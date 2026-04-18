Συγκλονιστικό: 351.453 συνολική προσέλευση, 97,4% πληρότητα στο Telekom Center Athens

Το Telekom Center Athens είναι το «χτυποκάρδι» του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού AKTOR έχουν μετατρέψει εδώ και χρόνια την έδρα της ομάδας, στο σημείο αναφοράς της Euroleague. Κάτι που έγινε και φέτος με ιστορικό τρόπο.

Η υψηλότερη συνολική προσέλευση στην ιστορία της Euroleague με 351.453 φιλάθλους σε όλα τα ματς. Μέσο όσο εισιτηρίων 18.498, που σημαίνει πληρότητα 97,4%. Συγκλονιστική αποτύπωση της λατρείας και της συσπείρωσης γύρω απ’ τον μπασκετικό Παναθηναϊκό.

Η ανάρτηση της «πράσινης» ΚΑΕ και το ευχαριστώ στον κόσμο:

«Μια ιστορική σεζόν λόγω του πάθους των οπαδών του Παναθηναϊκού.

351.453 οπαδοί. Η υψηλότερη συνολική προσέλευση στην ιστορία της Euroleague. Περισσότερες από 350.000 φωνές ενωμένες στο Telekom Center Athens σε 19 εντός έδρας ματς.

97,4% πληρότητα. Μια σεζόν ρεκόρ και συνέπειας. Ένα κάστρο 19.000 θέσεων κατάμεστο κάθε αγωνιστική εβδομάδα.

18.498 εισιτήρια ανά αγώνα. Κορυφαίος μέσος όρος που καθορίζει το μεγαλείο μας. Κάθε βραδιά αγώνα ήταν απόδειξη της αφοσίωσης της Πράσινης οικογένειας.

Η ιστορία ξαναγράφεται. 15 επίσημα sold outs και ένα ρεκόρ όλων των εποχών για το σύλλογό μας. Κάνατε μυθική κάθε βραδιά.

Το μέλλον είναι ήδη Πράσινο. 15.000 εισιτήρια διαρκείας ήδη έγιναν sold out για την επόμενη σεζόν. Η αφοσίωσή σας δεν έχει όρια, ακόμη και πριν το τέλος αυτής της σεζόν.

Οι σπουδαιότεροι οπαδοί στον κόσμο. Χωρίς εσάς, τίποτα απ’ όλα αυτά δεν θα ήταν πιθανό.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ που κάνατε την έδρα μας το ΧΤΥΠΟΚΑΡΔΙ του ευρωπαϊκού μπάσκετ».