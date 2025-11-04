Απόπειρα ενότητας στο ΠΑΣΟΚ μετά το θετικό κλίμα στην ΚΟΕΣ - Το μεγάλο ερώτημα των συνεργασιών

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως κατάφεραν να διαψεύσουν όσους προέβλεπαν μια «αιματηρή» συνεδρίαση της ΚΟΕΣ. Οι προβλέψεις για μια συνεδρίαση με μεγάλη ένταση δεν ήταν αυθαίρετες, καθώς το προηγούμενο διάστημα σχεδόν όλα τα στελέχη που είχαν βρεθεί απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές εκλογές του 2023, είχαν εκφράσει δημοσίως τις διαφωνίες τους με ορισμένες από τις επιλογές της ηγεσίας του κόμματος.

Ωστόσο, φαίνεται πως η τακτική κίνηση του Νίκου Ανδρουλάκη, από τη μία να θέσει το κόμμα σε εκλογική ετοιμότητα και από την άλλη να απαντήσει κατά την εισήγησή του σχεδόν σε όλα όσα είχαν ακουστεί το προηγούμενο διάστημα, καλώντας παράλληλα σε ενότητα απέναντι στον κοινό αντίπαλο της ΝΔ, απέδωσε καρπούς. Μετά τη συνεδρίαση, όλα τα στελέχη σε κατ' ιδίαν συζητήσεις επέμεναν πως το κλίμα ήταν ιδιαίτερα θετικό, υπήρξε μεγάλο εύρος προτάσεων και ότι τα βασικά σημεία της στρατηγικής του κόμματος είναι κοινώς αποδεκτά, με αποτέλεσμα οι όποιες διαφωνίες να έχουν να κάνουν περισσότερο με ζητήματα τακτικής.

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ δεν απολογείται

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισήγησή του επιχείρησε να απαντήσει σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν το εσωκομματικό πεδίο, αφού προειδοποίησε κατά των δημόσιων δηλώσεων κορυφαίων στελεχών, ξεκαθάρισε ότι το Συνέδριο δε θα είναι ευκαιρία για εσωκομματική συζήτηση, σχολίασε τη διαφαινόμενη επάνοδο Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο, ενώ απάντησε και στην κριτική που του ασκείται για τη δημόσια εικόνα του και τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ.

Αναφορικά με την εσωκομματική κριτική που έχει δεχτεί ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε: «Δεν αξίζει στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ να γίνονται λάθος δηλώσεις ή δηλώσεις που τις παίρνει η ΝΔ και αλλάζει την ατζέντα προσπαθώντας να εκτροχιάσει το ΠΑΣΟΚ από το κεντρικό πολιτικό του σχέδιο. Δεν το αξίζει αυτό ο κόσμος μας, τον απογοητεύει. Για αυτό θέλω από σήμερα και μέχρι την Κυριακή της μεγάλης και ιστορικής μάχης που έχουμε να δώσουμε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, να έχουμε την ενσυναίσθηση και τη συναντίληψη του πόσο σημαντική είναι αυτή η προσπάθεια».

Απαντώντας έμμεσα στην Άννα Διαμαντοπούλου που είπε ότι η εικόνα του προέδρου έχει πρόβλημα, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι «γνωρίζω τις δυσκολίες και έχω τις εμπειρίες γιατί εδώ και τέσσερα χρόνια έκανα πολλές εκλογές για τα τέσσερα χρόνια της προεδρίας μου. Πολλές εκλογές, με λίγα όπλα, με ισχυρούς αντιπάλους και μεγάλη αυτονομία απ' τη διαπλοκή. Ξέρω ότι το ΠΑΣΟΚ δυσκολεύεται, θα μπορούσε να έχει άλλη αντιμετώπιση, αλλά εγώ αυτός θα είμαι και έτσι θα προχωρήσω. Αυτό δεν αλλάζει και δεν αλλάζει γιατί όταν το 2021 ανακοίνωσα ότι θα είμαι υποψήφιος, το έβαλα ως προτεραιότητα: δεν θέλω ξανά το ΠΑΣΟΚ να απολογηθεί για κανέναν. Και αυτή είναι η κομματική υπερηφάνεια των απλών ανθρώπων του ΠΑΣΟΚ, ότι το ΠΑΣΟΚ πια δεν απολογείται».

