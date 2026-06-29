Παύλος Μαρινάκης: Η εντιμότητα Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο των τελευταίων ετών

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Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Παύλος Μαρινάκης: Η εντιμότητα Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο των τελευταίων ετών

Ο Παύλος Μαρινάκης

Αρχείου - Eurokinissi
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Επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα περιελάμβανε μεταξύ άλλων η ενημέρωση (briefing) των διαπιστευμένων πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου τύπου από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Παύλο Μαρινάκη, στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Είναι «γνωστός για τα ψέματα και τις κωλοτούμπες του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης. «Μαζί με το ψέμα υπάρχει και οικονομικός αναλφαβητισμός», πρόσθεσε και συνέχισε: «Ψέμα και ότι αυξήθηκε η φτώχεια. Ψέμα για την πρώτη κατοικία, ψέμα για τα κόκκινα δάνεια. Από τότε που έφυγε έχουν αυξηθεί 95% οι επενδύσεις». «Δεν θα επιτρέψουμε να γυρίσουμε στα ψεύτικα λεφτά», τόνισε.

Σε άλλo σημείο υπογράμμισε: «Η εντιμότητα Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο των τελευταίων ετών»

Για τις περιπολίες μελών του Ρουβίκωνα απάντησε:«Δεν έχει καμία διαφορά ο ακροαριστερός με τον ακροδεξιό όταν τελούν αδικήματα. Ο φασισμός δεν έχει χρώμα. Δεν διαχωρίζονται τα ρόπαλα αν είναι μαύρα ή κόκκινα. Η ποινική αξιολόγηση μιας πράξης είναι δουλειά τη Δικαιοσύνης». «Δικαίως συμπολίτες μας διαμαρτύρονται. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να βρεθούν στη Δικαιοσύνη. Αναμένουμε από τις αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Να πάνε στον Εισαγγελέα», πρόσθεσε.

Για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ:

«Η Ελλάδα πορεύεται με συγκρατημένη αισιοδοξία και με την αυτοπεποίθηση από τις επιτυχίες των τελευταίων ετών. Προσερχόμαστε σε κάθε τέτοια συγκυρία ως ένα κράτος που πάνω από όλα βάζει τον σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο»

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