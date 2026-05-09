Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Ώρα αποδείξεων ανεξάρτητα από τις συνθήκες»
Το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά την ισοφάριση της σειράς των playoffs απ’ την Βαλένθια που στέλνει σε Game 5 την πρόκριση στο Final Four.
Η πρώτη αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά το τέλος του Game 4 της σειράς Παναθηναϊκός AKTOR – Βαλένθια, ήταν ουσιαστικά ένα μήνυμα προς όλους. Αναφορικά για το τι πρέπει να δείξουν στο καθοριστικό Game 5. Εκεί όπου κρίνονται τα πάντα.
Ο ισχυρός άνδρας των «πράσινων» με story του στο Instagram, επισήμανε χαρακτηριστικά:
«Ένα μήνυμα ελήφθη.
Ώρα αναμέτρησης για όλους μας.
Ώρα για όποιον πιστεύει ότι είναι ο καλύτερος να εμφανιστεί και να το αποδείξει…
Ανεξάρτητα από τις συνθήκες».
