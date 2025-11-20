«Τρεις Ποιητές Αγωνιστές της Ελευθερίας μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη

Newsbomb

«Τρεις Ποιητές Αγωνιστές της Ελευθερίας μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Γιάννης Ρίτσος, Τάσος Λειβαδίτης και Μανόλης Αναγνωστάκης»

2025 «Αφιερωματικό έτος Μίκη Θεοδωράκη»
με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του.

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου | 20:00

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών | Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη

Ένα πρόγραμμα με την Ανεξάρτητη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου, Τάσου Λειβαδίτη και Μανόλη Αναγνωστάκη.

Τραγούδια αντίστασης, εξέγερσης, τραγούδια μελωδικά, λυρικά, ερωτικά, τραγούδια για μιαν άνοιξη που δεν ήρθε ποτέ αλλά και για τις «χρυσές πολιτείες που ξανοίγονται μπρος μας λουσμένες στην αλήθεια και στο αίθριο το φως».

img0190-1.jpg

Είναι τα τραγούδια των κύκλων Επιτάφιος, Ρωμιοσύνη και 18 Λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου, Πολιτεία, Της εξορίας, Λυρικά, Οκτώβρης ´78, σε ποίηση Τάσου Λειβαδίτη, Μπαλάντες, Της Εξορίας και Αρκαδία VIIΙ που περιλαμβάνει το Μιλώ και τον Χάρη, τραγούδια του είδους που ο Μίκης Θεοδωράκης ονομάζει τραγούδια-ποταμό, σε ποίηση Μανόλη Αναγνωστάκη.

Ο ποιητικός λόγος γίνεται δραματικός μονόλογος. Με φόντο το μουσικό πάλκο των αναμνήσεων ο ηθοποιός ενσαρκώνει τους εναλλασσόμενους ρόλους. Γίνεται πότε ο συνθέτης, πότε ο ποιητής και πότε οι πάσχοντες ήρωες των ποιημάτων: η θρηνούσα μάνα, ο προφήτης που χαιρετίζει τον ήλιο και προμηνύει τον ήχο της καμπάνας της επανάστασης, ο ιδεολόγος που προσδοκά μια καλύτερη ζωή και καταγγέλλει το ζοφερό παρόν του, ο νέος που αγωνίστηκε, αλλά νικήθηκε από το τέρας και γκρέμισε τις ψευδαισθήσεις του.

agnwsto-1.jpg

Ο ερωτευμένος, ο ξενιτεμένος, ο αγωνιστής, ο βασανισμένος, ο Ήρωας!

Ο συνθέτης σαν άλλος Οδυσσέας προσφέρει σπονδή τη μουσική του για να βγουν οι σκιές των ποιητών, να πάρουν μορφή, να τραγουδήσουν τους αγώνες, τα βάσανα, την προδοσία, τον θάνατο των ιδανικών αλλά και τα όνειρα, την ελπίδα, τον έρωτα. Καθετί που συνιστά την ψυχή της ελληνικότητας ολόκληρης της μεταπολεμικής γενιάς.

Το έργο του Μίκη Θεοδωράκη έπαιξε άπειρες φορές αυτόν τον ρόλο και μπορεί να το κάνει και τώρα μαζί με το έργο του Γιάννη Ρίτσου, του Τάσου Λειβαδίτη και του Μανόλη Αναγνωστάκη.

Τρεις ποιητές και ένας συνθέτης. Ασυμβίβαστοι ποιητές, αγωνιστές, μαχητές της Ελευθερίας.

parisanagnostopoulos-rita-antwnopoyloy.jpg

Τα τραγούδια της συναυλίας θα ερμηνεύσουν ο Δημήτρης Μπάσης, η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Άγγελος Θεοδωράκης και ο Παναγιώτης Πετράκης, ο οποίος συμμετέχει με τον διπλό ρόλο του ερμηνευτή και ηθοποιού.

