Ολυμπιακός - Πανιώνιος 81-66: Με Χολ και Νιλικίνα «καθάρισε» στο δεύτερο ημίχρονο

Ο Πανιώνιος προέβαλλε αντίσταση για ένα ημίχρονο, στο ΣΕΦ, για την 3η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Ωστόσο, μετά τα δύο πρώτα δεκάλεπτα, ο Ολυμπιακός απλοποίησε την κατάσταση, κέρδισε με 81-66 και διατήρησε το αήττητό του στο πρωτάθλημα.

Κορυφαίοι για τους Πειραιώτες, για τους οποίους προφυλάχθηκε στο παιχνίδι ο Σάσα Βεζένκοφ, ενώ είχαν μείνει εκτός 12άδας και οι Ντόρσεϊ, Λι, ήταν οι Φρανκ Νιλικίνα (16 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 κοψίματα) και Ντόντα Χολ (16 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 2 κοψίματα).

Στοίχισαν στον Πανιώνιο τα 17 λάθη και η επιθετική καθίζηση στο δεύτερο ημίχρονο, στη διάρκεια του οποίου δεν είχε ενεργό στο παρκέ, λόγω τραυματισμού που υπέστη, τον Τζέιλεν Χαντς. Απουσία που προστέθηκε σε αυτήν του Μαρκές Σταρκς, η οποία ήταν γνωστή πριν το τζάμπολ.

Πρώτος σκόρερ για τους «κυανέρυθρους», οι οποίοι παραμένουν χωρίς νίκη στην GBL και είχαν στον πάγκο -μετά τον τερματισμό της συνεργασίας με τον Λούκα Παβίτσεβιτς– τον Κρις Χουγκάζ, ήταν ο Μιχάλης Λούντζης (20 πόντοι, με 5/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο).

Τα δεκάλεπτα: 19-22, 42-37, 60-45, 81-66

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 16 (1), Γουόρντ 8, Πίτερς 8, Μιλουτίνοφ 5, Φουρνιέ 5 (1), Γουόκαπ 1, Λαρεντζάκης 14 (3), Παπανικολάου 6 (2), Νετζήπογλου, Αντετοκούνμπο 2, Χολ 16.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Κρις Χουγκάζ): Πάπας 13 (3), Λιούς 7 (1), Χολ 2, Κρούζερ 3 (1), Γκίκας 10, Γουότσον 3, Λούντζης 20 (5), Τσαλμπούρης 6 (2), Οικονομόπουλος, Χαντς 2, Πατρίκης.