Θέατρο της Οδού Κυκλάδων - Λευτέρης Βογιατζής: Επτά νέες ομάδες παρουσιάζουν τα έργα τους

Το πρώτο φεστιβάλ θέατρου νέων δημιουργών και ομάδων με τον τίτλο «Άδειος χώρος» στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων - Λευτέρης Βογιατζής, είναι γεγονός. Για πρώτη φορά, το ιστορικό θέατρο της Κυψέλης πρόκειται να ανοίξει τις πόρτες του σε νέους καλλιτέχνες του θεάτρου παρέχοντας τους ό,τι χρειάζονται για να παρουσιάσουν μια παράσταση. Σκοπός είναι να δοθεί η μοναδική ευκαιρία να παρουσιάσουν το όνειρό τους, χωρίς καμία άλλη έγνοια πέρα από το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.

Ο πολιτιστικός οργανισμός «Λυκόφως» και ο σκηνοθέτης Στάθης Λιβαθινός προσκάλεσαν νέους δημιουργούς και θεατρικές ομάδες να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέσα από ανοιχτό κάλεσμα. Η πολύ μεγάλη απήχηση του τις ιδέες του Φεστιβάλ οδήγησε σε 130 και πλέον αιτήσεις και η υψηλή ποιότητά τους, οδήγησε στην επιλογή τελικά επτά ομάδων, αντί για πέντε, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Η παραστάσεις των ομάδων που επιλέχθηκαν θα παρουσιαστούν από τις 11 έως τις 23 Ιουνίου στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων - Λευτέρης Βογιατζής.

Πρόγραμμα παραστάσεων:

11/06/2025 19.00 και 21.00

Ομάδα Catharsis - Έργο Σκυρόδερμα

13/06/2025 19.00 και 21.00

Ομάδα Αυτή κι Αυτοί - Έργο (κρότος)





15/06/2025 19.00 και 21.00

Ομάδα Cupids - Έργο Γκόλφω





17/06/2025 19.00 και 21.00

Ομάδα SOMETHINGLAUGHINGWILD

Έργο Play του Samuel Beckett





19/06/2025 19.00 και 21.00

Ομάδα Φάσμα - Έργο See it. Say it. Sorted.





21/06/2025 19.00 και 21.00

Ομάδα /gel/ - Έργο Excuse me, where is exochi?

Μια διαδρομή στους ανθρώπους





23/06/2025 19.00 και 21.00

Ομάδα Duente - Έργο Το σπίτι του ηθοποιού δεν είναι το θέατρο

Είσοδος δωρεάν με δελτίο εισόδου

Κάθε θεατής μπορεί να κρατήσει μέχρι δυο εισιτήρια σε κάθε παράσταση.

Προμηθευτείτε τις θέσεις σας εδώ https://www.ticketservices.gr/event/festival-adeios-xwros/?lang=el