Μαρτίνεθ: «Δεν είμαι περήφανος για ό,τι έγινε – Σέβομαι τον Παναθηναϊκό και τον Αταμάν»

Ο προπονητής της Βαλένθια προσπάθησε να απολογηθεί για τη στάση του, ενώ ξεκαθάρισε πως οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είναι διάσημοι για την… καυτή ατμόσφαιρα που δημιουργούν. 

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ στις δηλώσεις του πριν το Game 4 της σειράς με τον Παναθηναϊκό AKTOR, προσπάθησε να απολογηθεί για όσα έκανε. Ο κόουτς της Βαλένθια είπε πως σέβεται τους «πράσινους» και τον Εργκίν Αταμάν, επισημαίνοντας πως δεν είναι περήφανος για αυτό που συνέβη στο Game 3.

Όσο για το ματς της Παρασκευής (8/5) περιμένει το ίδιο σκληρό, κλειστό παιχνίδι που θα κριθεί ίσως και στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Πέδρο Μαρτίνεθ:

«Το Game 4 θα είναι όπως και τα τρία προηγούμενα, πολύ ισορροπημένα ματς, σκληρά, με ποιοτικούς παίκτες. Πρέπει να περιμένουμε ένα σκληρό παιχνίδι και από τις δύο πλευρές, που ίσως να κριθεί στα τελευταία δευτερόλεπτα, όπως και τα προηγούμενα παιχνίδια. Ο Πουέρτο θα είναι εκτός για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Χρειάζεται μία εβδομάδα, ίσως και δύο.

Πρώτα από όλα δεν είμαι πολύ περήφανος για ό,τι έγινε χθες. Ήταν η πρώτη μου τεχνική ποινή όλη τη σεζόν, τόσο στην Ισπανία, όσο και στην EuroLeague. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη πρώτα στους διαιτητές, γιατί τους έβαλα σε πολύ δύσκολη θέση, σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση που χρειάστηκε να αποβάλλουν και τους δύο προπονητές.

Δεν είμαι χαρούμενος για αυτό που συνέβη, αλλά συνέβη. Ήμουν αγχωμένος γιατί στα προηγούμενα παιχνίδια ο κόουτς Αταμάν πίεζε τους διαιτητές και εκμεταλλευόταν τις τεχνικές ποινές. Χθες όταν ήμασταν μπροστά με 13 πόντους έκανε το ίδιο. Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι και είχαμε πάρει ένα σημαντικό προβάδισμα και δεν ήθελα να συμβεί αυτό που είχε γίνει στα ματς που προηγήθηκαν.

Όμως αυτό είναι κάτι που βρίσκεται έξω από τις αξίες του αθλητισμού. Σίγουρα έχω σεβασμό για τον κόουτς Αταμάν και τον Παναθηναϊκό κι ελπίζω ότι θα κερδίσει στο παιχνίδι όποιος παίζει καλύτερα. Αν είναι ο Παναθηναϊκός συγχαρητήρια, αν κερδίσουμε εμείς θα προσπαθήσουμε να έχουμε ένα καλό Game 5. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να σας πω.

Είναι μια φυσιολογική κατάσταση, μια καυτή ατμόσφαιρα. Είναι φυσιολογικό γιατί οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είναι διάσημοι για το πόσο σπρώχνουν την ομάδα τους και πιέζουν τον α αντίπαλο. Είναι φυσιολογικό. Είμαστε επαγγελματίες. Δεν έχω να πω κάτι για τους οπαδούς τους. Είναι φανταστικοί. Δεν έχω κάτι να πω. Αυτό είναι κομμάτι του παιχνιδιού. Αν δεν ξεπεράσουν την κόκκινη γραμμή, κάτι το οποίο δεν έκαναν χθες κι ούτε νομίζω ότι θα κάνουν αύριο, σίγουρα θα βάλουν πίεση σε εμάς και τους διαιτητές. Αλλά έτσι είναι το μπάσκετ. Είναι νορμάλ, αν κανείς δεν ξεπερνά τα όρια».

