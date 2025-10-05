Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ 93-83: Ο Μήτογλου έδειξε τον δρόμο για το νικηφόρο ξεκίνημα

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 93-83 στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL, επέστρεψε στις νίκες και πλέον θέλει να κερδίσει χρόνο και παιχνίδια για να  φτάσει στο επίπεδο που θα κάνει τη διαφορά σε Ελλάδα και Ευρώπη. 

Μετά την εντός έδρας ήττα από την Μπαρτσελόνα, η οποία συνοδεύτηκε και με μία κακή εμφάνιση, οι «πράσινοι» επέστρεψαν στις νίκες μπαίνοντας με το… δεξί στις υποχρεώσεις τους στη Stoiximan GBL.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 93-83, παρά το γεγονός ότι ο Χρήστος Σερέλης δεν είχε στη διάθεσή του τον Κώστα Σλούκα (προτιμήθηκε να μείνει εκτός για να ξεκουραστεί), τους Τσέντι Όσμαν και Ομέρ Γιούρτσεβεν («κόπηκαν» από την εξάδα των ξένων) και τον τραυματία, Ματίας Λεσόρ, ενώ ο Εργκίν Αταμάν ήταν τιμωρημένος από τους περσινούς τελικούς.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το χρέος του, επέστρεψε στις νίκες και πλέον στρέφει και πάλι την προσοχή του στα της EuroLeague, μιας και την Τετάρτη το πρωί οι «πράσινοι» αναχωρούν για την Βιτόρια όπου την Πέμπτη θα αντιμετωπίσουν την Μπασκόνια, στη χώρα των Βάσκων.

Κορυφαίος για τους νικητές ο Ντίνος Μήτογλου ο οποίος πραγματοποίησε την καλύτερή του φετινή εμφάνιση. Ο Έλληνας παίκτης τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ 12 πόντους είχε ο Ναν και 11 ο εξαιρετικός Σαμοντούροβ.

Από πλευράς ΠΑΟΚ 22 είχε ο Τζάκσον και 14 ο Ντίμσα.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την αναμέτρηση με Σορτς, Γκραντ στα γκαρντ, Γκριγκόνις στο «3» και Σμοντούροβ και Χολμς στη γραμμή των ψηλών, με τον Τι Τζέι Σορτς να έχει διάθεση να «τρέξει» το ματς για την ομάδα του και να ανοίγει και το σκορ. Όμως στη συνέχεια από τη μία η αστοχία των «πράσινων», αλλά και η κακή τους άμυνα απέναντι στους αντιπάλους τους, έδωσε το δικαίωμα στον ΠΑΟΚ να είναι κοντά στο σκορ και να μη μπορούν οι «πράσινοι» να ξεφύγουν. Λίγο πριν τη συμπλήρωση 5 λεπτών αγώνα ο Τζόουνς έκανε το 6-8, με τον Παναθηναϊκό να ψάχνει μια ευκαιρία για… ξέσπασμα.

Το ξέσπασμα του «Σάμο»

Ο Σαμοντούροβ ήταν ο παίκτης που προσπάθησε να κάνει τη διαφορά με 4 συνεχόμενους πόντους, ενώ ο Γκραντ με πολύ ωραίο καλάθι, έκανε το 13-8. Ο Μέλβιν συνέχιζε να δίνει λύσεις στην ομάδα του, 13-10 και ο Χρήστος Σερέλης συνέχιζε τις αλλαγές. Ο Ναν με εντυπωσιακή πάσα πάρε- βάλε και ο Μήτογλου με κλέψιμο και ασίστ στον Σαμοντούροβ έδωσαν την δυνατότητα στον νεαρό του Παναθηναϊκού να σημειώσει 5 ακόμα πόντους και να ξεφύγει με 18-10, με τον «Σάμο» να έχει τους μισούς και τον Ντίνο Μήτογλου με δύο βολές να «γράφει» το 20-10 που ήταν το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου.

Υπογραφή Τολιόπουλου και Μήτογλου

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός πάτησε το πόδι του στο.. γκάζι και εξαφανίστηκε. Ο Σερέλης έριξε στο glass floor του «Telekom Center» τον Βασίλη Τολιόπουλο ο οποίος μπορεί να έχασε τις δύο πρώτες επιθέσεις του αλλά δεν πτοήθηκε καθόλου. Ο Έλληνας περιφερειακός «έστρωσε» την ομάδα και την «οδήγησε» στο +16, 31-15, στο πρώτο πεντάλεπτο, ενώ από κοντά ήταν και ο Ντίνος Μήτογλου που πήρε τη σκυτάλη. Ο Έλληνας παίκτης είχε κέφια και με πέντε ακόμα πόντους, έκανε το 36-20 και το 40-22, τέσσερα λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου μέρους. Αν και πολύ νωρίς ακόμα οι «πράσινοι» ουσιαστικά είχαν τελειώσει το ματς και με τους Ναν και Σορτς να βρίσκουν εύκολα τον δρόμο για το καλάθι του ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενος με 20 πόντους, 51-31.

