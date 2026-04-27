Φάμελλος: «Απαιτώ την ανάκληση της διάταξης που θέτει στο αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών»

Snapshot Ο Σωκράτης Φάμελλος καταδίκασε ως «απαράδεκτη» τη διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που θέτει στο αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Ο Φάμελλος υποστήριξε ότι η διάταξη δείχνει σοβαρή κρίση στη λειτουργία της Δικαιοσύνης και των Δημοκρατικών θεσμών στην Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση.

Απαιτεί την ανάκληση της διάταξης, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να υπάρξουν εμπόδια στην αναζήτηση της αλήθειας.

Καλεί τις δημοκρατικές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις να συνεννοηθούν άμεσα για την αποκατάσταση του Κράτους Δικαίου, που θεωρεί ότι έχει πληγεί από το καθεστώς Μητσοτάκη. Snapshot powered by AI

Με μια οργισμένη ανακοίνωση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, καταδίκασε τη σημερινή διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλλα να θέσει στο αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών ως «απαράδεκτη».



Όπως είπε ο κ Φάμελλος η διάταξη «αποδεικνύει ότι βρισκόμαστε στο χειρότερο σημείο λειτουργίας της Δικαιοσύνης, αλλά και των Δημοκρατικών θεσμών στην Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση. Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κουκουλωθεί, όσο και να το θέλει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και μερίδα της ηγεσίας της Δικαιοσύνης».



«Απαιτώ την ανάκληση της διάταξης. Γιατί μπροστά στην αναζήτηση της αλήθειας δεν πρέπει να μπαίνει κανένα εμπόδιο. Οι δημοκρατικές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις της χώρας μας οφείλουμε να συνεννοηθούμε το συντομότερο, για να αποκατασταθεί το Κράτος Δικαίου, που έχει πληγεί βάναυσα από το καθεστώς Μητσοτάκη», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος στην ανακοίνωσή του.





