Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα του λαού

Στη Βαρβάκειο αγορά βρέθηκε σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, αλλά και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Το πασχαλινό τραπέζι είναι και φέτος πιο ακριβό απ’ ό,τι πέρυσι. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός τον Μάρτιο ανήλθε στη χώρα μας στο 3,3%. Ο μέσος όρος της ευρωζώνης κινήθηκε στο 2,5%. Η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού είναι η τελευταία στις 27 ευρωπαϊκές χώρες», σημείωσε και πρόσθεσε:

«Αυτά είναι τα αποτελέσματα των οικονομικών επιλογών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Σε όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε τις αδυναμίες του κοινωνικού κράτους, της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας».

«Πρέπει, λοιπόν, σύντομα να υπάρξει πολιτική αλλαγή και γι’ αυτό αγωνιζόμαστε. Γιατί αυτή η κυβέρνηση όχι μόνο δεν δίνει λύσεις στα πραγματικά μεγάλα προβλήματα του ελληνικού λαού, αλλά παράγει συνεχώς σκάνδαλα και διαφθορά. Αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει στις επόμενες εθνικές εκλογές», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.