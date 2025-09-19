Θεσσαλονίκη: Η μεγαλύτερη παραγωγή θεματικού πάρκου για την Αρχαία Ελλάδα

Μια εντυπωσιακή, διαδραστική, καθηλωτική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, αφιερωμένη στον Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό, με την υπογραφή του Σωτήρη Τσαφούλια

Newsbomb

Θεσσαλονίκη: Η μεγαλύτερη παραγωγή θεματικού πάρκου για την Αρχαία Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η μεγαλύτερη παραγωγή θεματικού πάρκου που έγινε ποτέ για την Αρχαία Ελλάδα, μετά τα συνεχόμενα sold out σε Αθήνα και Βουδαπέστη και τις αποθεωτικές κριτικές, έρχεται επιτέλους και στη Θεσσαλονίκη.

Το πρώτο θεματικό πάρκο με πιστά αντίγραφα από το Αρχαιολογικό Μουσείο, είναι γεγονός. Μια εντυπωσιακή, διαδραστική, καθηλωτική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, αφιερωμένη στον Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό, με την υπογραφή του Σωτήρη Τσαφούλια.

Μια υπερπαραγωγή 3.000 τετραγωνικών μέτρων αντάξια του μεγαλείου της αρχαίας ελληνικής ιστορίας και μυθολογίας. Υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας και Τουρισμού.

111.jpg

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Πολιτισμός, Τέχνες, Μυθολογία, Επιστήμες, Πόλεις-κράτη, Πόλεμοι και η μοναδική ιστορία των Αρχαίων Ελλήνων

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας σκηνοθετεί και επιμελείται ένα εντυπωσιακό, διαδραστικό, θεματικό πάρκο, μια έκθεση αφιερωμένη στον αρχαίο ελληνισμό.
Με την ιστορική επιμέλεια του καταξιωμένου ιστορικού και ακαδημαϊκού κου Θάνου Βερέμη και την επεξεργασία των κειμένων από την επιστημονική ομάδα των εκδόσεων Κάκτος που εκδίδουν την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία.

Η μεγαλύτερη παραγωγή που έγινε ποτέ για την Αρχαία Ελλάδα είναι γεγονός και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής της περιοδείας, μετά την τεράστια επιτυχία που σημείωσε η πρεμιέρα της στην Βουδαπέστη και τα συνεχώμενα sold out στην Αθήνα, φιλοξενείτε στην πόλη της Θεσσαλονίκης , στη ΔΕΘ – HELEXPO, στο κτήριο 5 !

222.jpg

Ένα μαγικό, διαδραστικό και εκπαιδευτικό ταξίδι στην αρχαιότητα “ανοίγει” τις πόρτες του και καλεί μικρούς και μεγάλους να θαυμάσουν από κοντά, μέσα σε μια υπερπαραγωγή 2.800 m2, το μεγαλείο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και της μυθολογίας.

Ένα θεματικό πάρκο για τη Σπάρτη, την Αθήνα, τη Μακεδονία, την Τροία, τις Θερμοπύλες, τους Μεγάλους Φιλοσόφους, την Τέχνη, τις Επιστήμες, την Αρχιτεκτονική, τις Εφευρέσεις, την ιστορία των ελληνικών Μαθηματικών και Φυσικής, καθώς και πολλά άλλα.

Θαυμάστε από κοντά τα εντυπωσιακά αγάλματα του Άτλαντα, του Ηρακλή, της Αμαζόνας, του Αχιλλέα, του Λεωνίδα, του Μινώταυρου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Δία, της θεάς Αθηνάς, αλλά και υπερμεγέθης κατασκευές όπως ο Δούρειος Ίππος και η Τριήρης, το πολεμικό πλοίο, με το οποίο η Αθήνα κυρίευσε όλη τη Μεσόγειο! Καθώς επίσης και ακριβές αντίγραφα από το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών!

