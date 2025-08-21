Κεφαλονιά: Μάγεψε η Μαρία Φαραντούρη στα Φαρακλάτα – Συγκίνησε ερμηνεύοντας το «Δρόμοι Παλιοί»

Μοναδική παράσταση της σπουδαίας Μαρίας Φαραντούρη στα Φαρακλάτα της Κεφαλονιάς

Newsbomb

Κεφαλονιά: Μάγεψε η Μαρία Φαραντούρη στα Φαρακλάτα – Συγκίνησε ερμηνεύοντας το «Δρόμοι Παλιοί»
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία βραδιά – ορόσημο για τον πολιτισμό της Κεφαλονιάς έζησαν την Τετάρτη (20/08) χιλιάδες θεατές στο Δημοτικό Στάδιο Φαρακλάτων.

Η σπουδαία Μαρία Φαραντούρη, η «ιέρεια» του Μίκη Θεοδωράκη, τίμησε το νησί της καταγωγής της με μία κορυφαία συναυλία αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου Έλληνα δημιουργού.

Η φωνή που συνδέθηκε όσο καμία άλλη με το έργο του Θεοδωράκη, με καταγωγή από τη Σάμη, επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα της, συγκινώντας το κοινό με την ερμηνεία, το ήθος και τη σεμνή παρουσία της.

Η Μαρία Φαραντούρη έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην παγκόσμια μουσική σκηνή, μεταφέροντας στο κοινό τους στίχους του Σεφέρη, του Ελύτη και άλλων μεγάλων ποιητών μέσα από τη μελοποιημένη ποίηση του Θεοδωράκη.

Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν ερμήνευσε το «Δρόμοι Παλιοί» σε στίχους Μανώλη Αναγνωστάκη και μουσική Μίκη Θεοδωράκη, όπως φαίνεται στα βίντεο της ραδιοφωνικής παραγωγού, μουσικολόγου και συγγραφέα, Όλγας Λασκαράτου.

Την εφετινή συναυλία διηύθυνε ο κορυφαίος Κεφαλονίτης μαέστρος, Παναγής Μπαρμπάτης, ενώ, συμμετείχαν οι διακεκριμένοι λυρικοί ερμηνευτές, Αντώνης Κορωναίος (τενόρος) και Παντελής Κοντός (βαρύτονος), καθώς και οι σολίστ Δημήτρης Λίβανος (μπουζούκι) και Μιχάλης Πορφύρης (τσέλο).

Την αφήγηση των κειμένων ανέλαβαν η δημοσιογράφος, Κλέλια Χαρίση και ο Κεφαλονίτης σκηνοθέτης, Σταύρος Παπαδάτος. Ξεχωριστή ήταν και η συμμετοχή του ανδρικού χορωδιακού συνόλου υπό τη διεύθυνση των μαέστρων, Σπύρου Θεοτοκάτου και Βασίλη Καλογηρά.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Άντερλεχτ – ΑΕΚ: Η πρώτη αναμέτρηση για τα playoffs του Conference League

20:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Παναθηναϊκός – Σαμσουνσπόρ: Η ελληνοτουρκική «μάχη» στα play offs του Europa League

20:26ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 16 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα  

20:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καύσωνας εξπρές από αύριο στη χώρα - Πόσο θα κρατήσει - Που θα κάνει 40αρια

20:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Λευτέρη Σούσου μέχρι τέλος του μήνα - Η πρώτη τάση για Σεπτέμβρη

20:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άντερλεχτ – ΑΕΚ: Με 4-2-3-1 και Κουτέσα, Κοϊτά εξτρέμ – Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς

20:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κεφαλονιά: Μάγεψε η Μαρία Φαραντούρη στα Φαρακλάτα – Συγκίνησε ερμηνεύοντας το «Δρόμοι Παλιοί»

20:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Φρένο» από την κυβέρνηση σε ΜΚΟ που υπονομεύουν την εθνική γραμμή στο μεταναστευτικό

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Brent Hinds - Ήταν κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Mastodon

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Στο ψυχιατρείο ο γνωστός ράπερ Lil Nas X - Κυκλοφορούσε γυμνός στους δρόμους

20:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι διαστημικοί ηλιακοί συλλέκτες μπορούν να καλύψουν το 80% των ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε πτήση της Delta στις ΗΠΑ: Ξεκόλλησε τμήμα του φτερού λίγο μετά την απογείωση

19:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτά είναι τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ - Πότε θα κυκλοφορήσουν

19:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Σαμσουνσπόρ: Επιλέγει Σφιντέρσκι ο Βιτόρια, βασικός ο Μπακασέτας

19:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεκόρ μεταγραφής στο ποδόσφαιρο γυναικών με 1.500.000 δολάρια

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Οδηγός ΙΧ συγκρούστηκε με αναπηρικό αμαξίδιο και τράπηκε σε φυγή

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία βάζει «μπλόκο» σε όλα τα πλοία που κινούνται προς το Ισραήλ

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Νέο μήνυμα Τραμπ: «Δεν μπορείς να κερδίσεις έναν πόλεμο χωρίς να επιτεθείς στη χώρα του εισβολέα»

19:38ΚΟΣΜΟΣ

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μποντζόβι υιοθέτησαν παιδί - «Ξαφνικά γίναμε τρεις»

19:35LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το αγαπημένο αντικείμενο που πήρε μαζί του στο Δρομοκαΐτειο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι περιλαμβάνει το «καλάθι» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις και «έκπληξη» με το επίδομα των 250 ευρώ - Τι μένει εκτός

13:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία στην Ευρώπη σε λίγες ημέρες - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Στο ψυχιατρείο ο γνωστός ράπερ Lil Nas X - Κυκλοφορούσε γυμνός στους δρόμους

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι απαιτήσεις του Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου - Ποια εδάφη «παραχωρεί» για συμφωνία

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

19:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απόφαση «βόμβα» του Πρωτοδικείου - Ποιοι εργαζόμενοι άνω των 60 ετών δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη

15:09WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του τρίγωνου των Βερμούδων - Γιατί εξαφανίζονταν τα πλοία

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Βίντεο μέσα από το Δρομοκαΐτειο - Εδώ νοσηλευόταν ο τραγουδιστής

20:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Λευτέρη Σούσου μέχρι τέλος του μήνα - Η πρώτη τάση για Σεπτέμβρη

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Τι απέγινε η πρώτη ηθοποιός του Wednesday; Ο καταραμένος ρόλος και η ανατριχιαστική «πτώση»

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Brent Hinds - Ήταν κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Mastodon

19:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτά είναι τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ - Πότε θα κυκλοφορήσουν

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος Τom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο

19:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Συνελήφθη ο πατέρας του Τζέιλεν Μπράουν - Μαχαίρωσε προπονητή για... μια θέση πάρκινγκ

20:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καύσωνας εξπρές από αύριο στη χώρα - Πόσο θα κρατήσει - Που θα κάνει 40αρια

19:35LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το αγαπημένο αντικείμενο που πήρε μαζί του στο Δρομοκαΐτειο

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο «γροθιά» στο στομάχι: Πώς βλέπει ένας σχιζοφρενής τον κόσμο

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κάντας: Το τελευταίο «αντίο» στον ορειβάτη που σκοτώθηκε στις Άλπεις

17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για τον Σεπτέμβριο - Δυσάρεστα νέα

19:38ΚΟΣΜΟΣ

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μποντζόβι υιοθέτησαν παιδί - «Ξαφνικά γίναμε τρεις»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