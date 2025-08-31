Ο Τζουντ Λο μεταμορφώνεται σε Βλάντιμιρ Πούτιν για τον «Μάγο του Κρεμλίνου»

Μία ταινία που αναμένεται να ανοίξει συζητήσεις όσο συνεχίζεται ο ρωσοουκρανικός πόλεμος



O Jude Law, ως Vladimir Putin, αριστερά, και o Paul Dano, ως Vadim Baranov, σε μια σκηνή από τον «Μάγο του Κρεμλίνου»

Cinetic Media/Carole Bethel
O «Μάγος του Κρεμλίνου» του Olivier Assayas, έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του την Κυριακή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Ο Τζουντ Λο στον ρόλο του Βλαντιμίρ Πούτιν σε δηλώσεις του, ανέφερε πως δεν μπήκε στο έργο αφελώς και ότι επίσης δεν φοβάται τις επιπτώσεις για την απεικόνισή του.

«Ένιωσα ασφαλής στα χέρια του Olivier», είπε ο Λο. «Αυτή είναι μια ιστορία που επρόκειτο να ειπωθεί έξυπνα με λεπτές αποχρώσεις και προσοχή. Δεν ψάχναμε για διαμάχη για χάρη της διαμάχης».

Ο Λο, ο οποίος φορούσε προσθετικά μέλη για τη μεταμόρφωσή του, είπε ότι ο Πούτιν του, είναι «ένας χαρακτήρας σε μια πολύ μεγαλύτερη ιστορία».

«Δεν προσπαθούσαμε να ορίσουμε τίποτα για κανέναν», πρόσθεσε.

Η ταινία είναι μια προσαρμογή του ομώνυμου μπεστ σέλερ βιβλίου του Τζουλιάνο ντα Έμπολι, μια αφήγηση της ανόδου του Ρώσου προέδρου στην εξουσία μαζί με έναν φανταστικό σύμβουλο που ονομάζεται Βαντίμ Μπαράνοφ, τον οποίο υποδύεται ο Πολ Ντάνο. Διαδραματίζεται εν μέρει στις αρχές της δεκαετίας του 1990 εν μέσω μετασοβιετικού χάους και συνεχίζεται μέχρι το 2014.

Ο χαρακτήρας του Ντάνο εμπνεύστηκε από τον πραγματικό πολιτικό στρατηγό Vladislav Surkov, ο οποίος θεωρήθηκε ο αρχιτέκτονας του αυστηρά ελεγχόμενου πολιτικού συστήματος που δημιουργήθηκε υπό τον Πούτιν. Το 2013, παραιτήθηκε από τη θέση του αναπληρωτή πρωθυπουργού.

Φεστιβάλ Βενετίας-Jude Law-Πούτιν

O Paul Dano, ως Vadim Baranov, σε μια σκηνή από τον «Μάγο του Κρεμλίνου»

Carole Bethel/Cinetic Media

Μεγάλο μέρος της ιστορίας επικεντρώνεται στον χαρακτήρα του Ντάνο, εξιστορώντας τη δική του άνοδο στους πολιτικούς ελιγμούς και τον κόσμο που βοήθησε να δημιουργηθεί.

«Ο Μάγος του Κρεμλίνου» είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει συζητήσεις καθώς ο τριετής πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία συνεχίζεται. Οι προσπάθειες να σταματήσουν οι μάχες με κατάπαυση του πυρός και να τερματιστεί η μεγαλύτερη σύγκρουση στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέσω μιας συνολικής ειρηνευτικής διευθέτησης δεν έχουν σημειώσει πρόοδο παρά τους έντονους διπλωματικούς ελιγμούς.

«Η ταινία αφορά σε μεγάλο βαθμό το πώς εφευρέθηκε η σύγχρονη πολιτική, η πολιτική του 21ου αιώνα», δήλωσε ο Assayas. «Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο τρομακτικό, αλλά είναι ακόμη πιο τρομακτικό από το γεγονός ότι δεν έχουμε βρει την απάντηση».

Η ταινία σηματοδοτεί το αγγλόφωνο ντεμπούτο του Γάλλου σκηνοθέτη, ο οποίος σημείωσε πως «ο Μάγος του Κρεμλίνου δεν είναι τόσο μια πολιτική ταινία όσο μια ταινία για την πολιτική – και τη διαστροφή των μεθόδων της, που τώρα μας κρατούν όλους ομήρους».

Η παραγωγή πραγματοποιήθηκε στη Λετονία, καθώς δεν μπορούσαν να κινηματογραφήσουν στη Ρωσία.

Το "The Wizard of the Kremlin" δεν έχει ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας στη Βόρεια Αμερική.

