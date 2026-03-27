Παναθηναϊκός AKTOR: Οριστικά χωρίς Γκραντ και Ρογκαβόπουλο με Μονακό

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μόλις για τρία ματς κατάφερε να έχει… σχεδόν όλο το ρόστερ του. Οι «πράσινοι» στο παιχνίδι με τη Μονακό έχουν δύο σημαντικά προβλήματα να αντιμετωπίσουν κι αυτά αφορούν την απουσία των Τζέριαν Γκραντ και Νίκου Ρογκαβόπουλου. Αμφότεροι είναι εκτός δωδεκάδας.

Ο πρώτος έχει κάταγμα στο αριστερό του χέρι, ενώ ο «Ρόγκα» ταλαιπωρείται από θλάση. Λόγω τραυματισμού εκτός είναι και ο Σαμοντούροβ.

Η 12αδα του Παναθηναϊκού AKTOR: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.