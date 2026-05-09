Το video με τις φάσεις της ντροπής από το Παναθηναϊκός AKTOR – Βαλένθια

Η Βαλένθια έφυγε από την Αθήνα με δύο νίκες. Ισοφάρισε τη σειρά με τον Παναθηναϊκό AKTOR και η πρόκριση στο Final Four θα κριθεί στην ισπανική πόλη. Σε μεγάλο βαθμό για να το πετύχει αυτό, συνέβαλαν οι αποφάσεις των διαιτητών της Euroleague.

Ειδικά στο Game 4, Ράντοβιτς, Ντιφαλά, Πέτεκ, πρωταγωνίστησαν αρνητικά, «κλέβοντας» τη δόξα των παικτών και των ομάδων. Του λόγου το αληθές το αποδεικνύει το video με τις φάσεις που… βγάζουν απ’ τα ρούχα του ακόμη και τον ουδέτερο παρατηρητή.

