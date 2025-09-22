Ο Χολμς αποθέωσε τον Σλούκα: «Το "αφεντικό" θα σε βρει στη σωστή θέση, είναι ηγέτης στο παρκέ»

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΗΛΙΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε με εντυπωσιακό τρόπο και το αγωνιστικό κομμάτι του 7ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος, το οποίο θα μείνει για πάντα στην ιστορία και θα μνημονεύεται για πολλά χρόνια!

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έκανε το 2 στα 2, καθώς μετά τη νίκη επί της Παρτίζαν, θριάμβευσε και κόντρα στους Adelaide 36ers, τους οποίους νίκησε με 106-89.

Ο Ρισόν Χολμς, ένα από τα νεότερα μεταγραφικά αποκτήματα του «τριφυλλιού», πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, πετυχαίνοντας 14 πόντους (5/9 δίποντα και 4/6 βολές), ενώ είχε 9 ριμπάουντ, τα 6 εκ των οποίων επιθετικά!

Ο Αμερικανός σέντερ αγωνίστηκε 20 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα και μέσα σε αυτό το διάστημα άφησε μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον

Μιλώντας λίγο αργότερα στους απεσταλμένους των ελληνικών Μέσων ο Ρισόν Χολμς, αναφέρθηκε στις ανεπανάληπτες στιγμές που έζησε τόσο ο ίδιος, όσο και ο Παναθηναϊκός συνολικά, στην Αυστραλία, ενώ αποθέωσε τη συνεργασία του με τον Κώστα Σλούκα.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το ταξίδι στην Αυστραλία για το 7ο «Παύλος Γιαννακόπουλος»: «Ήταν μια εμπειρία που δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια. Από τη στιγμή που προσγειωθήκαμε μέχρι το να φτάσουμε στο γήπεδο, ζήσαμε την πόλη και μια διαφορετική κουλτούρα, ήταν εξαιρετικό. Είμαι ευλογημένος που βρέθηκα εδώ και είχα την ευκαιρία να βγω στο παρκέ μπροστά σε τόσο κόσμο του Παναθηναϊκού, εδώ στην Αυστραλία. Είναι μια εμπειρία ζωής και νιώθω ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να είμαι εδώ».

Για την εμφάνισή του απέναντι στους Αδελαϊδα 36ers και το τι πρέπει να περιμένει το κοινό από εκείνον: «Θέλω να γίνω καλύτερος, μέρα με την μέρα. Χαίρομαι που αγωνίστηκα και κερδίσαμε. Ακόμα και στην προετοιμασία, πάντα θέλεις να νικάς. Παίξαμε καλά στο δεύτερο ημίχρονο και θα γινόμαστε καλύτεροι. Έχασα μερικές μέρες την προηγούμενη εβδομάδα, λόγω μίας ίωσης, αλλά θέλω να βρίσκομαι εκεί που πρέπει όταν ξεκινήσει η σεζόν».

Για το αν υπάρχει κάποια συμβουλή που του έδωσε ο Κέντρικ Ναν: «Κυρίως μου λέει να είμαι ο εαυτός μου. Μου δείχνει κάποια τεχνικά πράγματα για το short roll και για το pick 'n roll, κάποια πράγματα που του αρέσουν, πώς να στήνω το screen για εκείνον. Μιλάμε για τεχνικά θέματα. Όμως, από εκεί και πέρα, κυρίως μου λέει να είμαι ο εαυτός μου και να κάνω αυτό που κάνω εδώ και 10-11 χρόνια».

Για το αν νιώθει πως προσαρμόζεται στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: «Απολύτως, ναι. Είναι κατά κάποιον τρόπο μια περίοδος προσαρμογής, με διαφορετικούς κανόνες και διαφορετικό τρόπο. Όμως, το μπάσκετ είναι μπάσκετ και έχουμε εξαιρετικούς παίκτες, σε μια σπουδαία λίγκα. Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος και να καταλάβεις ότι θα βγεις εκεί έξω για να κάνεις τη δουλειά σου».

Για τη συνεργασία του με τον Κώστα Σλούκα: «Ω, φίλε... Δεν ξέρεις καν πότε θα σου έρθει η μπάλα. Χρειάζεται μόνο να σου ρίξει ένα βλέμμα και έχεις την μπάλα στα χέρια σου. Ξέρει πότε είσαι στη σωστή θέση και σε βρίσκει εκεί. Πάντα θα σε βρει, είναι ένας σπουδαίος floor general (σ.σ. ηγέτης στο παρκέ)».

Για το αν θα παίξει πολλά pick 'n roll με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού AKTOR: «Σίγουρα, σίγουρα. Νομίζω είχαμε μια καλή τέτοια συνεργασία σήμερα. Δουλεύουμε μαζί και όπως είπα, το "αφεντικό" θα σε βρει, αν είσαι ελεύθερος. Πρέπει να είμαι και εγώ προετοιμασμένος, να καταλάβω πού θέλει να βρίσκομαι και να είμαι εκεί».