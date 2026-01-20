Έκτακτη σύσκεψη στην πολιτική προστασία για την αυριανή κακοκαιρία

Σε διυπουργική-συντονιστική σύσκεψη προχώρησε σήμερα, Τρίτη 20 Ιανουαρίου ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Η σύσκεψη θα ξεκινήσει στις 16:00, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και όλων των συναρμόδιων φορέων της Πολιτικής Προστασίας, μετά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και την έκδοση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την ΕΜΥ.

Στόχος της σύσκεψης είναι ο συντονισμός και η ετοιμότητα των αρμόδιων υπηρεσιών ενόψει των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.

Διαβάστε επίσης