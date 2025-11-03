Με έξι προτάσεις η απάντηση Δούκα στον Ανδρουλάκη - Σε θετικό κλίμα η συνεδρίαση της ΚΟΕΣ

Με επιστολή απευθύνθηκε τελικά στην ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, καθώς δεν παρευρέθηκε λόγω της συμμετοχής του στο Παγκόσμιο Συνέδριο Δημάρχων του Δικτύου Πόλεων C40 που λαμβάνει χώρα αυτές τις ημέρες στο Ρίο της Βραζιλίας.

Ο κ. Δούκας, ο οποίος στο παρελθόν έχει εμφανιστεί ιδιαίτερα επικριτικός προς τις επιλογές της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ και προσωπικά προς τον πρόεδρό του, Νίκο Ανδρουλάκη, επέλεξε μια πολύ πιο ενωτική παρέμβαση, γεγονός που εν μέρει εξηγείται από το ότι δεν βρισκόταν στη συνεδρίαση, αλλά όπως φαίνεται ακολούθησε το γενικότερο κλίμα ομοψυχίας που επικράτησε στη σημερινή συνεδρίαση.

Ο Χάρης Δούκας τόνισε ότι ορθώς το ΠΑΣΟΚ έχει θέσει ως στόχο την πρωτιά, ενώ είπε ότι η εκλογική ετοιμότητα στην οποία έθεσε το κόμμα ο Νίκος Ανδρουλάκης το Σάββατο κινείται στη σωστή κατεύθυνση επειδή αυξάνει την κομματική συσπείρωση. Όπως είπε όμως, «πρέπει να συνοδευτεί με σημαντικές πολιτικές αποφάσεις, ιδιαίτερα στο επικείμενο Συνέδριο μας», ενώ τόνισε και την ανάγκη το κόμμα να λειτουργεί θεσμικά με τακτικές συνεδριάσεις των οργάνων, μια κριτική που στο παρελθόν έχουν θέσει κι άλλα στελέχη.

Στην παρέμβασή του, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες δεν εκφωνήθηκε στη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ, αλλά μοιράστηκε σε όλα τα μέλη της, ο Χάρης Δούκας επισημαίνει έξι βασικά σημεία σχετικά με τις πολιτικές αποφάσεις που θα πρέπει να λάβει το Συνέδριο, το οποίο θα διεξαχεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 και κατά πάσα πιθανότητα στα τέλη Μαρτίου.

Τα έξι σημεία που επισημαίνει ο Χάρης Δούκας είναι τα εξής:

1. Στο προσκήνιο το περιεχόμενο της προοδευτικής διακυβέρνησης.

«Έχουμε ένα αναλυτικό και σοβαρό πρόγραμμα. Πράγματι. Όμως ακόμη έχουμε δρόμο για να γίνει κτήμα και θέμα συζήτησης από τους ίδιους τους πολίτες. Γι’ αυτό θα βοηθούσε να επιλέξουμε από αυτό το πρόγραμμα και να αναδείξουμε κρίσιμα και σύγχρονα θέματα με τομές και συγκρούσεις. Σύγκρουση με ό,τι επιτρέπει τη μεγάλη και μικρή διαφθορά, ή παρεμποδίζει την απόδοση δικαιοσύνης. Χωρίς συμβιβασμούς. Απαντώντας στο ερώτημα "με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε"», είπε μεταξύ άλλων ο Χάρης Δούκας και έφερε ως παραδείγματα την ανάγκη για φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Πρότεινε επίσης το ΠΑΣΟΚ να τολμήσει, όχι μόνο να αντιτίθεται στο 13ωρο, αλλά να μιλήσει και για μείωση του χρόνου εργασίας στην εποχή του AI.

2. Χρειάζεται να αφουγκραζόμαστε αποτελεσματικά την κοινωνία, τους πολίτες.

«Παλιά κινήματα καρκινοβατούν και νέα αναδεικνύονται. Σε αυτά πρέπει να δώσουμε βάρος. Όχι μόνο μέσω εκπροσώπων, αλλά στους χώρους εργασίας, στο χωράφι, στη διαδήλωση, πλάι στον απλό πολίτη. Πλάι στους εκτός των τειχών, στους ξεχασμένους από την πολιτεία Έλληνες.