333.jpg

Δείτε από κοντά πως λειτουργούσε ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων σε μια εντυπωσιακή αποτύπωση, για πρώτη φορά απολύτως λειτουργική. Πραγματικά διαδραστικά πειράματα για τις διάσημες εφευρέσεις του Αρχιμίδη, την Πυραμίδα του Θαλή, τον πρώτο Τηλέγραφο και πολλά άλλα…

arxaia-ellada1.jpg

Σε συνεργασία με το μεταπτυχιακό εργαστήριο του Πανεπιστημίου της Columbia βλέπουμε Αρχαίους Φιλοσόφους και Επιστήμονες να «ζωντανεύουν» μέσα από εφαρμογές ΑΙ και να μας μιλούν για τη ζωή τους και τα επιτεύγματά τους!

444.jpg

Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Τουρισμού και καλύπτει όλη τη θεματική ύλη του μαθήματος της ιστορίας για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση , αποτελώντας έρεισμα για υπενθύμιση και περαιτέρω δημιουργική ανακάλυψη τόσο για τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα , εφόσον το επιθυμούν, να επιλέξουν σε ποιόν τομέα να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ξενάγηση, ανάλογα με την τάξη που συνοδεύουν!

777.jpg

Μια υπερπαραγωγή της Placebo Events σε συνεργασία με τη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) που συγκεντρώνει για πρώτη φορά τις Αιγίδες 2 μεγάλων Υπουργείων (Παιδείας/ Τουρισμού).

999.jpg

Διάρκεια ξενάγησης: 1.15

Info
ΔΕΘ-HELEXPO , Εγνατίας 154, κτήριο 5
Από 29/9

Ελεύθερο Πάρκινγκ

arxaia-2-full.jpg

Αναλυτικά οι τομείς της έκθεσης:

ΤΟΜΕΑΣ 1 Εισαγωγή στην Αρχαία Ελλάδα

  • Χάρτες
  • Κνωσσός
  • Ομφάλιος Λώρος – Δελφοί
  • Πυθία
  • Άτλας
  • Ναοί

ΤΟΜΕΑΣ 2 Πόλεις-Κράτη

Μυκήνες

  • Πύλη Λεόντων
  • Μάσκα Αγαμέμνονα
  • Αγγεία εποχής
  • Ανάκτορο Μυκηνών
  • Κούκλες με φορεσιές
  • Ελιές/ Βράχοι

Αθήνα

  • Τριήρης (κατασκευή σε 3d-printing)
  • Αρχαία Αγορά
  • Ακρόπολη
  • Καρυάτιδες και αέτωμα
  • Θεά Αθηνά σε βωμό
  • Αγγεία εποχής
  • Πανοπλία

Σπάρτη

  • Λεωνίδας
  • Αγωγή (προβολή σε wall mapping)
  • Πανοπλία
  • Βωμός Αρτέμιδος
  • Σπαθιά – Όπλα

Μακεδονία

  • Μέγας Αλέξανδρος
  • Φίλιππος
  • Χάρτης αυτοκρατορίας
  • Σπαθί Αλεξάνδρου
  • Πανοπλία
  • Ψηφιδωτό Αλεξάνδρου
  • Ανάκτορο Φίλιππου

ΤΟΜΕΑΣ 3 Τέχνες & Πολιτισμός

  • Γραμμική Α
  • Γραμμική Β
  • Αλφάβητο
  • Δίσκος Φαιστού
  • Πάπυρος
  • Μουσική (Κρουστά/ Πνευστά/ Έγχορδα Μουσικά Όργανα)
  • Γλυπτική (Κούρος/ Κόρη/ Δισκοβόλος/ Σύμπλεγμα του Λαοκόωντος)
  • Δωρικός – Ιωνικός – Κορινθιακός ρυθμός

