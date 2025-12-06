Αυστραλία: Τουλάχιστον 12 σπίτια καταστράφηκαν από τη μεγάλη φωτιά στο Σίδνεϊ – Μαζικές εκκενώσεις

Η Νέα Νότια Ουαλία, στην Αυστραλία, δοκιμάζεται από νέες μεγάλες πυρκαγιές: Δεκάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν ήδη γίνει στάχτη και οι Αρχές αναγκάστηκαν να εκδώσουν επείγουσες εντολές εκκένωσης σε αρκετές τοποθεσίες της κεντρικής ακτής, μεταξύ των οποίων η Figtree Bay και το Woy Woy, περιοχή με πάνω από 350.000 κατοίκους, περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια του Σίδνεϊ.

Συνολικά, περισσότερες από 50 εστίες φωτιάς κατεγράφησαν σήμερα στην Πολιτεία, μεταξύ των οποίων και μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Upper Hunter, που επίσης βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, καθώς κάηκαν σχεδόν 100.000 στρέμματα. Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, κάλεσε τους κατοίκους «να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών».

Οι νέες αυτές φωτιές επιβεβαιώνουν τον φόβο για μία ιδιαίτερα επικίνδυνη θερινή περίοδο. Η Αυστραλία θυμάται ακόμη το «Μαύρο Καλοκαίρι» του 2019 – 2020, όταν οι πυρκαγιές κατέκαψαν έκταση ίση με εκείνη της Τουρκίας και σκοτώθηκαν 33 άνθρωποι.