Βαρόμετρο οι συνεργασίες για το ΠΑΣΟΚ

Το μεγάλο ζήτημα πλέον δεν είναι άλλο από το Συνέδριο του κόμματος, το οποίο θα γίνει όπως όλα δείχνουν στα τέλη Μαρτίου του 2026 με τον Νίκο Ανδρουλάκη να καλεί σε ένα Συνέδριο που θα λειτουργήσει ως «βατήρας» για τη μάχη των εθνικών εκλογών, και όχι μια ευκαιρία για εσωτερική συζήτηση. Ωστόσο, εκεί φαίνεται ότι βρίσκεται και το μεγαλύτερο αγκάθι για τις εσωκομματικές ισορροπίες, καθώς, ενώ όλοι συμφωνούν στη στρατηγική της αυτόνομης πορείας και στις δεσμεύσεις του προέδρου ότι το ΠΑΣΟΚ δε θα συνεργαστεί με τη ΝΔ, η πλευρά του Χάρη Δούκα ζητά αυτή η δέσμευση να αποτελέσει ξεχωριστή συνεδριακή απόφαση, κάτι με το οποίο εκτιμάται ότι μεσο-μακροπρόθεσμα θα διαφωνήσουν αρκετοί. «Στο επικείμενο Συνέδριο, θα πρέπει συλλογικά να αποφασίσουμε και να επικυρώσουμε ότι αποκλείουμε κάθε σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ», ανέφερε χαρακτηριστικά στην επιστολή του προς την ΚΟΕΣ ο κ. Δούκας.

Γενικότερα το ζήτημα των συνεργασιών θα συνεχίσει να απασχολεί το εσωκομματικό τοπίο στο ΠΑΣΟΚ, καθώς αντίστοιχα ζητήματα περί διαλόγου τίθενται και για τον χώρο στα αριστερά του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση τόσο προς το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, όσο και για τα κόμματα που ο ίδιος αποκάλεσε κόμματα των social media και «μονοπρόσωπα κόμματα μεταπολιτικής», ενώ απέφυγε να αναφερθεί σε πιο παραδοσιακές δυνάμεις όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΕΑΡ.

Από την άλλη πλευρά όμως, ο Χάρης Δούκας τόνισε στην επιστολή που απέστειλε στην ΚΟΕΣ ότι ο διάλογος του ΠΑΣΟΚ με άλλα προοδευτικά κόμματα ήταν στρατηγική επιλογή του κόμματος από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου. «Ο διάλογος με τις προοδευτικές δυνάμεις και η ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών στην κοινωνία και στη Βουλή θα βοηθήσει την προσπάθειά μας», είπε χαρακτηριστικά. Στο ίδιο πλαίσιο, και ο Μιχάλης Κατρίνης τόνισε ότι η αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση ή περιχαράκωση και πρότεινε να γίνει οργανωμένος διάλογος με κοινοβουλευτικά κόμματα και κοινωνικά κινήματα που βρίσκονται εγγύτερα, στη βάση του προγράμματος της παράταξης.

Ο κ. Κατρίνης είπε επίσης ότι σε αυτή την κοινωνική συγκυρία έντονης αποδοκιμασίας της κυβέρνησης το ΠΑΣΟΚ πρέπει να καταστήσει απόλυτα ορατό σε όλους τις σαφείς, διαχωριστικές γραμμές που το χωρίζουν από το καθεστώς Μητσοτάκη και ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να συνδεθεί με το κοινωνικό αίτημα για πολιτική αλλαγή και απαλλαγή από τη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Από την πλευρά του, ο Παύλος Γερουλάνος τόνισε ότι το ζήτημα τον κυβερνητικών συνεργασιών θα πρέπει να τεθεί με ολοκληρωμένη εισήγηση στο Συνέδριο και να ψηφιστεί η στρατηγική του κόμματος συνολικά. «Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Πέρα από την αυτονόητη απόρριψη σεναρίων συνεργασίας με τη ΝΔ, έχουμε πολλά να κερδίσουμε με καθαρές κουβέντες απέναντι στον ελληνικό λαό», δήλωσε. Παράλληλα, μιλώντας σε δημοσιογράφους είπε ότι η συζήτηση ήταν πολύ παραγωγική, ότι ακούστηκαν πολύ καλές ιδέες, αλλά ότι αν όλα αυτά δεν κωδικοποιηθούν και υλοποιηθούν με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο, τότε θα χαθεί και η τελευταία ευκαιρία του ΠΑΣΟΚ να επανακάμψει στην κορυφή των πολιτικών προτιμήσεων των ψηφοφόρων, την οποία προσδιόρισε στο Συνέδριο. Ο Παύλος Γερουλάνος εξήγησε επίσης ότι δεν έγιναν εξειδικευμένες συζητήσεις για ζητήματα «συγκυρίας», αλλά ότι

Τη στρατηγική της αυτόνομης πορείας επεσήμανε και η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία διατήρησε ίσες αποστάσεις τόσο από τη ΝΔ, όσο και από τον χώρο της αριστεράς. «Δεν πρέπει να βρεθούμε ούτε στην αυλή της Νέας Δημοκρατίας, με τις συντηρητικές και επικίνδυνες αντιλήψεις, ούτε στη μικρή θάλασσα των κομματιδίων του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο αυτόνομος πυλώνας της σύγχρονης Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα», όπως είπε. Σημειώνεται ότι η κ. Διαμαντοπούλου τόνισε ότι το κόμμα, εκτός από ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο ήδη έχει διαμορφώσει, χρειάζεται και ένα κεντρικό αφήγημα και μια ισχυρή ηγετική ομάδα δίπλα από τον πρόεδρο, ουσιαστικά απηχώντας την κριτική που είχε ασκήσει πριν λίγες ημέρες περί προβλήματος στην εικόνα του προέδρου.

Σε ό,τι αφορά την κριτική προς τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος πάντως, φαίνεται ότι το ζήτημα των σπάνιων συνεδριάσεων των οργάνων τέθηκε μετ' επιτάσεως σχεδόν από όλους τους εμπλεκόμενους, καθώς σε αυτό αναφέρθηκε η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία ζήτησε τακτικές συνεδριάσεις σε μία συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας, ο Χάρης Δούκας, ο Μιχάλης Κατρίνης, ο Παύλος Γερουλάνος και η Νάντια Γιαννακοπούλου.

Σε προεκλογική λειτουργία το ΠΑΣΟΚ

Σε κάθε περίπτωση, στο ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι συμφωνούν πως από τώρα και μέχρι τις εκλογές, με ενδιάμεσο κρίσιμο ορόσημο το Συνέδριο, όλα τα στελέχη θα πρέπει να εργάζονται προς τον ίδιο στόχο.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η τοποθέτηση του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σκανδαλίδη στη θέση του υπεύθυνου για το δύσκολο έργο της διεύρυνσης του κόμματος. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνεδρίαση, ο κ. Σκανδαλίδης εξήγησε πως σε πρώτη φάση θα σχηματιστούν περιφερειακές επιτροπές διεύρυνσης, ευθύνη των οποίων θα είναι να έρθουν σε επαφή με τα στελέχη, τα μέλη και τους φίλους του κόμματος που απομακρύνθηκαν μέσα στα χρόνια, να τα επανενεργοποιήσουν και τελικά να φτιαχτεί ένας μικρός «στρατός» προσώπων που θα εργάζονται για να αναδειχτούν οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ ξανά μέσα στις τοπικές κοινωνίες.

Μένει να φανεί αν αυτή η στάση θα τηρηθεί το επόμενο διάστημα.