Χαλάρωνε ο Παναθηναϊκός… ροκάνιζε ο ΠΑΟΚ αλλά δε μπορούσε να απειλήσει

Οι τίτλοι τέλους είχαν πέσει από νωρίς στην αναμέτρηση, μιας και ο ΠΑΟΚ δεν έδειχνε να έχει τον τρόπο να αντιδράσει στο ξέσπασμα του Παναθηναϊκού και οι «πράσινοι» με τον Σορτς να τρέχει και τον Σαμοντούροβ να δίνει συνεχώς λύσεις η διαφορά κυμαινόταν συνεχώς στο +20. Μουρ και Τζόουνς προσπαθούσαν να μαζέψουν λίγο τη διαφορά και το σκορ στο 25΄ήταν 58-42. Ο Ντίμσα ήταν ο παίκτης που έκανε τον Γιούρι Ζντοβθτς να χαμογελάσει λίγο, ρίχνοντας τη διαφορά στους 13 πόντους, 60-47. Ο «Δικέφαλος» εκμεταλλευόταν το (φυσιολογικό) χαλάρωμα του Παναθηναϊκού, προσπαθώντας να ροκανίσει τη διαφορά, με το σκορ να γίνεται 64-52 έπειτα από τρίποντο του Αντώνη Κόνιαρη στο τελευταίο δίλεπτο της τρίτης περιόδου. Ο Περσίδης με κλέψιμο και κάρφωμα έκανε το 67-56, ρίχνοντας τη διαφορά στους 11 πόντους, με τον Ναν να απαντάει άμεσα με «βόμβα» τριών πόντων και την τρίτη περίοδο να ολοκληρώνεται με σκορ 72-58 ύστερα από ωραία προσπάθεια του Μήτογλου στην άμυνα, που κατέληξε σε καλάθι του Καλαϊτζάκη στον αιφνιδιασμό.

Πίεσε ο ΠΑΟΚ δεν αγχώθηκε ο Παναθηναϊκός

Στα μισά της τελευταίας περιόδου ο ΠΑΟΚ, μην έχοντας τίποτα να χάσει, προσπαθούσε να μαζέψει τη διαφορά όσο περισσότερο μπορούσε και να διεκδικήσει ότι καλύτερο, αλλά ο Μήτογλου πραγματοποιούσε την καλύτερη φετινή του εμφάνιση και δεν επέτρεπε στους παίκτες του Ζντοβτς να κάνουν το κάτι παραπάνω. Με το σκορ στο 82-65, ο Έλληνας παίκτης είχε φτάσει τους 22 πόντου και τα 7 ριμπάουντ, κάνοντας όλη τη διαφορά για την ομάδα του. Δύο κλεψίματα από πλευράς ΠΑΟΚ πάνω στον Ναν έδωσαν 5 πόντους στην επίθεση για τους Θεσσαλονικείς και το σκορ έγινε 82-69, στο τελευταίο πεντάλεπτο, αλλά ο Χουάντσο με μαγική ενέργεια και γκολ-φάουλ έκανε το 85-69 με το 93-83 να είναι το τελικό σκορ.

Τα Δεκάλεπτα: 20-10, 51-31, 72-58, 93-83

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Σερέλης): Σορτς 10 (3/6 δίποντα, 4/8 βολές, 3 ασίστ), Χολμς 8 (4/6 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Σαμοντούροβ 11 (5/6 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Γκραντ 4, Γκριγκόνις 3, Καλαϊτζάκης 4, Ρογκαβόπουλος 2, Κουζέλογλου, Ναν 12 (3/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τολιόπουλος 8 (2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ερνανγκόμεθ 9 (3/3 δίποντα, 3/3 βολές, 5 ριμπάουντ), Μήτογλου 22 (7/8 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 5/7 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα)

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Μέλβιν 9 (3/6 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Τζάκσον 22 (7/11 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5/5 βολές, 6 ασίστ, 3 κλεψίματα), Τζόουνς 13 (5/7 δίποντα, 3/5 βολές, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Περσίδης 9 (1), Μπράουν 2, Κόνιαρης 3 (1), Ιατρίδης, Φίλλιος, Μουρ 11 (4/5 δίποντα, 3/5 βολές, 3 ριμπάουντ), Ντιμσά 14 (1/2 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα)

