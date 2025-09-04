Λένα Μαντά: «Το πένθος είναι μαραθώνιος, όχι αγώνας ταχύτητας»

Μια συγκινητική ανάρτηση για το μοναχικό, από επιλογή, όπως λέει η ίδια, καλοκαίρι που πέρασε, έκανε η συγγραφέας Λένα Μαντά, αναφερόμενη εμμέσως στην απώλεια του συζύγου της Γιώργου τον Ιούνιο του 2024.

Η δημοφιλής συγγραφέας έγραψε ότι «Έτσι πέρασα τον Αύγουστο. Όπως ακριβώς τον ήθελα και τον σχεδίασα. Τα παιδιά μου έλειπαν κι εγώ έμεινα ολομόναχη στο σπίτι μου».

Η Λένα Μαντά συνέχισε λέγοντας ότι «Έγραφα, διάβαζα, κεντούσα. Για πρώτη φορά μετά από ατελείωτα χρόνια (και δεν ξέρω αν το έκανα και πότε) είχα να φροντίσω μόνο εμένα και να κάνω ό,τι θέλω χωρίς κανένα “πρέπει”. Μιλούσα ελάχιστα στο τηλέφωνο (με Κλαίρη και Θάλεια) και μετά σιωπή. Βγήκα δυο βράδια για ποτό με την Ειρήνη και μια για σουβλάκια!».

Δείτε την ανάρτηση της Λένας Μαντά:

Η συγγραφέας ανέφερε επίσης ότι «Έκλαιγα όποτε ήθελα και για όσο ήθελα, έπιασα τον εαυτό μου να του μιλάει σαν να ήταν δίπλα μου και κάποιες μέρες κατόρθωνα να μην τον σκέφτομαι. Μοναξιά όμως δεν ένιωσα ούτε λεπτό! Ήταν μοναχικότητα συνειδητά επιλεγμένη».

Η Λένα Μαντά κατέληξε στην ανάρτησή της τονίζοντας ότι «Το πένθος είναι μαραθώνιος, όχι αγώνας ταχύτητας. Δεκατέσσερις μήνες μετά, το “θηρίο” του πόνου κάνει διαλείμματα πια και κοιμάται. Οταν ξυπνάει το αφήνω και βρυχάται. Παραδίνομαι στη θλίψη και ξεσπάω κλαίγοντας. Αναγκαίο και αυτό. Είναι ο μόνος δρόμος για την αποδοχή και για να πας παρακάτω…

Συμπέρασμα: Το… κουβεντολόι με τον εαυτό μας, η σύνδεση μας μαζί του, είναι δώρο που πότε πότε, καλό είναι να το προσφέρουμε σε μας τους ίδιους».

Αφού εύχεται καλό μήνα γράφει στο υστερόγραφο μια επιθυμία της: «Ήθελα λίγο Αύγουστο ακόμα…».