Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας η Εθνική – Πότε θα γίνει η κλήρωση

Biggest improvement in Top 100 of? Nov 2024 FIFA ranking:



+7 ??????? SCO ? 51 to 44

+7 ?? ZAM ? 94 to 87

+5 ?? NOR ? 48 to 43

+5 ?? ISR ? 81 to 76

+5 ?? UAE ? 68 to 63

+4 ?? GRE? 42 to 38

+4 ?? CAN ? 35 to 31