1763646494694-597733175-1.jpg

Ο Μίκης Θεοδωράκης γεννήθηκε στις 29 Ιουλίου 1925. Στις 29 Ιουλίου του 2025, ο Θεοδωράκης θα έκλεινε τα 100 του χρόνια.

img8782.jpg

Το Υπουργείο Πολιτισμού, για να τιμήσει την επέτειο αυτή, ανακήρυξε το 2025 «Αφιερωματικό Έτος Μίκη Θεοδωράκη». «Η ζωή και το έργο του αποτελούν απαράγραπτη πολιτιστική κληρονομιά του Ελληνισμού, προβάλλοντας την οικουμενικότητά της», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον Μίκη Θεοδωράκη και στο «Έτος Θεοδωράκη», με ανάρτησή του, την Κυριακή 4 Αυγούστου 2024. Κλείνοντας την ανάρτησή του αυτή, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η ανακήρυξη του 2025 ως έτους Θεοδωράκη αποτελεί «ελάχιστο φόρο τιμής σ' αυτήν την πολυσχιδή προσωπικότητα, τον συνθέτη, τον αγωνιστή, τον πολιτικό, τον στοχαστή, τον πολίτη, τον Μίκη όλων των Ελλήνων που όταν έφυγε συνειδητοποιήσαμε πως ήταν θνητός».

Η συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στην αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, με την Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» θα αποτελέσει μια γιορτή της ελληνικής μουσικής και της πλούσιας παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς που άφησε πίσω του ο δημιουργός που διέδωσε παγκοσμίως τον ελληνικό πολιτισμό μέσα από τη μουσική του, τις ιδέες του και τους αγώνες του.

6412-cpatroklosskafidas-panagiwths-petrakhs-1.jpg

Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης»

Η Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» ιδρύθηκε πριν από 28 χρόνια από μουσικούς – συνεργάτες του Μίκη Θεοδωράκη, γνώστες του έργου του. Σήμερα απαρτίζεται από 10 καταξιωμένους μουσικούς και συνεργάζεται με τραγουδιστές αναγνωρισμένης καλλιτεχνικής αξίας.

afisa-16-small-2.jpg

ΜΟΥΣΙΚΟΙ

Νίκος Τατασόπουλος, μπουζούκι

Άρης Κούκος, μπουζούκι

Ευαγγελία Μαυρίδου, πιάνο

Ξενοφών Συμβουλίδης, όμποε, φλογέρες, μπαγλαμάς

Νίκος Γκιόλιας, κιθάρα

Αρτέμης Σαμαράς, βιόλα

Λευτέρης Γρίβας, ακορντεόν

Θεόδωρος Κουέλης, μπάσο

Νίκος Σκομόπουλος, ντραμς

Στέφανος Θεοδωράκης – Παπαγγελίδης, κρουστά

Μιχάλης Αλεξάκης, ηχοληψία

Γιώργος Αλειφέρης, ηχοληψία

Μαργαρίτα Θεοδωράκη, καλλιτεχνική διευθύντρια

Sophie Hayes - Συμβουλίδου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών | Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη

Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 | 20:00

Διάρκεια: Δυόμιση ώρες

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Προπώληση εισιτηρίων: Τρεις ποιητές αγωνιστές της ελευθερίας Λαϊκή ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» - Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Τιμές εισιτηρίων:

Α' ΖΩΝΗ: κανονικό 35€

Β' ΖΩΝΗ: κανονικό 22€ | φοιτητικό 14€ | συνοδός ΑμεΑ 14€ | άνεργοι 14€ | νέοι μέχρι 25 ετών 14€ | ΑμεΑ 14€ | άνω των 65 14€ | πολύτεκνοι 14€

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:09LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Νόμιζα ότι είχα την καλύτερη παραγωγή, μέχρι που γνώρισα εσάς»

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Ζωή σε 7 τ.μ.: Ο δάσκαλος που επέλεξε ένα τροχόσπιτο για να ζει

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τεράστιο ιγκουάνα έκανε βόλτες στο κέντρο της πόλης

15:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Εξαφανίστηκαν» τα εισιτήρια για τη Φιορεντίνα

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Ινδονησία: Έκρηξη ηφαιστείου προκαλεί μαζικές εκκενώσεις χωριών - βίντεο

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Τρόμος για υπάλληλο μίνι μάρκετ- Κουκουλοφόρος τον απείλησε με μαχαίρι για να τον ληστέψει

15:51ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Rakuten Viber: Νέα λειτουργία AI Link Summary – Άμεση περίληψη συνδέσμου μέσα στη συνομιλία

15:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Τρεις Ποιητές Αγωνιστές της Ελευθερίας μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πτώμα άνδρα εντοπίστηκε στην παραλία των Ανύδρων στην Παλαιόχωρα

15:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπαρτζώκας: «Αν όσοι κάνουν εκπομπές νομίζουν ότι ξέρουν καλύτερα, να μας πουν πού έχουν διδάξει»

15:42ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Γαλλία: Ο Α/ΓΕΕΘΑ προειδοποιεί ότι οι πολίτες πρέπει να είναι έτοιμοι να «χάσουν τα παιδιά τους» σε πόλεμο με τη Ρωσία

