά την υποβολή της αίτησης, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο για την πρώτη ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e–mail) με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.
Η πίστωση της ενίσχυσης γίνεται με τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία θα αποσταλεί στα πιστωτικά ιδρύματα έως και την Παρασκευή 31 Μαΐου. Ίσως υπάρξει καθυστέρηση 1 – 2 εργάσιμων ημερών έως να λάβουν την ενίσχυση οι δικαιούχοι. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του δικαιούχου παραμένει ενεργοποιημένη για δύο έτη από τον επόμενο μήνα της έκδοσής της.
Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κάρτα
Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του προγράμματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών.
Αναλυτικά:
Κατηγορία εμπόρου (MCC)
Περιγραφή δραστηριότητας
3000 έως 3350
αεροπορικές εταιρείες, αερομεταφορές
3351 έως 3500
ενοικίαση αυτοκινήτων
3501 έως 3999
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα
4111
μεταφορές
4112
σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών
4121
υπηρεσίες ταξί
4131
υπηρεσίες λεωφορείων
4411
θαλάσσιες μεταφορές / ακτοπλοϊκά
4457
ενοικίαση θαλάσσιων σκαφών
4511
λοιπές αερομεταφορές
4582
αεροδρόμια / αεροσταθμοί
4722
ταξιδιωτικά πρακτορεία
4789
λοιπές μεταφορές
5551
ενοικίαση σκαφών
5561
ενοικίαση τροχόσπιτων κ.λπ.
5815
ηλεκτρονικά βιβλία, ταινίες, μουσική
5942
Βιβλιοπωλεία
7011
λοιπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα
7032
κατασκηνώσεις αναψυχής και αθλητισμού
7033
κάμπινγκ
7512
λοιπές ενοικιάσεις μηχανοκίνητων οχημάτων
7832
σινεμά
7911
αίθουσες χορού, σχολεία, στούντιο
7922
θεατρικές επιχειρήσεις, πρακτορεία εισιτηρίων
7929
ορχήστρες και μπάντες
7991
εκθέσεις και τουριστικές ατραξιόν, μουσεία
7997
υπηρεσίες γυμναστηρίου
7999
λοιπές υπηρεσίες αναψυχής
Πώς θα κάνετε αίτηση για το Youth Pass
Απαραίτητη προϋπόθεση, για να λάβει ο δικαιούχος την οικονομική ενίσχυση, είναι να υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση στη σχετική Εφαρμογή εισερχόμενος με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της γενικήςγραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (TaxisNet) στην ιστοσελίδα https://vouchers.gov.gr/youthpass.
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, ώστε να επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου.
Μετά την είσοδο στην εφαρμογή, ο δικαιούχος καταχωρίζει στα εμφανιζόμενα στο σύστημα πεδία τα στοιχεία επικοινωνίας, και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, επιλέγει το πιστωτικό ίδρυμα που επιθυμεί για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας Youth Pass και αιτείται την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού.
Προσοχή: Κατόπιν της επιβεβαίωσης των στοιχείων επικοινωνίας, για να υποβληθεί οριστικά η αίτηση, απαιτείται να πατηθεί το πλήκτρο «Υποβολή» στο κάτω μέρος της σελίδας της αίτησης.
Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα δύναται να χρησιμοποιηθεί τόσο σε φυσικά καταστήματα με συσκευή που υποστηρίζει την τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών (μέσω πρωτοκόλλου NFC), όσο και σε e–shop για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών.