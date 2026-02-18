Citizen Jim: Το «LOOM» υφαίνει έναν κόσμο ανάμεσα σε όνειρο και εφιάλτη

Οι Citizen Jim επιστρέφουν με το νέο τους άλμπουμ LOOM, ένα έργο που κινείται στο λεπτό όριο ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη, στον ανιμισμό και τον υπαρξισμό. Με κεντρικό σύμβολο την ονειροπαγίδα, ο δίσκος ξετυλίγει τους εύθραυστους μύθους που υφαίνουμε για να δώσουμε νόημα στο σύμπαν μέσα από τους δικούς μας περιορισμούς.

Παράλληλα, το συγκρότημα προτείνει μια πιο διευρυμένη, κοσμική ματιά: μια οπτική βαθιά ριζωμένη στη φύση, όπου η ζωή ακολουθεί κυκλικές διαδρομές και η αρμονία γίνεται εφικτή όταν αναγνωρίζουμε τη θέση μας ως μέρος ενός ευρύτερου, αλληλένδετου οικοσυστήματος.

Οι Citizen Jim

Μουσικά, το LOOM εξευγενίζει την χαρακτηριστική υβριδικότητα των Citizen Jim σε μια πιο στοχευμένη και συμπαγή μορφή. Ατμοσφαιρικές διακυμάνσεις, ηλεκτρονικοί παλμοί, fusion-προσεγγίσεις και rock εκρήξεις αναδεύονται σε μια ισορροπημένη αλληλεπίδραση ανάμεσα στην ευθραυστότητα και την επιθετικότητα, την περιπλάνηση και τον χορό, την παραμονή και την ώθηση. Είναι ένας πολύχρωμος δίσκος με υπαρξιακές αιχμές ακόμη και στα πιο μινιμαλιστικά του σημεία· κινούμενος πάντα μεταξύ στην περιέργεια και την αναστάτωση.

Αυτή η ένταση αντανακλάται και στο εξώφυλλο του άλμπουμ, μια ψηφιακή ζωγραφιά από τη καλλιτέχνιδα Krita Apterus που απεικονίζει ένα μυστήριο μωβ-ροζ δάσος, όπου μανιταρόσπιτα, αράχνες και κιτρινωπά φωτεινά σημεία δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ταυτόχρονα παιχνιδιάρικη και ανατριχιαστική.

Το LOOM μεταμορφώνει μια στοιχειωμένη αθωότητα σε φόβο, επαναπλαισιωμένο ως χιουμοριστική φαντασία που συλλαμβάνει το ανοίκειο και τα φιλτράρει μέσα από ένα κοσμικό, καλειδοσκοπικό χιούμορ. Είναι ένας ζωντανός, σκοτεινός και παράξενος κόσμος· ένας κόσμος που επεκτείνει το σύμπαν της μπάντας.

Credits:

Φωνητικά, στίχοι & κιθάρες: Πολίτης Δημήτρης

Πλήκτρα: Κώστας Στεργίου

Κιθάρες: Μάριος Σάμαρης

Μπάσο: Θεόδωρος Σταυριανός

Τύμπανα: Χρήστος Βίγκος

Μίξη & ηχογράφηση: Νίκος Χαλκούσης

Mastering: Βασίλης Λαγός

Εικαστικά: Krita Apterus

Καλλιτεχνική επιμέλεια & γραφιστικά: Babak Ahteshamipour

Φωτογραφία: Νίκος Τσιρογιαννίδης