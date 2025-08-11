Μπομπ Ντίλαν: Ξεκίνησε τις συναυλίες του με το αντιπολεμικό «Masters of war»

Με το έντονα πολιτικό «Masters of war» ξεκίνησε τις εμφανίσεις του την Παρασκευή (8/8), το Σάββατο (9/8) και την Κυριακή (10/8) ο Μπομπ Ντίλαν ο οποίος ερμήνευσε τελευταία φορά το θρυλικό του τραγούδι το 2016. Οι συναυλίες του κορυφαίου τραγουδοποιού έγιναν στο πλαίσιο της αμερικανικής περιοδείας «Outlaw Music Festival» του Γουίλι Νέλσον που ξεκίνησε τον Μάιο και ολοκληρώνεται τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Δείτε το βίντεο:

Αν και τα τελευταία χρόνια, ο Μπομπ Ντίλαν δεν έχει κάνει δηλώσεις με πολιτική χροιά, τα τραγούδια που κάποιες φορές επιλέγει να ερμηνεύσει στις συναυλίες του, είναι έντονα πολιτικοποιημένα. Αν και ο ίδιος δεν είχε κάνει κάποιο σχετικό σχόλιο, είχε επιλέξει να ερμηνεύσει το «Masters of war» στο ξεκίνημα του Πολέμου στον Κόλπο το 1991, όταν τιμήθηκε στα βραβεία Γκράμι για το σύνολο της προσφοράς του. Τώρα, θεωρείται πολύ πιθανό ότι ο Ντίλαν επανέφερε το τραγούδι στο ρεπερτόριό του για να σχολιάσει εμμέσως τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Γάζα.

Ο Μπομπ Ντίλαν ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα κάνει περιοδεία το προσεχές φθινόπωρο στην Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία με τις συναυλίες να ξεκινάνε στις 7 Νοεμβρίου στο Μπράιτον. Σε αυτή την περιοδεία ερμηνεύει επίσης το «The times they are a-changin’» μετά από 15 χρόνια. Ως γνωστόν, στις συναυλίες του απαγορεύεται η βιντεοσκόπηση από το κοινό.