Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Στον τελικό με... άγχος η Ελίνα Τζένγκο

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν κατάφερε να πιάσει το όριο των 62,5μ. που θα της έδινε απ’ ευθείας την πρόκριση στον τελικό του αγωνίσματός της, μια και η καλύτερη βολή της ήταν στα 61,31μ. η οποία της έδωσε την 6η θέση στον β’ προκριματικό και την 11η συνολικά, παίρνοντας το «εισιτήριο» για τον τελικό.

Η 23χρονη αθλήτρια έριχνε πρώτη στη σειρά της και η πρώτη της βολή ήταν στα 59,76μ. που την έφερε στην 13η θέση μετά την ολοκλήρωση της πρώτης προσπάθειας. Στη δεύτερη βολή το ακόντιο «καρφώθηκε» στα 61,10μ. και ανέβηκε στην 9η θέση της συνολικής «βαθμολογίας», ενώ η τρίτη της βολή ήταν στα 61,31μ. με αποτέλεσμα να περιμένει την ολοκλήρωση όλων των αθλητριών για να μάθει αν θα έδινε το «παρών» στον τελικό.

Το τέλος του προκριματικού βρήκε την Ελίνα Τζένγκο στην 12άδα των φιναλίστ ως 11η. Το όριο πρόκρισης έπιασαν συνολικά έξι αθλήτριες, με καλύτερη τη Σέρβα Αντριάνα Βιλάγκος που έριξε 66,06μ. Ακολούθησαν η Νεοζηλανδή Μακένζι Λιτλ με 65,54μ., η Ανέτε Σιέτινα από τη Λετονία με 63,67μ., η Χουλέισι Ανγκούλο από τον Ισημερινό με 63,25μ., η Αυστριακή Βικτόρια Χάτσον με 62,85μ. και η Τόρι Μούρμπαϊ από τη Νέα Ζηλανδία με 62,78μ.

Κάτω από το όριο των 62.50μ., τη 12άδα συμπλήρωσαν η Κινέζα Λινγκντάν Σου (62,18μ.), η Κολομβιανή Φλορ Ντενίς Ρουίς Ουρτάδο (62,11μ.), η Πολωνή Μαλγκορζάτα Μασλάκ-Γκλούγκλα (61,79μ.), η Νοτιοαφρικανή Τζο-Αν Ντι Πλεσίς (61,38μ.) και η Κολομβιανή Βαλεντίνα Μπάριος (60,98μ.).

Η μεγάλη έκπληξη ήταν ο αποκλεισμός της κατόχου του τίτλου και «χρυσής» Ολυμπιονίκη, της Χαρούκα Κιταγκούτσι από την Ιαπωνία, που περιορίστηκε στη 14η θέση με 60,38μ.