Άδωνις για Αττικόν: Έβαλα σκοπό να εξαφανίσω το πρόβλημα, σε 1,5 χρόνο δεν θα έχουμε ράντζα

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι το πρόβλημα των ράντζων υπάρχει στο Αττικόν εδώ και 20 χρόνια λόγω μεγάλης προσέλευσης

  • Ο Γεωργιάδης ανέφερε πως έχει ξεκινήσει δύο έργα που θα προσθέσουν 162 κρεβάτια στην εφημερία μέσα σε 1,5 χρόνο για να εξαλειφθεί το φαινόμενο των ράντζων.
  • Ο υπουργός τόνισε ότι οι εικόνες επιβεβαιώνουν την ανάγκη των έργων και ότι αυτά αποτελούν τη λύση στο πρόβλημα.
  • Η υλοποίηση των έργων δεν μπορεί να γίνει γρηγορότερα από 1,5 χρόνο, όπως εξήγησε ο ίδιος.
Snapshot powered by AI

Νέα συζήτηση προκάλεσαν οι εικόνες με τα ράντζα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», με τη συζήτηση να μεταφέρεται στο X και τον υπουργό Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης να απαντά δημόσια στις καταγγελίες για την κατάσταση που επικρατεί στις εφημερίες.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε ύστερα από ανάρτηση του χρήστη John Toyp, ο οποίος δημοσίευσε βίντεο στο «Χ» με ασθενείς σε ράντζα στους διαδρόμους του νοσοκομείου, επαναφέροντας στο επίκεντρο το διαχρονικό πρόβλημα της πίεσης που δέχεται το μεγαλύτερο νοσηλευτικό ίδρυμα της Δυτικής Αττικής.

Ο υπουργός Υγείας απάντησε τονίζοντας πως οι συγκεκριμένες εικόνες δεν αποτελούν κάτι πρωτόγνωρο, αλλά μια κατάσταση που καταγράφεται εδώ και περίπου είκοσι χρόνια.

«Έχω εκατό φορές εξηγήσει ότι στο ΑΤΤΙΚΟΝ Νοσοκομείο αυτή η εικόνα με τα ράντζα υπάρχει εδώ και 20 χρόνια. Κυρίως λόγω της μεγάλης προσέλευσης εκεί. Επίσης έχω εξηγήσει ότι έβαλα σκοπό να εξαφανίσω και αυτό το πρόβλημα, για το οποίο κανένας προκάτοχος μου δεν μπόρεσε να βρει λύση. Ετσι τώρα έχουμε σε εξέλιξη δύο έργα (ένα οι νέοι κοιτώνες των ιατρών, δύο η επέκταση της Παθολογικής στο Λοιμωδών) που σε 1,5 χρόνο (δεν γίνονται γρηγορότερα) θα προσθέσουν +162 κρεβάτια στην εφημερία και έτσι δεν θα έχουμε ράντζα. Αρα κάθε εικόνα σαν και αυτή που δείχνει ο κύριος αυτός αλλά και τα ΜΜΕ και άλλοι απλά επιβεβαιώνουν την ορθότητα των αποφάσεων μου για να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα. Δεν ευθύνομαι για τις εικόνες αυτές αλλά εγώ έδωσα την λύση. Πολλά περαστικά», έγραψε ο υπουργός υγείας.

