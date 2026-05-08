LIVE Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Το Game 4 των playoffs της Euroleague

Εντάσεις, άδικες τιμωρίες, κακές διαιτησίες σε βάρος του Παναθηναϊκού AKTOR. Όμως μαζί με όλα αυτά, εκπληκτικό μπάσκετ, μακράν η καλύτερη σειρά play offs στην Euroleague, ανάμεσα στους «πράσινους» και τη Βαλένθια. Απόψε το τέταρτο… επεισόδιο, στο Telekom Center Athens.

Το «τριφύλλι» υποδέχεται στο Game 4 τους Ισπανούς, έχοντας το υπέρ του 2-1 σε μια σειρά που έχει ως τώρα μόνο εκτός έδρας νίκες. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θέλει να αλλάξει τα δεδομένα και να κάνει το καθοριστικό βήμα που θα τη στείλει στο Final Four του Telekom Center Athens.

Μέχρι τώρα και τα τρία ματς κρίθηκαν στις λεπτομέρειες, δείχνοντας πως οι διαφορές δεν είναι μεγάλες. Η προσωπικότητα και η ποιότητα, όμως, είναι με το μέρος του Παναθηναϊκού. Αυτά χρειάζεται να εκμεταλλευτεί απόψε, παίζοντας με το… μαχαίρι στα δόντια για να τελειώσει τη σειρά.

Από την άλλη η Βαλένθια θέλει να επιβάλει ξανά το ρυθμό της, παίζοντας με τη γνωστή ενέργεια και την ικανότητα στο transition. Ψάχνοντας μία ακόμη νίκη για να πάρει ξανά το πλεονέκτημα και να έχει Game 5 στο «σπίτι» της. Τα σχέδιά της, φυσικά, ο Παναθηναϊκός καλείται να τα… χαλάσει, αποδεικνύοντας πως αυτός δικαιωματικά αξίζει να έχει τη θέση στο Final Four.

Ο Αταμάν δεν υπολογίζει τον Κώστα Σλούκα όπως συμβαίνει σε όλη τη σειρά. Από την άλλη ο Μαρτίνεθ δεν θα έχει τον Πουέρτο ο οποίος τραυματίστηκε στο Game 3.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε τον αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: