Το μήνυμα του Νίκου Δένδια για το ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων- Τι είπε για τις γερμανικές αποζημιώσεις
Σύμφωνα με τον υπουργό τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν λησμονούνται και δεν παραγράφονται
Ειδική αναφορά στο θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων περιλαμβάνει το σημερινό μήνυμα του υπουργού Αμύνης, Νίκου Δένδια για την επέτειο του ολοκαυτώματος των Καλαβρύτων.
Το μήνυμά του έχει ως εξής:
Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της Σφαγής στα Καλάβρυτα και διαμηνύουμε ότι τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν λησμονούνται και δεν παραγράφονται.
Η καταβολή των γερμανικών πολεμικών αποζημιώσεων συνιστά απαραίτητο βήμα Δικαίου και ελάχιστη επανόρθωση για τα δεινά που υπέστη η Ελλάδα την περίοδο της Κατοχής.
Στα Καλάβρυτα και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Στην μαρτυρική πόλη των Καλαβρύτων έφτασε σήμερα 13/12, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις της 82ης επετείου Μνήμης του Ολοκαυτώματος, το 1943. Στις εκδηλώσεις παρίστανται επίσης ο υφυπουργός Άμυνας κ. Δαβάκης καθώς και μέλη της πολιτικής και Πολιτειακής ηγεσίας.