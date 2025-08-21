Κεφαλονιά: Μάγεψε η Μαρία Φαραντούρη στα Φαρακλάτα – Συγκίνησε ερμηνεύοντας το «Δρόμοι Παλιοί»

Μία βραδιά – ορόσημο για τον πολιτισμό της Κεφαλονιάς έζησαν την Τετάρτη (20/08) χιλιάδες θεατές στο Δημοτικό Στάδιο Φαρακλάτων.

Η σπουδαία Μαρία Φαραντούρη, η «ιέρεια» του Μίκη Θεοδωράκη, τίμησε το νησί της καταγωγής της με μία κορυφαία συναυλία αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου Έλληνα δημιουργού.

Η φωνή που συνδέθηκε όσο καμία άλλη με το έργο του Θεοδωράκη, με καταγωγή από τη Σάμη, επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα της, συγκινώντας το κοινό με την ερμηνεία, το ήθος και τη σεμνή παρουσία της.

Η Μαρία Φαραντούρη έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην παγκόσμια μουσική σκηνή, μεταφέροντας στο κοινό τους στίχους του Σεφέρη, του Ελύτη και άλλων μεγάλων ποιητών μέσα από τη μελοποιημένη ποίηση του Θεοδωράκη.

Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν ερμήνευσε το «Δρόμοι Παλιοί» σε στίχους Μανώλη Αναγνωστάκη και μουσική Μίκη Θεοδωράκη, όπως φαίνεται στα βίντεο της ραδιοφωνικής παραγωγού, μουσικολόγου και συγγραφέα, Όλγας Λασκαράτου.

Την εφετινή συναυλία διηύθυνε ο κορυφαίος Κεφαλονίτης μαέστρος, Παναγής Μπαρμπάτης, ενώ, συμμετείχαν οι διακεκριμένοι λυρικοί ερμηνευτές, Αντώνης Κορωναίος (τενόρος) και Παντελής Κοντός (βαρύτονος), καθώς και οι σολίστ Δημήτρης Λίβανος (μπουζούκι) και Μιχάλης Πορφύρης (τσέλο).

Την αφήγηση των κειμένων ανέλαβαν η δημοσιογράφος, Κλέλια Χαρίση και ο Κεφαλονίτης σκηνοθέτης, Σταύρος Παπαδάτος. Ξεχωριστή ήταν και η συμμετοχή του ανδρικού χορωδιακού συνόλου υπό τη διεύθυνση των μαέστρων, Σπύρου Θεοτοκάτου και Βασίλη Καλογηρά.