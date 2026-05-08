Βατούτιν υπέρ Γιαννακόπουλου: «Η Euroleague το παράκανε, δυσανάλογη τιμωρία με το περιστατικό»

Μια ακόμα φωνή στήριξης προς τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ήρθε να προστέθει σε αυτές που ήδη είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους με τη σκανδαλώδη τιμωρία που του επέβαλε η EuroLeague.

Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού τιμωρήθηκε με αποκλεισμό τριών αγώνων μετά το Game 2 των playoffs με τη Βαλένθια, μόνο και μόνο γιατί διαμαρτυρήθηκε για ένα φάουλ.

Ο Αντρέι Βατούτιν, πρόεδρος της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, πήρε θέση για αυτή την απόφαση και φυσικά την χαρακτήρισε υπερβολική.

«Νομίζω ότι η Euroleague το παράκανε με το επίπεδο της τιμωρίας προς τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Όλοι γνωρίζουμε καλά την εκκεντρική του συμπεριφορά, αλλά η απαγόρευση εισόδου στους επόμενους τρεις αγώνες της ομάδας εξακολουθεί να φαίνεται δυσανάλογη με το περιστατικό στη Βαλένθια», ανέφερε στα ρωσικά ΜΜΕ και πρόσθεσε:

«Είναι άδικο να αποκλείεται ουσιαστικά ο διοικητικός ηγέτης μιας από τις πιο επιτυχημένες ομάδες της εποχής μας από μια πιθανή επίσκεψη στο Final Four της πόλης του, στο γήπεδό του, όπου ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε σίγουρα να είναι ένα από τα φαβορί».