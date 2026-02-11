Μαρία Σάκκαρη: Πρόκριση στα προημιτελικά της Ντόχα με χαρακτήρα!

Η Αθηναία τενίστρια πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο σετ, το οποίο πήρε χωρίς να χάσει game (6-0). Νωρίτερα, η Μαρία Σάκκαρη χρειάστηκε να δείξει χαρακτήρα στις δυσκολίες που αντιμετώπισε από την Γαλλίδα, παίρνοντας τη νίκη 7-6(3) και περιμένει τη νικήτρια της αναμέτρησης της Σβιόντεκ με την Κασάτκινα που θα γίνει αργότερα την Τετάρτη (11/02).

Η Σάκκαρη δέχθηκε νωρίς break και βρέθηκε πίσω 3-0 στο πρώτο σετ, αλλά «απάντησε» άμεσα και ισοφάρισε 3-3. Η Γκράτσεβα με νέο break προηγήθηκε 5-3, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια «έσπασε» όμως το σερβίς της αντιπάλου της και αφού έσωσε σετ-μπολ στο 5-4, κατάφερε να ισοφαρίσει 5-5 και 6-6 και να στείλει το σετ στο τάι-μπρέικ, όπου ξεκίνησε με 4-0 και το κέρδισε με 7-3.

Στο εναρκτήριο γκέιμ του δεύτερου σετ, η Σάκκαρη χρειάστηκε να «σβήσει» δύο break points για να κρατήσει το σερβίς της, αλλά αυτή ήταν η τελευταία αντίσταση που προέβαλε η Γκράτσεβα. Η Γαλλίδα παραδόθηκε στις... ορέξεις της Ελληνίδας τενίστριας, που κυριάρχησε απόλυτα και έφτασε στη νίκη χωρίς να χάσει ούτε γκέιμ.

