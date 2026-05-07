Αταμάν: «Είμαστε όλοι πεπεισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας»
Παρά την ήττα της ομάδας του στο Game 3, ο Εργκίν Αταμάν εμφανίστηκε σίγουρος για την πρόκριση της ομάδας του στο Final-4 αύριο το βράδυ.
Με μια λιτή αλλά ξεκάθαρη δήλωσή του ο Εργκίν Αταμάν ξεκαθάρισε πως άπαντες στην ομάδα πιστεύουν ότι ο Παναθηναϊκός αύριο το βράδυ θα πάρει την πρόκριση για το Final-4.
Στη δήλωσή του ο coach του Παναθηναϊκού σημείωσε:
«Αναλύσαμε τα λάθη που κάναμε στο Game 3 στην έδρα μας ώστε να μην τα επαναλάβουμε. Αύριο θα πρέπει να παίξουμε με μεγαλύτερη προσοχή, ειδικά στο κομμάτι της άμυνάς μας στο ανοικτό γήπεδο και στον αιφνιδιασμό. Είμαστε όλοι πεπεισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας».
