Radiohead: Επιστρέφουν μετά από επτά χρόνια για 20 συναυλίες σε πέντε πόλεις της Ευρώπης

Μετά από ένα καλοκαίρι που σημαδεύτηκε από την επανένωση των Oasis, ένα άλλο αγαπημένο βρετανικό ροκ συγκρότημα ετοιμάζεται να επιστρέψει στη σκηνή: οι Radiohead.

Το συγκρότημα — που αποτελείται από τον τραγουδιστή Thom Yorke, τον κιθαρίστα/πιανίστα Jonny Greenwood, τον κιθαρίστα Ed O’Brien, τον μπασίστα Colin Greenwood και τον ντράμερ Phil Selway — έχει προγραμματίσει 20 συναυλίες σε πέντε πόλεις της Ευρώπης: Μαδρίτη, Μπολόνια, Λονδίνο, Κοπεγχάγη και Βερολίνο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Θα εμφανιστούν τέσσερις βραδιές σε κάθε πόλη.

Radiohead are back. pic.twitter.com/gXsmVW1h1u — The Rock Revival (@TheRockRevival_) September 3, 2025

Οι Radiohead εμφανίστηκαν για τελευταία φορά το 2018, για την προώθηση του τελευταίου τους άλμπουμ, «A Moon Shaped Pool», που κυκλοφόρησε το 2016. Νωρίτερα αυτό το μήνα, το συγκρότημα ανακοίνωσε ένα νέο άλμπουμ, το «Hail to the Thief — Live Recordings 2003-2009», το οποίο περιλαμβάνει ερμηνείες τραγουδιών της μπάντας στο Λονδίνο, το Άμστερνταμ, το Μπουένος Άιρες και το Δουβλίνο μεταξύ 2003 και 2009, που θα κυκλοφορήσει στις 31 Οκτωβρίου.

«Πέρυσι, μαζευτήκαμε για να κάνουμε πρόβες, έτσι για πλάκα. Μετά από μια παύση επτά ετών, ήταν πολύ ωραίο να παίξουμε ξανά τα τραγούδια μας και να επανασυνδεθούμε με μια μουσική ταυτότητα που έχει ριζώσει βαθιά μέσα σε όλους μας», δήλωσε ο Selway σε μια ανακοίνωση. «Μας έκανε επίσης να θέλουμε να παίξουμε μερικές συναυλίες μαζί, οπότε ελπίζουμε να μπορέσετε να έρθετε σε μία από τις επερχόμενες ημερομηνίες. Προς το παρόν, θα είναι μόνο αυτές, αλλά ποιος ξέρει πού θα οδηγήσει όλο αυτό», κατέληξε.

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή (5/09) στο Radiohead.com και θα είναι ανοιχτή για 60 ώρες. Η κανονική πώληση εισιτηρίων θα ξεκινήσει μια εβδομάδα αργότερα, στις 15 Σεπτεμβρίου.