ΤΟΜΕΑΣ 4 Φιλοσοφία, Επιστήμες & εφευρέσεις

  • Η Ιστορία των Αρχαίων Ελληνικών Μαθηματικών
  • Μαθηματικά, η εξέλιξη των μαθηματικών, οι εφαρμογές και οι επιρροές τους στον κόσμο
  • Κούπα Πυθαγόρα (πείραμα)
  • Μπανιέρα του Αρχιμήδη (πείραμα)
  • Προτομές Φιλοσόφων-Πολιτικών
  • Γερανός Ακρόπολης (πείραμα)
  • Τροχαλία (πείραμα)
  • Σφηνόπετρα (πείραμα)
  • Μηχανισμός των Αντικυθήρων (πείραμα)
  • Πυραμίδα του Θαλή (πείραμα)
  • Πυθαγόρειο θέωρημα (πείραμα)
  • Οδόμετρο – μετρητής δρόμων (πείραμα)
  • Κοχλίας του Αρχιμήδη (πείραμα)
  • Νερόμυλος (πείραμα)
  • Κλεψύδρα (πείραμα)
  • Κανάτα συμποσίου δίστομη (πείραμα)
  • Κάτοπτρα Αρχιμήδη (πείραμα)
  • Βαλλίστρα

ΤΟΜΕΑΣ 5 Μυθολογία

  • Ανάκτορο του Δία (κατασκευή ανάκτορο/ θρόνος/ άγαλμα 3m)
  • 12 Θεοί του Ολύμπου (κατασκευή black light)
  • Θεός Διόνυσος
  • Σπηλιά Ήφαιστου (με performing Ηθοποιού)
  • Μινώταυρος/ Λαβύρινθος/ Μίτος Αριάδνης
  • Διπλός Πέλεκης
  • Προμηθέας
  • Μέδουσα
  • Αμαζόνα
  • Ηρακλής
  • Διόνυσος
  • Ίκαρος & Δαίδαλος

ΤΟΜΕΑΣ 6 Τροία

  • Αχιλλέας
  • Πόλεμος (wall mapping projection)
  • Τείχη Τροίας
  • Δούρειος ίππος (υπερ-κατασκευή 5m)
  • Τείχος με οπλοστάσιο

ΤΟΜΕΑΣ 7 Θέατρο

  • Αρχαίο θέατρο
  • Το αρχαίο ελληνικό θέατρο στην σύγχρονη εκδοχή του (πλήρης το σκηνικό της παράστασης Όρνιθες που παρουσιάστηκε κ έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης φέτος στην Επίδαυρο συμπεριλαμβανομένων κουστουμιών, μάσκες, κτλ)

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:12ΚΟΣΜΟΣ

Όργιο διαφθοράς στην Ουκρανία: Με 8 βίλες και διαμερίσματα στις ΗΠΑ ο πρώην υπουργός Άμυνας

13:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάξιμος Χαρακόπουλος: Η γαλάζια γραβάτα με τις ελληνικές σημαίες

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Γυναίκα οδηγός ταξί έπεσε θύμα επίθεσης από πελάτη - Την έδεσε με σχοινί και την εγκατέλειψε

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου: Ποια δρομολόγια εκτελούνται

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες – Γροθιές και… τραπέζια στον αέρα

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Ανείπωτος θρήνος στο τελευταίο αντίο στον εικονολήπτη του ΑΝΤ1, Γιώργο Παυλάκη - Εικόνες

12:36ΚΟΣΜΟΣ

«Είμαστε όλοι Τζίμι Κίμελ»: Αμερικανοί παρουσιαστές σπεύδουν στο πλευρό του - «Να πάει στη Γάζα» απαντούν οι επικριτές του

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Δύο βαριά τραυματίες από έκρηξη σε επιχείρηση με χωματουργικά μηχανήματα

12:20ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τον προκριματικό της Τζένγκο και το φιλικό του Ολυμπιακού

12:19LIFESTYLE

Ανδρέας Γεωργίου: «Μετά την γέννηση της κόρης μου, σέβομαι πολύ περισσότερο τις γυναίκες»

12:17ΑΘΛΗΤΙΚΑ

O Αλπερέν Σενγκούν διασκέδασε αλά ελληνικά σε ταβέρνα στο Μαρμάρι

12:12ΚΟΣΜΟΣ

20.000 άτομα εκκένωσαν το Βερολίνο λόγω «θανάσιμου κινδύνου» - Βρέθηκαν δύο βόμβες του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου