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από άγριο καβγά σε Λύκειο των Χανίων

15:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για Φλαμπουράρη: «Αλέκο, σε ευχαριστώ για όσα μας έδωσες, ως σύντροφος, ως φίλος, ως παππούς των παιδιών μας»

15:30ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πώς να φροντίζουμε το σπίτι μας για να είμαστε ήρεμοι μαζί με την οικογένειά μας

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: Συνελήφθη ο κτηνοτρόφος που είχε γίνει «φόβος και τρόμος» των καλλιεργειών - Σε βάρος του έχουν επιβληθεί πρόστιμα που ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ

15:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δήμητρα Ματσούκα: «Πήρα το αμάξι γιατί έπρεπε να μετακινηθώ, δεν είχα άλλο τρόπο»

15:11ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Αθώος ο 27χρονος που έπεσε θύμα ληστείας και κατηγορήθηκε για προσέλκυση ανήλικης

15:04ΚΟΣΜΟΣ

«Ενοικιάζεται»… χρυσός σε τιμή ευκαιρίας - Tι είναι το gold leasing και πως μεταμορφώνει την αγορά

14:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια των playoffs και τα μονοπάτια για τα 4 τελευταία εισιτήρια της UEFA

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Σπάρτη: Χειροπέδες σε δέκα άτομα που έπαιζαν παράνομα ζάρια – Κατασχέθηκαν 16.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:30ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: 9χρονος ακρωτηριάστηκε στην τουαλέτα σχολείου από συμμαθητές του - 27 δικηγόροι τον εκπροσωπούν στη δίκη του

14:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέκος Φλαμπουράρης: Συγκίνηση και δάκρυα στην πολιτική κηδεία του - «Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μας, παππού Αλέκο», είπε ο Τσίπρας

14:28ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ξέσπασμα από Ελληνα Ολυμπιονίκη: «Πήρα Χάλκινο και δεν με ξέρει κανείς» - Βίντεο

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξέσπασμα «Χασάπη» στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν αντέχω άλλο την αδικία, θα με πεθάνετε!

15:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δήμητρα Ματσούκα: «Πήρα το αμάξι γιατί έπρεπε να μετακινηθώ, δεν είχα άλλο τρόπο»

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Πέθανε ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Αφέθηκε ελεύθερη η Δήμητρα Ματσούκα – «Αστεία η ποσότητα αλκοόλ στο αίμα της», λέει ο δικηγόρος της

15:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για Φλαμπουράρη: «Αλέκο, σε ευχαριστώ για όσα μας έδωσες, ως σύντροφος, ως φίλος, ως παππούς των παιδιών μας»

12:28ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ψυχικό: Οι δυο επιθέσεις που δέχτηκε ο Παναγιώτης Στάθης πριν τη δολοφονία

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική αέρια μάζα φτάνει στην Ελλάδα - Πότε πέφτει αισθητά η θερμοκρασία

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

13:29ΚΑΙΡΟΣ

Ο χειμώνας που μπορεί να γράψει ιστορία - Προειδοποίηση για ακραίο ψύχος σε Ρωσία, Ευρώπη και Μεσόγειο

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Προσπαθούσε να κάψει χόρτα και έχασε τη ζωή του παλεύοντας με τις φλόγες ο ηλικιωμένος στην Εύβοια

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Ζωή σε 7 τ.μ.: Ο δάσκαλος που επέλεξε ένα τροχόσπιτο για να ζει

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κεφαλονιά: Νεκρός στην θάλασσα εντοπίστηκε ο 26χρονος Στέφανος Μεσσαρής- Ήταν αγνοούμενος από το βράδυ της Δευτέρας

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Επικίνδυνα φαινόμενα από το βράδυ - Πού θα «χτυπήσουν»

11:00WHAT THE FACT

Γιγαντιαίο ανακόντα έκλεισε τον δρόμο και οι οδηγοί έλυσαν το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έτρεχε με 210 χιλιόμετρα στην Αττική Οδό – Αφαίρεση διπλώματος για 1 χρόνο και πρόστιμο 2.000 ευρώ

10:58ΚΟΣΜΟΣ

«Φρουρός της Χαμάς με βίασε μετά το ντους και απείλησε να με σκοτώσει» - Συγκλονιστική μαρτυρία Ισραηλινού ομήρου

21:23LIFESTYLE

Μετά το «Σόι σου» έρχονται δύο ακόμη θρυλικά reunion

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