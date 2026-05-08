Παναθηναϊκός AKTOR-Βαλένθια 86-89: Λύγισε από ντροπιαστική διαιτησία και τώρα ο τελικός των τελικών

Δεύτερη συνεχόμενη ήττα από τη Βαλένθια 89-86 στην Αθήνα γνώρισε ο Παναθηναϊκός AKTOR και πλέον πάει στην Ισπανία για τον τελικό των... τελικών.

Γιάννης Κουβόπουλος

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να κάνει το 3-1 και να πάρει την πρόκριση στο Final-4 και πλέον έχει μπροστά του τον τελικό των... τελικών για να μπορέσει να δώσει το παρών στην τελική φάση της Euroleague. Ο Παναθηναϊκός λύγισε από την ντροπιαστική διαιτησία των Ράντοβιτς, Ντιφαλά και Πέτεκ οι οποίοι έστρωσαν... κόκκινο χαλί στους παίκτες της Βαλένθιοα για να πάρουν την νίκη και να παραμείνουν ζωντανοί.

Κακό και άστοχο το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση, τη στιγμή που η Βαλένθια μπήκε στο ματς με 3/3 δίποντα και προηγήθηκε με 2-6, με τους “πράσινους” να έχουν πετύχει μόνο ένα κάρφωμα δια χειρός Κέντρικ Ναν. Ο Παναθηναϊκός φαινόταν μαγκωμένος, χωρίς “καθαρό” μυαλό με τον Ράντοβιτς να ξεκινά με το καλησπέρα να παίζει… Βαλένθια χωρίς δεύτερη σκέψη και να στερεί από τον Εργκίν Αταμάν challenge στα πρώτα 2:30 λεπτά δίνοντας και ανάποδη απόφαση. Το παιχνίδι είχε στραβώσει από την αρχή για τον Παναθηναϊκό ο οποίος από τη μία δεν έπαιζε άμυνα και από την άλλη οι τρεις διαιτητές ήταν το λιγότερο προκλητικοί.

Κάκιστος Παναθηναϊκός ακόμα χειρότεροι οι διαιτητές

Ο Μοντέρο είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά τιμωρώντας τις κακές περιστροφές των “πράσινων” και έφτασε τους 10 πόντους με τη Βαλένθια να είναι μπροστά στο σκορ με 6-14. Την ίδια ώρα για τον Παναθηναϊκό απειλούσε ο Χέιζ-Ντέιβις με τον Ράντοβιτς να αρνείται προκλητικά τα ξεκάθαρα φάουλ που έγιναν τόσο πάνω στον ίδιο, όσο και στον Λεσόρ. Μάλιστα στα 3:32 πριν το τέλος της περιόδου ο Πέτεκ ανακάλυψε ένα ακόμα φάουλ και ο Κι έκανε το 10-20. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει με τον Λεσόρ να δημιουργεί και να “εκτελεί” και με σερί 5-0 η διαφορά έπεσε στους πέντε πόντους. Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε τίποτα από ότι έπρεπε να κάνει, αντίθετα με τη Βαλένθια και τους διαιτητές οι οποίοι είχαν στρώσει… κόκκινο χαλί στους Ισπανούς για να “κλείσουν” το δεκάλεπτο προηγούμενοι με 11 πόντους, 15-26.

Ο Τολιόπουλος άλλαξε τον ρυθμό, αλλά η άμυνα συνέχιζε να είναι προβληματική

Ο Τολιόπουλος που είχε περάσει στο παρκέ έδωσε άλλο αέρα στον Παναθηναϊκό, έγινε πιο γρήγορος και καλύτερος επιθετικά αλλά η Βαλένθια συνέχιζε να κάνει ότι θέλει στην επίθεση της. Σε μία μόνο φάση οι Ισπανοί πήραν 4 επιθετικά ριμπάουντ και βρήκαν τον δρόμο για το καλάθι της ομάδας του Παναθηναϊκού, ανοίγοντας τη διαφορά στους 14 πόντους. Οι “πράσινοι” πέραν των χαμένων ριμπάουντ, δεν ήταν καθόλου καλοί στις επιστροφές, ούτε στην άμυνα ένας εναντίον ενός με το σκορ στο 15’ να είναι 24-34 και τους παίκτες του Μαρτίνεθ να έχουν κατεβάζουν το ένα επιθετικό μετά το άλλο, με τον Τολιόπουλο να είναι ο μόνος παίκτης που απειλούσε.