Πήγαμε πρόσφατα στη Θεσσαλία. Σωστά πράξαμε. Αναρωτιέμαι όμως μήπως έπρεπε να το κάνουμε καιρό πριν, αφού όλοι γνωρίζαμε που θα οδηγήσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί και το πότε έχει τη σημασία του».

3. Αναγκαία η στρατηγική επιλογή άρνησης κάθε κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.

«Η — αναγκαία λόγω της κρίσης την περασμένη δεκαετία — συνύπαρξη στην κυβέρνηση με τη ΝΔ, έχει δημιουργήσει φαινόμενα αποϊδεολογικοποίησης και σύγχυσης. Στο επικείμενο Συνέδριο, θα πρέπει συλλογικά να αποφασίσουμε και να επικυρώσουμε ότι αποκλείουμε κάθε σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ».

4. Διάλογος με τα άλλα προοδευτικά κόμματα

«Ο διάλογος με τις προοδευτικές δυνάμεις και η ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών στην κοινωνία και στη Βουλή θα βοηθήσει την προσπάθειά μας:

Γιατί ενισχύει την αποτελεσματικότητα της αντιπολίτευσής μας κατά των συντηρητικών πολιτικών και της διαφθοράς.

Γιατί προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης από τώρα κοινών τόπων και προγραμματικών συγκλίσεων, για μια ισχυρή προοδευτική διακυβέρνηση με κύριο άξονα το ΠΑΣΟΚ».

Όπως τόνισε, ο διάλογος με τα άλλα κόμματα ήταν από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου, στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ.

5. Το ΠΑΣΟΚ είναι πάντα ένα βαθιά πατριωτικό κόμμα

«Προτείνω να αφιερώσουμε μια ειδική συνεδρίαση στα εθνικά μας θέματα και σε θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής. Μη μείνουμε πίσω από τις εξελίξεις. Πώς αντιμετωπίζουμε για παράδειγμα τις όλο και περισσότερες συμφωνίες εξοπλισμών ή συνεργασιών σε αμυντικά συστήματα, ευρωπαϊκών χωρών με την Τουρκία;

Πώς αντιμετωπίζουμε τον κυβερνητικό (και όχι μόνο) σχεδιασμό για μια άρον-άρον συνδιάσκεψη χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, που ενέχει κινδύνους;

Χρειάζεται να συνδέσουμε την Εθνική Γραμμή με πρωτοβουλίες που αντιστοιχούν στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται. Πάντα πιστοί στις βασικές αρχές μας.

Επισημαίνω ότι σοβαρά θέματα, όπως η ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο για άρση του veto στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, πρέπει να συζητούνται και να αποφασίζονται στα συλλογικά όργανα. Η αποχή που τελικά αποφασίστηκε, δεν μπορεί να είναι λύση».

6. ΠΑΣΟΚ με ομοψυχία, χωρίς διαχωρισμούς

«Ας ξεκινήσουμε προγραμματίζοντας και ένα ανοιχτό, πολιτικό, δημοκρατικό Συνέδριο τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο.

Με πολιτικό διάλογο σε κάθε γωνιά της χώρας και με ελεύθερη από όλους αξιοποίηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων του κόμματος. Με ανάδειξη κάθε πρότασης που κατατίθεται.

Με ανοιχτή πρόσκληση σε όλους όσους το επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτό, ανεξάρτητα από το τι ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές. Ανοίγουμε διάπλατα τις πόρτες του ΠΑΣΟΚ σε κάθε πολίτη.

Με ανοιχτά μητρώα κατά την εκλογή συνέδρων, για να εκφραστούν όλοι οι πολίτες.

Όχι σε ένα Συνέδριο σκληρών συγκρούσεων οργανωτικών μηχανισμών.

Συνέδριο ενότητας, ενδυνάμωσης και ανατροπής για την πολιτική αλλαγή».

