Μαρία Σάκκαρη: Ψάχνει συνέχεια στο «1000άρι» της Ντόχα – Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις (10/02)
Η Μαρία Σάκκαρη, μετά την εντυπωσιακή παρουσία της στην πρεμιέρα του WTA 1000 της Ντόχα, αντιμετωπίζει στον δεύτερο γύρο τη Νο8 της παγκόσμιας κατάταξης, Τζάσμιν Παολίνι – Δείτε όλες τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (10/02).
Πρόκειται για την πέμπτη συνάντηση των δύο τενιστριών, με το μεταξύ τους ρεκόρ να είναι μοιρασμένο στις δύο νίκες.
Η νικήτρια του αγώνα θα προκριθεί στον τρίτο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει είτε τη Λίντα Νόσκοβα είτε τη Βάρβαρα Γκράτσεβα, σε αναμέτρηση που θα διεξαχθεί αμέσως μετά το Σάκκαρη – Παολίνι.
Η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 12:30 στο Grandstand 2 και θα μεταδοθεί από το Novasports6HD.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
- 12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κουέντιν Άλις - Μες Ρότγκερινγκ ATP 500 2026
- 14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τάλον Γκρίκσπουρ - Τζοβάνι Μπέτσι Περικάρ ATP 500 2026
- 16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ούγκο Γκρενιέ - Γιαν Λέναρντ Στρουφ ATP 500 2026
- 19:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Qatar TotalEnergies Open (Ντόχα, 8–14 Φεβρουαρίου)
- 19:30 Novasports Prime Πανιώνιος - Μπεσίκτας Eurocup 2025-26
- 19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Καρδίτσα - ΑΕΚ FIBA Basketball Champions League 2025-26
- 20:00 Novasports Start Σλασκ Βρότσλαβ - Τσεντεβίτα Ολιμπία Eurocup 2025-26
- 20:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 2026 Ντάλας
- 20:30 Novasports Premier League Premier League Kick-off 26η αγωνιστική
- 20:30 COSMOTE SPORT 6 HD Άλεξ ντε Μινόρ - Αρτούρ Φις ATP 500 2026
- 21:00 Novasports 5HD Τρέντο - Ουλμ Eurocup 2025-26
- 21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μονπελιέ - Τσιβιτανόβα CEV Champions League 2026
- 21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Γκούμερσμπαχ - Φλένσμπουργκ DAIKIN Bundesliga 2025-26
- 21:30 Novasports Premier League Τότεναμ - Νιούκαστλ Premier League 2025/26
- 21:30 Novasports 4HD Έβερτον - Μπόρνμουθ Premier League 2025/26
- 21:30 Novasports 2HD Τσέλσι - Λιντς Premier League 2025/26
- 21:40 COSMOTE SPORT 4 HD Pick n Εκπομπή
- 21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χέρτα Βερολίνου - Φράιμπουργκ Κύπελλο Γερμανίας 2025-26
- 22:00 Novasports 1HD Νάπολι - Κόμο Coppa Italia 2025/26
- 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Χαρτς - Χιμπέρνιαν William Hill Scottish Premiership 2025-26
- 22:15 Novasports Prime Γουέστ Χαμ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League 2025/26
- 22:30 COSMOTE SPORT 6 HD Ζίζου Μπεργκς - Φαμπιάν Μαροζάν ATP 500 2026
- 05:30 COSMOTE SPORT 4 HD Λος Άντζελες Λέικερς - Σαν Αντόνιο Σπερς NBA 2025-26 Κανονική Διάρκεια
