Πιερρακάκης: Είναι παράνομο αυτό που λέει ο Φάμελλος για το υπερπλεόνασμα

Ο υπουργός υποστήριξε ότι η επιλογή χρήσης του υπερπλεονάσματος για αναστολή του ΦΠΑ, μείωση του ΕΦΚ και στη 13η σύνταξη είναι εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου

Μίλτος Τσεκούρας

LIVE C

INTIME NEWS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο υπουργός Πιερρακάκης δήλωσε ότι η χρήση όλου του υπερπλεονάσματος για αναστολή ΦΠΑ, μείωση ΕΦΚ και 13η σύνταξη είναι παράνομη και εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου.
  • Ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος ανέρχεται σε περίπου 1 δισ. ευρώ, με ήδη διατεθειμένα 300 εκατ. ευρώ, «μαξιλάρι» 200 εκατ. ευρώ και πρόσθετα μέτρα 500 εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο κατευθύνεται στη μείωση του χρέους.
  • Η κυβέρνηση επιλέγει την άμεση ενίσχυση πολιτών, όπως συνταξιούχους και ενοικιαστές, αντί της μείωσης ΦΠΑ, καθώς μόνο το 19% της μείωσης ΦΠΑ φτάνει τελικά στον καταναλωτή.
  • Η υπεραπόδοση της οικονομίας επιστρέφει στην κοινωνία με τρόπο συμβατό με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, διασφαλίζοντας σταθερότητα και μείωση του χρέους.
  • Ο Πιερρακάκης ζήτησε νομική βάση για την πρόταση Φάμελλου, επισημαίνοντας ότι η πρότασή του παραβιάζει τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες.
Snapshot powered by AI

Απάντηση στις προτάσεις για ευρύτερη αξιοποίηση της υπεραπόδοσης έδωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες θέτουν σαφή όρια και δεν επιτρέπουν παρεκκλίσεις.

Όπως τόνισε, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος ανέρχεται περίπου στο 1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων έχουν ήδη διατεθεί 300 εκατ. ευρώ, διατηρείται «μαξιλάρι» 200 εκατ. ευρώ και ανακοινώνονται πρόσθετα μέτρα 500 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο της υπεραπόδοσης κατευθύνεται κυρίως στη μείωση του χρέους.

Απαντώντας στην πρόταση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου «όλο το υπερπλεόνασμα να δοθεί για αναστολή του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, για μείωση του ΕΦΚ και στη 13η σύνταξη», ο υπουργός υποστήριξε ότι μια τέτοια επιλογή είναι εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου. Παράλληλα, επικαλέστηκε στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τα οποία μόλις το 19% μιας μείωσης ΦΠΑ φτάνει τελικά στον καταναλωτή.

Στον αντίποδα, η κυβερνητική επιλογή είναι η απευθείας ενίσχυση πολιτών, όπως συνταξιούχοι και ενοικιαστές, ώστε το όφελος να φτάνει άμεσα στο εισόδημα χωρίς «διαρροές». Το οικονομικό επιτελείο επιμένει ότι η υπεραπόδοση επιστρέφει στην κοινωνία με τρόπο συμβατό με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και με στόχο τη σταθερότητα και τη μείωση του χρέους.

Η απάντηση του Κυριάκου Πιερρακάκη στην πρόταση του Σ. Φάμελλου: «Όλο το υπερπλεόνασμα να δοθεί για αναστολή του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, για μείωση του ΕΦΚ και στη 13η σύνταξη».

«Οι προτάσεις του κυρίου Φάμελλου είναι χάρμα. Σήμερα μοίρασε μόνο τρία δισ. Μέχρι τις εκλογές εικάζω ότι θα χρειαστεί να μοιράσει τη Fed για να φτιάξει το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ.

Για να απαντήσω όμως σοβαρά: αυτό που λέει ο κύριος Φάμελλος παραβιάζει τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Να το πω σε απλά ελληνικά: είναι πα-ρά-νο-μο. Έχουμε τον ευρωπαϊκό κανόνα για τις δαπάνες. Όλο αυτό το οποίο μόλις τώρα περιέγραφε ο Θάνος Πετραλιάς είναι το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Άρα, ρωτώ λοιπόν, εγώ, απαντώντας, να μου πει ο κύριος Φάμελλος με ποια νομική βάση θα μπορούσε να δώσει και τα 2,9 δισεκατομμύρια, που είναι το έξτρα το οποίο περιγράφουμε. Γιατί εμείς σήμερα είπαμε ότι ο χώρος αυτός είναι συν 1 δισ. Κρατάμε περίπου τα 200. Έχουμε ήδη δώσει τα 300 και ανακοινώνουμε άλλα 500. Το ένα δισ. είναι αυτό που μας επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες. Το υπόλοιπο πάει κατά βάση στο χρέος.

Αυτή είναι η λογική όλων αυτών των κανόνων: εξυπηρετείς το χρέος ταυτοχρόνως, κινείσαι δηλαδή με έναν τρόπο που οι ευρωπαϊκοί κανόνες λένε. Αν αυτό ο κύριος Φάμελλος θέλει να το παραβιάσει, πρέπει να μου πει με ποια νομική βάση θα το κάνει. Δεδομένου, βέβαια, ότι προέρχεται και από έναν πολιτικό χώρο ο οποίος μας έχει συνηθίσει στην παραβίαση των ευρωπαϊκών κανόνων.

Επίσης, επειδή είδα την πρότασή του, λέει ότι θα μειώσει και θα πάνε όλα αυτά τα χρήματα στον ΦΠΑ. Εμείς κάναμε σήμερα μια επιλογή να τα δώσουμε απευθείας στους πολίτες: συνταξιούχοι, επιστροφή ενοικίου. Όταν εμείς -να το ξαναπώ- έχουμε τη μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδας, που λέει ότι αν μειώσεις τον ΦΠΑ, το 19% φτάνει στον κόσμο που το βλέπει. Το υπόλοιπο μένει.

Πώς θα πείσει τις επιχειρήσεις ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ να φτάσει όλο το ποσό στον πολίτη; Όπως ο Ξέρξης μαστίγωνε τα κύματα στον Ελλήσποντο θα το κάνει; Ποιος είναι ο μηχανισμός για να γίνει; Διότι δεν τον έχει ανακαλύψει καμία ευρωπαϊκή δημοκρατία μέχρι σήμερα. Άρα θα πρέπει και αυτόν κάπως να μας τον υποδείξουν.

Για να απαντήσουμε σοβαρά: έχουμε μια πολύ σημαντική διεθνή κρίση στα χέρια μας, την οποία όλες οι ευρωπαϊκές οικονομίες διαχειρίζονται. Και ενώ αυτό συμβαίνει, η Ελλάδα σήμερα έρχεται εδώ, κάνει ανακοινώσεις με το οικονομικό της επιτελείο και μιλάει για το πώς η οικονομία υπεραποδίδει και αυτό γυρνάει πίσω στον κόσμο. Με τρόπο σύννομο, ευρωπαϊκό και νοικοκυρεμένο. Έτσι βγάλαμε τη χώρα από την κρίση. Και η επιλογή αυτής της κυβέρνησης, και σίγουρα και αυτής της γενιάς, είναι να μην στείλει τον λογαριασμό στους επόμενους, όπως έκαναν όλοι οι προηγούμενοι».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
