«Καρφί» Μπακογιάννη σε Δούκα για τα ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα: «Μεγάλα λόγια, αποτέλεσμα μηδέν»

Η δημοτική παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά» καλεί τον δήμο Αθηναίων να ακολουθήσει το παράδειγμα του δήμου Θεσσαλονίκης και να βάλει τάξη σε ό,τι αφορά την παρουσία και τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους της πρωτεύουσας.

«Η συμπρωτεύουσα προχώρησε αποφασιστικά σε ένα θέμα που η Αθήνα παρά τις εξαγγελίες από την άνοιξη ακόμη καθυστερεί: Εντατικοί έλεγχοι στα ηλεκτρικά πατίνια, καθορισμένα σημεία στάθμευσης, πρόστιμα για κατάχρηση. Στην Αθήνα, πολλά και μεγάλα λόγια αλλά αποτέλεσμα μηδέν», γράφει ο Κώστας Μπακογιάννης και προσθέτει:

«Στην Αθήνα, πολλά και μεγάλα λόγια αλλά αποτέλεσμα μηδέν. Επιτέλους, ας δώσουμε λύση. Όπως έκανε ο δήμος Θεσσαλονίκης, ο δήμος Αθηναίων να εκδώσει τώρα κανονιστική απόφαση. Οι εταιρίες οφείλουν να συνεργαστούν, αλλιώς να υποστούν τις συνέπειες. Οι χρήστες να σεβαστούν τον δημόσιο χώρο, αλλιώς να έρθουν αντιμέτωποι με πρόστιμα. Και η πόλη, η δημοτική αρχή, απλώς να εφαρμόσει τους κανόνες».

«Η μικροκινητικότητα είναι ευκαιρία, όχι χάος», καταλήγει ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων.