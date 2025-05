Επίθεση της αντιπολίτευσης κατά Μητσοτάκη για τη Γάζα: «Είναι συνένοχος», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Σφοδρή ήταν η κριτική της αντιπολίτευσης κατά του πρωθυπουργού μετά από όσα είπε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με τις τελευταίες ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα.

Από το βήμα της Βουλής, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολιάζοντας τη σημερινή συνέντευξη του πρωθυπουργού, η κυρία Κωνσταντοπούλου εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η ιστορία δεν θα καταγράψει τον κ. Μητσοτάκη «μόνο με τις λέξεις που εκείνος φοβάται: λίγος, μοιραίος, άβουλος. Θα τον καταγράψει και με εκείνη τη λέξη, που αντικατοπτρίζει την συμμετοχή του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής σας, σε αυτό που συμβαίνει στα εγκλήματα που διαπράττονται, από το κράτος του Ισραήλ, σε βάρος του παλαιστινιακού λαού. Συνένοχος. Ο κ. Μητσοτάκης είναι συνένοχος, Η κυβέρνηση σας είναι συνένοχη» είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ανδρουλάκης: Τoo little too late

Από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο Mega εξαπέλυσε επίσης τα πυρά του κατά του πρωθυπουργού.

«Το ότι παίρνει too little too late η κυβέρνηση μια πρωτοβουλία δεν περιποιεί τιμή για τη χώρα μας. Είναι η κουλτούρα μας, έχουμε τραυματιστεί από δυνάμεις που δεν δέχονται το διεθνές δίκαιο. Όλοι καταδικάσαμε τη Χαμάς, αλλά τέτοια ανοχή σε δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, να παίρνουν πρωτοβουλία τόσες χώρες και η Ελλάδα να στέκεται απέναντι, όχι πάει πολύ» , ανέφερε.

«Έγινε επειδή υπήρχε τεράστια πίεση από την αντιπολίτευση και τον ελληνικό λαό», πρόσθεσε και συμπλήρωσε: «Για μένα στη Γάζα υπάρχει μια εθνοκάθαρση. Όλοι καταδικάσαμε τη Χαμάς. Η κυβέρνηση έχει πράξει λάθος» .

Καραμέρος: Υπάρχει αντίφαση

Από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Καραμέρος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 9.84»για τη Γάζα και τη στάση της κυβέρνησης τόνισε:

Υπάρχει μία αντίφαση στη στάση της κυβέρνησης και στα όσα λέει ο κ. Μητσοτάκης, αλλά και τα όσα λένε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ή οι βουλευτές. Σας παραπέμπω στη δημόσια παρουσία, χθες της κ. Βούλτεψη, σήμερα του κ. Πέτσα. Δεν ξέρω πού θέλουν να δώσουν διαπιστευτήρια, αλλά δεν αντιλαμβάνονται τον ανθρώπινο πόνο, ο οποίος εξελίσσεται στη Λωρίδα της Γάζας στην Παλαιστίνη. Την ανθρωπιστική κρίση και, κυρίως, την κατάσταση λιμού, στην οποία βρίσκονται χιλιάδες παιδιά εν μέσω βομβαρδισμών.

Πρωινή Ενημέρωση σε 5' Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Δεν μπορούμε να βάζουμε τα κέρδη πάνω από τον άνθρωπο και εδώ γίνεται αυτό, με τον πιο χυδαίο τρόπο για να μιλάμε ειλικρινώς. Υπάρχουν διπλωματικές σχέσεις, υπάρχουν κοινά πεδία δράσης στην εξωτερική πολιτική με το Ισραήλ, αλλά αυτό που κάνει η κυβέρνηση του Ισραήλ και ο Νετανιάχου, είναι καταδικαστέο από όλη την Ευρώπη, από όλο τον σύγχρονο κόσμο -και πια η αντίδραση μοντελοποιείται, με συγκεκριμένα κείμενα και πρωτοβουλίες, από τα οποία απέχει η ελληνική κυβέρνηση. Εκεί εντοπίζεται η κριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και από την ελληνική κοινωνία.

Σχετικές ειδήσεις