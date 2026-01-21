FIBA Europe Cup: Εύκολη νίκη του ΠΑΟΚ στη Σλοβακία και πρόκριση στους «16»

Ένα… ξέσπασμα στο τρίτο δεκάλεπτο, αρκούσε για να έρθει η εύκολη νίκη του ΠΑΟΚ στην Σλοβακία. Για το FIBA Europe Cup και την 4η αγωνιστική των «16», οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν της Πριέβιντζα με 87-67 και ουσιαστικά εξασφάλισαν την πρόκρισή τους.

Οι κορυφαίοι της ελληνικής ομάδας ήταν οι Μπριν Ταϊρί (16 πόντοι, 4 κλεψίματα), Κλίβελαντ Μέλβιν (12 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο). Ξεχώρισαν για την Πριέβιντζα οι Άντερσον Τόλμπερτ (12 πόντοι, 4 ριμπάουντ), Τζο Τουσάντ (12 πόντοι, 5 ριμπάουντ).

Τα δεκάλεπτα: 10-18, 29-42, 52-60, 67-87

ΠΡΙΕΒΙΝΤΖΑ (Γκάρεθ Μάρεϊ): Τόλμπερτ 12 (1), Τόμας 8 (2), Μπίσοπ 9 (1), Νόβακ 4, Ζέλιζνακ 5, Τουσάντ 12 (1), Χλίβακ, Σμιθ 10, Μάρινγκ 4, Αλίχοντζιτς 3.

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Μέλβιν 12 (2), Ταϊρί 16 (2), Κόνιαρης 4, Χουγκάζ 7 (1), Ζάρας 3 (1), Τζόουνς 10, Περσίδης 2, Ιατρίδης, Μπέβερλι 9 (1), Φίλλιος 6 (2), Μουρ 9, Ντίμσα 9 (2).