Οι κουρσάροι επέστρεψαν στην Πάρο: Δείτε εικόνες από την εντυπωσιακή «επιδρομή»

Νάουσα Πάρου. Το λιμάνι ορμητήριο των πειρατών σε καιρούς αλλοτινούς, πάνω στο οποίο γράφτηκαν πολλές ιστορίες κουρσέματος.

Το έθιμο της αναπαράστασης μιας κουρσάρικης επιδρομής στο λιμάνι του οικισμού, αναβιώνει από τη δεκαετία του 1960, κάθε χρόνο στη γιορτή των Εννιάμερων της Παναγίας στη Νάουσα.

Πιστό στο ραντεβού του κι εφέτος, το Κουρσάρικο Δρώμενο, μια μουσικοχορευτική «αφήγηση» εκτύλιξης ενός πειρατικού ρεσάλτου, μάγεψε το βράδυ του Σαββάτου 23 Αυγούστου, ντόπιους, τουρίστες και επισκέπτες του νησιού.

Η δραματοποιημένη «περιήγηση» στην τοπική ιστορία, ξεκινά με πρωταγωνιστές νέους ντυμένους πειρατές που εφορμούν με καίκια και αναμμένους πυρσούς στα χέρια από τη θάλασσα και αρπάζουν τις γυναίκες των ντόπιων με θεαματικό τρόπο.

Κατόπιν οι Ναουσαίοι αντεπιτίθενται, παίρνουν πίσω τις γυναίκες και όλοι μαζί μετά στήνουν ένα γλέντι με τραγούδι και χορό.

Η γοητευτική βραδιά της Κουρσάρικης αναπαράστασης στη Νάουσα, που για μια ακόμη χρονιά ζωντάνεψε μνήμες από το τοπικό ιστορικό παρελθόν, ολοκληρώθηκε με ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι στο λιμάνι.

01 03 02 03 03 03

Πηγή: parianostypos.gr