12:09ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μια ξεχωριστή εμπειρία μηχανοκίνητου αθλητισμού σε επιλεγμένα καταστήματα ΟΠΑΠ στα Ιωάννινα

12:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η μεγαλύτερη παραγωγή θεματικού πάρκου για την Αρχαία Ελλάδα σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια, έρχεται στη Θεσσαλονίκη

12:00ΑΠΟΨΕΙΣ

Λαγοκέφαλος και λιονταρόψαρο: Τα ξενικά είδη που αλλάζουν τις ελληνικές θάλασσες

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ: Κάνουμε πράξη τις πατριωτικές ελαφρύνσεις ενώ άλλοι μιλούν για πατριωτικούς φόρους και «πράσινα λεφτόδεντρα»

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Μελάνια Τραμπ: Τα κρυφά μηνύματα πίσω από τις εμφανίσεις της στο Ηνωμένο Βασίλειο

11:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο πρώην υπουργός Αλέκος Ακριβάκης - Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Η αεροπορική βάση Μπαγκράμ στο Αφγανιστάν πρέπει να επιστραφεί στον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών»

11:44ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Sword of Wisdom: Μια μαγευτική πνευματική εμπειρία για πρώτη φορά στην Αθήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:34ΚΟΣΜΟΣ

Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Μπλακ άουτ, διάλυση του ΝΑΤΟ και εισβολή της Κίνας στην Ταΐβαν - Οι 5 μέρες που θα αλλάξουν τον κόσμο

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Θορυβώδεις και ενοχλητικοί γείτονες: Πώς σας καλύπτει ο νόμος – Δικηγόρος εξηγεί στο Newsbomb για τσιρίδες, γαβγίσματα, οσμές και άλλες φασαρίες

10:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Bασίλης Παπακωνσταντίνου τραγούδησε για την ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην λαϊκή αγορά

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο βόρειος πολικός στρόβιλος έρχεται και φέρνει ανατροπές τον φετινό χειμώνα

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες – Γροθιές και… τραπέζια στον αέρα

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Δύο βαριά τραυματίες από έκρηξη σε επιχείρηση με χωματουργικά μηχανήματα

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Mαρίσσα Λαιμού: Η οικογένειά της θα κινηθεί νομικά κατά του βρετανικού ΕΣΥ - «Δεν νιώθω καλά, δεν έρχεται κανείς»

11:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο πρώην υπουργός Αλέκος Ακριβάκης - Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: Συμπλοκή μεταξύ μαθητών σε σχολείο - Τραυματίστηκε 13χρονη στο πρόσωπο

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου: Ποια δρομολόγια εκτελούνται

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης: Σταματημένο το αυτοκίνητο της 64χρονης σε πράσινο φανάρι

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτή δοκιμασία για αγοράκι - Γιατροί έβγαλαν ζωντανό καβούρι από το αυτί του

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Σε διαθεσιμότητα στρατιωτικός γιατρός στη Λάρισα – «Δεν θέλω να ζήσει άλλη γυναίκα την κόλαση που πέρασα», λέει η καταγγέλλουσα

17:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «μίλησε» και... βλέπει κακοκαιρία - Τι αναφέρει η πρόγνωση των Αμερικανών

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ: Κάνουμε πράξη τις πατριωτικές ελαφρύνσεις ενώ άλλοι μιλούν για πατριωτικούς φόρους και «πράσινα λεφτόδεντρα»

12:17ΑΘΛΗΤΙΚΑ

O Αλπερέν Σενγκούν διασκέδασε αλά ελληνικά σε ταβέρνα στο Μαρμάρι

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Μελάνια Τραμπ: Τα κρυφά μηνύματα πίσω από τις εμφανίσεις της στο Ηνωμένο Βασίλειο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Είναι χρήστης ουσιών» λέει η οικογένειά του!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