Citizen Jim: Το «LOOM» υφαίνει έναν κόσμο ανάμεσα σε όνειρο και εφιάλτη

Ατμοσφαιρικές διακυμάνσεις, ηλεκτρονικοί παλμοί, fusion-προσεγγίσεις και rock εκρήξεις

Newsbomb

Citizen Jim: Το «LOOM» υφαίνει έναν κόσμο ανάμεσα σε όνειρο και εφιάλτη
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι Citizen Jim επιστρέφουν με το νέο τους άλμπουμ LOOM, ένα έργο που κινείται στο λεπτό όριο ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη, στον ανιμισμό και τον υπαρξισμό. Με κεντρικό σύμβολο την ονειροπαγίδα, ο δίσκος ξετυλίγει τους εύθραυστους μύθους που υφαίνουμε για να δώσουμε νόημα στο σύμπαν μέσα από τους δικούς μας περιορισμούς.

Παράλληλα, το συγκρότημα προτείνει μια πιο διευρυμένη, κοσμική ματιά: μια οπτική βαθιά ριζωμένη στη φύση, όπου η ζωή ακολουθεί κυκλικές διαδρομές και η αρμονία γίνεται εφικτή όταν αναγνωρίζουμε τη θέση μας ως μέρος ενός ευρύτερου, αλληλένδετου οικοσυστήματος.

dsc6893-edit.jpg

Οι Citizen Jim

Μουσικά, το LOOM εξευγενίζει την χαρακτηριστική υβριδικότητα των Citizen Jim σε μια πιο στοχευμένη και συμπαγή μορφή. Ατμοσφαιρικές διακυμάνσεις, ηλεκτρονικοί παλμοί, fusion-προσεγγίσεις και rock εκρήξεις αναδεύονται σε μια ισορροπημένη αλληλεπίδραση ανάμεσα στην ευθραυστότητα και την επιθετικότητα, την περιπλάνηση και τον χορό, την παραμονή και την ώθηση. Είναι ένας πολύχρωμος δίσκος με υπαρξιακές αιχμές ακόμη και στα πιο μινιμαλιστικά του σημεία· κινούμενος πάντα μεταξύ στην περιέργεια και την αναστάτωση.

https://www.instagram.com/p/DUtDkvsDBUT/

Αυτή η ένταση αντανακλάται και στο εξώφυλλο του άλμπουμ, μια ψηφιακή ζωγραφιά από τη καλλιτέχνιδα Krita Apterus που απεικονίζει ένα μυστήριο μωβ-ροζ δάσος, όπου μανιταρόσπιτα, αράχνες και κιτρινωπά φωτεινά σημεία δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ταυτόχρονα παιχνιδιάρικη και ανατριχιαστική.

Το LOOM μεταμορφώνει μια στοιχειωμένη αθωότητα σε φόβο, επαναπλαισιωμένο ως χιουμοριστική φαντασία που συλλαμβάνει το ανοίκειο και τα φιλτράρει μέσα από ένα κοσμικό, καλειδοσκοπικό χιούμορ. Είναι ένας ζωντανός, σκοτεινός και παράξενος κόσμος· ένας κόσμος που επεκτείνει το σύμπαν της μπάντας.

Credits:

Φωνητικά, στίχοι & κιθάρες: Πολίτης Δημήτρης

Πλήκτρα: Κώστας Στεργίου

Κιθάρες: Μάριος Σάμαρης

Μπάσο: Θεόδωρος Σταυριανός

Τύμπανα: Χρήστος Βίγκος

Μίξη & ηχογράφηση: Νίκος Χαλκούσης

Mastering: Βασίλης Λαγός

Εικαστικά: Krita Apterus

Καλλιτεχνική επιμέλεια & γραφιστικά: Babak Ahteshamipour

Φωτογραφία: Νίκος Τσιρογιαννίδης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:07ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Θετικός ο Μερτς στους περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά και εφήβους

15:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, ΠΑΟΚ - Θέλτα, Ζαφείρης: «Ανυπομονούσα να έρθω στον ΠΑΟΚ»

14:58ΥΓΕΙΑ

Τέμπη: Πλήρης αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ για τις δαπάνες υγείας που δεν συνταγογραφούνται

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Θανάσιμη η μάχη διαδοχής θείας - ανιψιάς - Τέλος με εκτελέσεις «βλέπουν» ειδικοί

14:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απέδρασε αλλοδαπός κρατούμενος από τα δικαστήρια Ευελπιδών - Περίμενε να δικαστεί για απέλαση

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Το καμένο αυτοκίνητο των εκτελεστών του 27χρονου - Φωτογραφία ντοκουμέντο

14:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Επέστρεψε ο Τζούρισιτς - Δεν ανακοινώθηκε αποστολή για Πλζεν

14:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η THEON ανακοινώνει τα προκαταρκτικά αποτελέσματα για το Οικονομικό Έτος 2025  

14:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: «Από σήμερα το Τραμ φτάνει στο Λιμάνι του Πειραιά»

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Μυστικές συνομιλίες του Αμερικανού ΥΠΕΞ με την Κούβα

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζει να στηρίζει τον Τζιωρτζιώτη μερίδα εργαζομένων της Βιολάντα έξω από το δικαστικό μέγαρο Τρικάλων: Σε εξέλιξη η απολογία του

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σπίτι στη Νικόπολη Θεσσαλονίκης

14:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Έλεγχοι Monitoring στα αγροτεμάχια της ΕΑΕ 2025 - Αναλυτικές οδηγίες λήψης φωτογραφιών

14:05LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Φτάνει στην Ύδρα για τα γυρίσματα της ταινίας - Σε πολυτελή θαλαμηγό η διαμονή του

14:04LIFESTYLE

Το Καρναβάλι του Ρίο σε εικόνες: Το πιο ξέφρενο παγκόσμιο πάρτι - Ωδή σε φτερά, πούπουλα και γκλίτερ

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ για την ψυχική υγεία: «Χρειάζομαι πολύ χρόνο για να καταλάβω τα συναισθήματά μου»

13:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Βεργέτης στο ΑΕΚ - Λεβαδειακός - Οι ορισμοί της 22ης αγωνιστικής

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στα πλοία το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου κήρυξε η ΠΝΟ

13:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός Σορτς και Φαρίντ για τον προημιτελικό με ΠΑΟΚ - Ντεμπούτο Χέιζ-Ντέιβις

13:39ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Citizen Jim: Το «LOOM» υφαίνει έναν κόσμο ανάμεσα σε όνειρο και εφιάλτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απέδρασε αλλοδαπός κρατούμενος από τα δικαστήρια Ευελπιδών - Περίμενε να δικαστεί για απέλαση

11:28ΕΛΛΑΔΑ

«Καλησπέρα, από τη ΔΕΗ είμαι»: Πήρε τηλέφωνο για να την εξαπατήσει, αλλά έπεσε σε... αστυνομικό!

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: «Την αναζητούν τα παιδιά της» - Πώς πέθανε η 38χρονη λεχώνα 20 ημέρες αφού γέννησε

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Το καμένο αυτοκίνητο των εκτελεστών του 27χρονου - Φωτογραφία ντοκουμέντο

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή - Η συγκλονιστική σημείωση «δολοφονία ομήρων» - Ειδικός στη ναζιστική φωτογραφία εξηγεί ποιος τράβηξε τα ντοκουμέντα και γιατί είχε δύο κάμερες

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: Στο Α΄ Νεκροταφείο η κηδεία της - Δείτε φωτογραφίες

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Χανς Άσπεργκερ: Η σκοτεινή πλευρά του παιδιάτρου που έδωσε το όνομά του στο γνωστό σύνδρομο

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένας πράκτορας του dark web έσωσε ένα 12χρονο κορίτσι από χρόνια κακοποίησης, με μόλις ένα στοιχείο από τον τοίχο του υπνοδωματίου της

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός της Καθαράς Δευτέρας - Αναλυτική πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζει να στηρίζει τον Τζιωρτζιώτη μερίδα εργαζομένων της Βιολάντα έξω από το δικαστικό μέγαρο Τρικάλων: Σε εξέλιξη η απολογία του

09:08ΥΓΕΙΑ

Πίνετε καφέ και τσάι; Οι επιστήμονες έχουν απροσδόκητα καλά νέα για τον εγκέφαλό σας

10:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ερώτηση Παπαχλιμίντζου για Κωνσταντοπούλου που εξόργισε τον Άδωνι: «Όχι κύριε, αυτό που κάνετε είναι χυδαίο, δεν μπορείτε να εξομειώνετε τον θύτη με το θύμα»

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Αριάν Λαμπέτ: Η συγκλονιστική αποκάλυψη της συζύγου του Λάνθιμου - «Έχω υποστεί δύο βιασμούς στην εφηβεία μου»

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σκιάθο: Νεκρή 38χρονη από εγκεφαλικό - Είχε γεννήσει πριν 20 ημέρες

14:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: «Από σήμερα το Τραμ φτάνει στο Λιμάνι του Πειραιά»

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκτός ΠΑΣΟΚ η Αναστασία Χατζηδάκη για την υπόθεση με τα «μαϊμού» επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από την Παρασκευή - Η πρόγνωση Καλλιάνου για την Καθαρά Δευτέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