Youth Pass 2026: Τι να προσέξουν οι δικαιούχοι για να λάβουν το voucher των €300

«Τρέχει» η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

  • Η πλατφόρμα vouchers.gov.gr δέχεται αιτήσεις για το Youth Pass 2026 έως τις 15 Μαΐου 2026 για δικαιούχους που θα έχουν συμπληρώσει το 18ο ή 19ο έτος έως 31 Δεκεμβρίου 2025.
  • Το voucher των 300 ευρώ καταβάλλεται σε δύο δόσεις των 150 ευρώ, με την πρώτη μετά την έγκριση της αίτησης και τη δεύτερη αυτόματα το επόμενο έτος όταν ο δικαιούχος συμπληρώσει το 19ο έτος.
  • Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία ενεργοποιείται με ενημέρωση από το πιστωτικό ίδρυμα και παραμένει ενεργή για δύο έτη από την έκδοσή της.
  • Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς πολιτισμού, τουρισμού και μεταφορών, όπως αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, μεταφορές και πολιτιστικές υπηρεσίες.
  • Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με χρήση κωδικών TaxisNet και απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων επικοινωνίας και επιλογή πιστωτικού ιδρύματος πριν την οριστική υποβολή.
Παραμένει ανοιχτή η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για υποβολή των αιτήσεων για το Youth Pass 2026. Για να είναι κάποιος δικαιούχος, είτε θα πρέπει να έχει συμπληρώσει είτε το 18ο έτος, είτε το 19ο έτος της ηλικίας του έως και την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση είτε στο vouchers.gov.gr είτε μέσω ΚΕΠ έως και την 15η Μαΐου 2026.

Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μία φορά και δεν απαιτείται επανυποβολή το επόμενο έτος. Η δεύτερη πληρωμή πραγματοποιείται αυτόματα.

Το συνολικό ποσό των 300 ευρώ καταβάλλεται σε δύο δόσεις των 150 ευρώ. Η πρώτη δόση πιστώνεται μετά την έγκριση της αίτησης, ενώ η δεύτερη δίνεται αυτόματα την επόμενη χρονιά, όταν ο δικαιούχος συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας του.

Μετά την υποβολή της αίτησης, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο για την πρώτη ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e–mail) με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Η πίστωση της ενίσχυσης γίνεται με τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία θα αποσταλεί στα πιστωτικά ιδρύματα έως και την Παρασκευή 31 Μαΐου. Ίσως υπάρξει καθυστέρηση 1 – 2 εργάσιμων ημερών έως να λάβουν την ενίσχυση οι δικαιούχοι. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του δικαιούχου παραμένει ενεργοποιημένη για δύο έτη από τον επόμενο μήνα της έκδοσής της.

Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κάρτα

Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του προγράμματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών.

Αναλυτικά:

Κατηγορία εμπόρου (MCC)

Περιγραφή δραστηριότητας

3000 έως 3350

αεροπορικές εταιρείες, αερομεταφορές

3351 έως 3500

ενοικίαση αυτοκινήτων

3501 έως 3999

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα

4111

μεταφορές

4112

σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

4121

υπηρεσίες ταξί

4131

υπηρεσίες λεωφορείων

4411

θαλάσσιες μεταφορές / ακτοπλοϊκά

4457

ενοικίαση θαλάσσιων σκαφών

4511

λοιπές αερομεταφορές

4582

αεροδρόμια / αεροσταθμοί

4722

ταξιδιωτικά πρακτορεία

4789

λοιπές μεταφορές

5551

ενοικίαση σκαφών

5561

ενοικίαση τροχόσπιτων κ.λπ.

5815

ηλεκτρονικά βιβλία, ταινίες, μουσική

5942

Βιβλιοπωλεία

7011

λοιπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα

7032

κατασκηνώσεις αναψυχής και αθλητισμού

7033

κάμπινγκ

7512

λοιπές ενοικιάσεις μηχανοκίνητων οχημάτων

7832

σινεμά

7911

αίθουσες χορού, σχολεία, στούντιο

7922

θεατρικές επιχειρήσεις, πρακτορεία εισιτηρίων

7929

ορχήστρες και μπάντες

7991

εκθέσεις και τουριστικές ατραξιόν, μουσεία

7997

υπηρεσίες γυμναστηρίου

7999

λοιπές υπηρεσίες αναψυχής

Πώς θα κάνετε αίτηση για το Youth Pass

Απαραίτητη προϋπόθεση, για να λάβει ο δικαιούχος την οικονομική ενίσχυση, είναι να υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση στη σχετική Εφαρμογή εισερχόμενος με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της γενικήςγραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (TaxisNet) στην ιστοσελίδα https://vouchers.gov.gr/youthpass.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, ώστε να επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου.

Μετά την είσοδο στην εφαρμογή, ο δικαιούχος καταχωρίζει στα εμφανιζόμενα στο σύστημα πεδία τα στοιχεία επικοινωνίας, και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, επιλέγει το πιστωτικό ίδρυμα που επιθυμεί για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας Youth Pass και αιτείται την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού.

Προσοχή: Κατόπιν της επιβεβαίωσης των στοιχείων επικοινωνίας, για να υποβληθεί οριστικά η αίτηση, απαιτείται να πατηθεί το πλήκτρο «Υποβολή» στο κάτω μέρος της σελίδας της αίτησης.

Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα δύναται να χρησιμοποιηθεί τόσο σε φυσικά καταστήματα με συσκευή που υποστηρίζει την τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών (μέσω πρωτοκόλλου NFC), όσο και σε e–shop για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:26ANNOUNCEMENTS

Το Μαζί για το Παιδί συγκέντρωσε 2.500 είδη πρώτης ανάγκης για παιδιά σε φορείς παιδικής προστασίας

13:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Block 2: Live η τελετή υπογραφής της σύμβασης γεώτρησης

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Ο Μαγιάρ ζητεί την παραίτηση του προέδρου - «Θα απομακρυνθούν όλες οι μαριονέτες του Όρμπαν»

13:11ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σέρφερ ψάρεψε μέσα σε πλήθος καρχαρίων - «Ήταν περικυκλωμένος» - Δείτε βίντεο

13:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Γυναίκα απήγαγε και μαχαίρωσε 3χρονο - Την πυροβόλησε θανάσιμα η αστυνομία

13:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg: Γιγαντιαίο πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% το 2025 – Ανοίγει ο δρόμος για μέτρα στήριξης

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: Θα αποτύχουν οποιεσδήποτε προσπάθειες να αναγκάσουν το Ιράν να παραδοθεί

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Ανθρωποειδές ρομπότ κυνηγάει και διώχνει αγριογούρουνα - Το απίστευτο βίντεο

12:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Προσπάθησαν να καλύψουν τα ίχνη τους οι 3 μετά το θάνατο της Μυρτούς - Είχαν κρύψει το κινητό της 19χρονης

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Δεσμεύεται για περαιτέρω προμήθεια πετρελαίου στην Κούβα

12:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Βίντεο με τη στιγμή που γενναίος λυκειάρχης εξουδετερώνει ένοπλο μέσα στο σχολείο

12:27ΕΥ ΖΗΝ

Ανεύρυσμα εγκεφάλου: Πρώιμα συμπτώματα και τι πρέπει να συμβεί αμέσως

12:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Youth Pass 2026: Τι να προσέξουν οι δικαιούχοι για να λάβουν το voucher των €300

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ο πρώτος αυτοκινητόδρομος με όριο ταχύτητας που θα ελέγχεται από AI

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Στον εισαγγελέα οι 3 συλληφθέντες για το θάνατο της Μυρτούς

12:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Μυλωνάκης: Αποχώρησε από τον «Ευαγγελισμό» ο Κυριάκος Μητσοτάκης

12:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Το δωμάτιο το έκλεισε η Μυρτώ, κάναμε δυο φορές χρήση ουσιών» - Τι ισχυρίζονται οι 3 κατηγορούμενοι

12:12LIFESTYLE

Κλέλια Ανδριολάτου: Η πρώτη δήλωση μετά το τέλος της συνεργασίας με την Χριστοπούλου - «Με την Έλενα είναι όλα καλά»

12:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ σε Μητσοτάκη - Μαρινάκη για τις σπουδές του Μακάριου Λαζαρίδη: «Επιλέξατε πάλι το ψέμα»

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Στις 27 Απριλίου ξεκινάει επίσκεψη στις ΗΠΑ - Θα εκφωνήσει ομιλία στο Κογκρέσο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Προσπάθησαν να καλύψουν τα ίχνη τους οι 3 μετά το θάνατο της Μυρτούς - Είχαν κρύψει το κινητό της 19χρονης

09:12LIFESTYLE

Άγριος ξυλοδαρμός γνωστού Έλληνα παρουσιαστή σε κλαμπ της Νάξου τις ημέρες του Πάσχα

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Τι δείχνει η πρόβλεψη

12:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Το δωμάτιο το έκλεισε η Μυρτώ, κάναμε δυο φορές χρήση ουσιών» - Τι ισχυρίζονται οι 3 κατηγορούμενοι

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς κατέρρευσε ο Γιώργος Μυλωνάκης στον «πρωινό καφέ» του Μαξίμου: «Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας» λέει ο Χατζηδάκης

12:27ΕΥ ΖΗΝ

Ανεύρυσμα εγκεφάλου: Πρώιμα συμπτώματα και τι πρέπει να συμβεί αμέσως

11:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Μυλωνάκης: Στον Ευαγγελισμό ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να ενημερωθεί για την υγεία του

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Η 19χρονη Μυρτώ φέρεται να έκανε δύο φορές χρήση κοκαΐνης σε ξενοδοχείο το μοιραίο βράδυ

10:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Φιλαδέλφεια: Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή που διαρρήκτες εισβάλουν σε σπίτι

12:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Μυλωνάκης: Αποχώρησε από τον «Ευαγγελισμό» ο Κυριάκος Μητσοτάκης

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σκανδιναβικός αντικυκλώνας και ρωσικό κρύο φέρνουν ξανά χειμώνα στην Ελλάδα - Το τριήμερο που θα «χτυπήσει»

10:08LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Δεν γνωρίζει τον θάνατο του συντρόφου της - Οι πληροφορίες για την υγεία της

12:48LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πότε και πού θα βρείτε εισιτήρια

10:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Γιώργος Μυλωνάκης εκτάκτως στον Ευαγγελισμό με ανεύρυσμα

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μυστηριώδη βαρέλια περικυκλωμένα από παράξενους λευκούς δακτυλίους στον πυθμένα του ωκεανού

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Γαστρονομικός καυγάς Ελλάδας – Τουρκίας: Μαλώνουν για την προέλευση του πατσά

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 4,7 εκατ. ευρώ

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Στον εισαγγελέα οι 3 συλληφθέντες για το θάνατο της Μυρτούς

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε ολοκληρώνεται η προθεσμία για την έκδοσή τους

09:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Τα τελευταία 60 λεπτά στο δωμάτιο ξενοδοχείου κρύβουν το μυστικό του θανάτου της 19χρονης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