Το πεντάλεπτο της ντροπής

Το επόμενο πεντάλεπτο ήταν το πεντάλεπτο της ντροπής. Ράντοβιτς, Ντιφαλά και Πέτεκ ξεφτύλισαν το μπάσκετ προσπαθώντας να κάνουν ξεκάθαρη επίδειξη δύναμης και να βάλουν του στην όποια προσπάθεια του Παναθηναϊκού να επιστρέψει. Ο Παναθηναϊκός δεν επιτρεπόταν να παίξει άμυνα, τη στιγμή που στην επίθεση οι τρεις διαιτητές δεν έδιναν απολύτως τίποτα. Οι τρεις “καθάρισαν” τον Χουάντσο με 4 φάουλ από το ημίχρονο με τη διαφορά να πηγαίνει στους 13 πόντους, 27-40. Χαρακτηριστική η φάση που ο Λεσόρ έπαιξε πεντακάθαρη άμυνα στον Μπαντιό, ο παίκτης της Βαλένθια να κράτησε την κατοχή με τη βοήθεια του ποδιού του, ο Πέτεκ έδωσε παράβαση στον Λεσόρ και χρέωσε και με τεχνική ποινή τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Με τη Βαλένθια να παίρνει 4 πόντους από ένα ακόμα διαιτητικό έγκλημα. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντεπιτεθεί, έπιασε δυο καλές άμυνες, βρήκε πέντε πόντους και 90 δεύτερα πριν το τέλος του ημιχρόνου το σκορ έγινε 32-40. Οι διαιτητές κρατούσαν όρθια τη Βαλένθια, ενώ ο Όσμαν κρατούσε ζωντανό τον Παναθηναϊκό και φτάνοντας τους 11 πόντους στο τέλος του ημιχρόνου με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με στο σκορ στο 37-44.

Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε επιτέλους να παίξει άμυνα

Το τρίτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με χαμένη ευκαιρία του Παναθηναϊκού να ρίξει κι άλλο τη διαφορά, με τους διαιτητές να συνεχίζουν το εγκληματικό τους έργο. Οι “πράσινοι” με τον Όσμαν να είναι εξαιρετικός ροκανίζαν τη διαφορά με τον Ναν να βρίσκει τρίποντο λεία να μην παίρνει καταφανέστατο φάουλ. Το 42-46 έγινε 44-48 με καλαθάρα του Όσμαν, με τον Χέιζ-Ντέιβις να χάνει των ευκαιρία να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του αφού αστόχησε σε τρίποντο στον αιφνιδιασμό. Ότι δεν κατάφερε ο Ντέιβις, το κατάφερε ο Ναν που με τρίποντο “βόμβα” έκανε το 49-48, δίνοντας προβάδισμα στον Παναθηναϊκό τέσσερα λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου και τον Μαρτίνεθ να καλεί άμεσα σε τάγμα άουτ. Ο Παναθηναϊκός είχε ξεκινήσει να παίζει άμυνα και έμενα να δούμε αν θα συνέχιζε, με το σερί του να είναι στο 12-4.

Έχασε και πάλι το προβάδισμα από παιδικά λάθη

Ο Ναν είχε αρχίζει να “ζεσταίνεται” και διατηρούσε το προβάδισμα στην ομάδα του με 53-52, αλλά στις τελευταίες φάσεις του δεκαλέπτου ο Τι Τζέι σορτς υπέπεσε σε δύο λάθη που έδωσαν την ευκαιρία στη Βαλένθια να ανακτήσει τα ηνία. Ο Αταμάν πέρασε εκτός και πάλι τον Σορτς με τον Τόμπσον να βρίσκει τρίποντο και τον Μοντέρο να τον ακολουθεί για να διαμορφωθεί το 53-58, 45 δεύτερα πριν από την ολοκλήρωση του δεκαλέπτου. Ο Ναν με βόμβα μείωσε και πάλι στους δύο πόντους, αλλά σε μία ακόμα φάση ο Παναθηναϊκός έχασε το ριμπάουντ μέσα από τα χέρια του και οι φιλοξενούμενοι βρήκαν δύο ακόμα πόντους γράφοντας το 56-60.

Με το ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου η διαφορά πήγε στους 6 πόντους για τη Βαλένθια, αλλά ο Χουάντσο με μεγάλο τρίποντο έριξε τη διαφορά στους 3, κάνοντας το 59-62. Ο Ναν ήταν ο παίκτης που πήρε την κατάσταση αμέσως μετά και μείωσε ακόμα περισσότερο με τον Ματίας Λεσόρ να καρφώνει για το 67-67. Στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός συνέχισε τα λάθη και έδωσε την ευκαιρία στη Βαλένθια να βρει εύκολους πόντους και να προηγηθεί εμ 69-75, πέντε λεπτά πριν τη λήξη. Ο Τόμπσον πέτυχε σκοτωμένο τρίποντο με τα απλό σε λήξη επίθεσης και ο Πέτεκ δεν είδε ξεκάθαρα βήματα του Μπαντιό και του έδωσε δώρο δύο βολές για το 69-76, 4 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός βρήκε τέσσερις συνεχόμενους πόντους και μείωσε σε 73-78, ο Όσμαν πάλευε στην επίθεση, αλλά οι “πράσινοι” δε μπορούσαν να παίξουν μια καλή άμυνα. Αποτέλεσμα το σκορ να είναι στο 77-82, 1:31 πριν το τέλος, με δύο πόντους του Χέιζ-Ντέιβις. Οι παίκτες του Αταμάν προσπάθησαν να κάνουν την ανατροπή, μείωσαν σε 83-86, αλλά ο Μοντέρο με δύο ακόμα βολές έκανε το 83-88, 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα.

Τα Δεκάλεπτα: 15-26, 37-44, 56-60, 86-89

Δείτε τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης

