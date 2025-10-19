Ολυμπιακός - Πανιώνιος 81-66: Με Χολ και Νιλικίνα «καθάρισε» στο δεύτερο ημίχρονο

Ο Ολυμπιακός δυσκολεύθηκε για ένα ημίχρονο ξεκουράζοντας βασικές μονάδες του rotation, αλλά σοβαρεύτηκε στην επανάληψη κι επικράτησε άνετα με 81-66 του Πανιωνίου στο ΣΕΦ.

Newsbomb

Ολυμπιακός - Πανιώνιος 81-66: Με Χολ και Νιλικίνα «καθάρισε» στο δεύτερο ημίχρονο
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Πανιώνιος προέβαλλε αντίσταση για ένα ημίχρονο, στο ΣΕΦ, για την 3η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Ωστόσο, μετά τα δύο πρώτα δεκάλεπτα, ο Ολυμπιακός απλοποίησε την κατάσταση, κέρδισε με 81-66 και διατήρησε το αήττητό του στο πρωτάθλημα.

Κορυφαίοι για τους Πειραιώτες, για τους οποίους προφυλάχθηκε στο παιχνίδι ο Σάσα Βεζένκοφ, ενώ είχαν μείνει εκτός 12άδας και οι Ντόρσεϊ, Λι, ήταν οι Φρανκ Νιλικίνα (16 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 κοψίματα) και Ντόντα Χολ (16 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 2 κοψίματα).

Στοίχισαν στον Πανιώνιο τα 17 λάθη και η επιθετική καθίζηση στο δεύτερο ημίχρονο, στη διάρκεια του οποίου δεν είχε ενεργό στο παρκέ, λόγω τραυματισμού που υπέστη, τον Τζέιλεν Χαντς. Απουσία που προστέθηκε σε αυτήν του Μαρκές Σταρκς, η οποία ήταν γνωστή πριν το τζάμπολ.

Πρώτος σκόρερ για τους «κυανέρυθρους», οι οποίοι παραμένουν χωρίς νίκη στην GBL και είχαν στον πάγκο -μετά τον τερματισμό της συνεργασίας με τον Λούκα Παβίτσεβιτς– τον Κρις Χουγκάζ, ήταν ο Μιχάλης Λούντζης (20 πόντοι, με 5/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο).

Τα δεκάλεπτα: 19-22, 42-37, 60-45, 81-66

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 16 (1), Γουόρντ 8, Πίτερς 8, Μιλουτίνοφ 5, Φουρνιέ 5 (1), Γουόκαπ 1, Λαρεντζάκης 14 (3), Παπανικολάου 6 (2), Νετζήπογλου, Αντετοκούνμπο 2, Χολ 16.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Κρις Χουγκάζ): Πάπας 13 (3), Λιούς 7 (1), Χολ 2, Κρούζερ 3 (1), Γκίκας 10, Γουότσον 3, Λούντζης 20 (5), Τσαλμπούρης 6 (2), Οικονομόπουλος, Χαντς 2, Πατρίκης.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αγγλία: «Απασχόλησε την Νότιγχαμ αλλά κλείνει στον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ»

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε πτήση για Σεούλ: Ξέσπασε πυρκαγιά σε θήκη χειραποσκευών - Βίντεο

15:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Περιστέρι: 48χρονος ανέβαζε φωτογραφίες στα social με πιστόλια

15:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Πανιώνιος 81-66: Με Χολ και Νιλικίνα «καθάρισε» στο δεύτερο ημίχρονο

15:11ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητρόπολη Δημητριάδος: Τελέστηκε η πρώτη Θεία Λειτουργία με ταυτόχρονη διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα

15:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε «κλοιό» κακοκαιρίας η χώρα μέχρι την Πέμπτη - Πώς θα κάνουμε 28η Οκτωβρίου

14:52ΕΛΛΑΔΑ

Καταδίωξαν ταχύπλοο με 33 μετανάστες στο Φαρμακονήσι

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: «Πανικός, φωνές και τρόμος» - Ελληνίδα ξεναγός περιγράφει την κινηματογραφική ληστεία στο μουσείο

14:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Χωρίς Οσμάν και Ερνανγκόμεθ ο Παναθηναϊκός AKTOR κόντρα στον Κολοσσό

14:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Καταδίωξη μηχανής που παραβίασε 6 κόκκινα φανάρια

14:24LIFESTYLE

Δέσποινα Μοιραράκη: «Το κορμί θέλει δουλειά»

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Ιωάννα Τούνη: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες της από το ταξίδι της στο Λας Βέγκας

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο βίντεο: Κροκόδειλος κάνει «βουτιές» σε πισίνα 5άστερου ξενοδοχείου στο Κουίνσλαντ

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στην Αχαΐα: Αγνοείται 35χρονος ψαροντουφεκάς στη θαλάσσια περιοχή «Κάστρο Ρίου»

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: «Στόχος της επίθεσης στη Ράφα ήταν μια αντίπαλη συμμορία όχι ο στρατός του Ισραήλ»

13:37ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τόκιο: Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στο κυρίως ταμπλό

13:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Στη Σύνοδο Κορυφής της MED9 - Στην ατζέντα Μέση Ανατολή και ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Ονόμασε τον πόλεμο της Γάζας σε «Πόλεμο της Αναγέννησης» – Αποχώρησε από το υπουργικό μετά το επεισόδιο στη Ράφα

13:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τιμωρία για τον Χάζνι Φλικ: Χάνει το Ρεάλ - Μπαρτσελόνα μετά την άσεμνη χειρονομία - Βίντεο

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Αρνείται την εμπλοκή του στη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους ο 44χρονος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:43ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: «Πανικός, φωνές και τρόμος» - Ελληνίδα ξεναγός περιγράφει την κινηματογραφική ληστεία στο μουσείο

09:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από 1η Νοεμβρίου αλλάζουν όλα στις συναλλαγές μας – Νέοι κανόνες, POS και IRIS

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια - Οι επιλέξιμες δαπάνες

15:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε «κλοιό» κακοκαιρίας η χώρα μέχρι την Πέμπτη - Πώς θα κάνουμε 28η Οκτωβρίου

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Ομιλείτε ελληνικά: Αυτά είναι τα συχνότερα λάθη που κάνουν πολλοί - Εσείς γνωρίζετε το σωστό;

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Προκαλεί ξανά ο Φιντάν: «Δεν αποδέχομαι τα 12 μίλια, δεν δέχεσαι τα έξι»

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο ΕΚΑΒ: Πέθανε ο διασώστης Δημήτρης Μητρόπουλος έπειτα από τροχαίο εν ώρα καθήκοντος

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στα καταφύγια της Σουηδίας: Πώς προετοιμάζεται η Στοκχόλμη για το ενδεχόμενο πολέμου - Οι χώρες που μπορούν να σώσουν τον πληθυσμό τους

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Επίθεση της Χαμάς σε ισραηλινά στρατεύματα στη Ράφα - Με αεροπορικές επιδρομές απαντά ο IDF

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Ιωάννα Τούνη: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες της από το ταξίδι της στο Λας Βέγκας

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Εκλάπησαν κοσμήματα του Ναπολέοντα - Διέφυγαν οι δράστες

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Γιοχάνεσμπουργκ: Η παρακμή της «Χρυσής Πόλης» της Νότιας Αφρικής - Από τα γκολ στο Μουντιάλ του 2010 στα «αυτογκόλ» του σήμερα

11:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Χωρίς ίχνη πυρίτιδας τα ρούχα του φερόμενου ως δολοφόνου του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

06:55LIFESTYLE

Τα σχέδια του ANT1– Οι σειρές, το μεγάλο στοίχημα και η Καραβάτου

15:12ΕΛΛΑΔΑ

«Έπινε τον καφέ του, απάντησε στο τηλεφώνημα και μόλις έκλεισε πήδηξε στο κενό»: Πώς αυτοκτόνησε ο 44χρονος από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων»

15:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Περιστέρι: 48χρονος ανέβαζε φωτογραφίες στα social με πιστόλια

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Αρνείται την εμπλοκή του στη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους ο 44χρονος

12:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Από τη διαρροή της συνομιλίας Τζάκρη - Κασσελάκη στην... επιχείρηση «αν είχατε τα κότσια της»

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