Ρενάτο Σάντσες: «Έχει το DNA του νικητή ο Παναθηναϊκός»

Ο Πορτογάλος έκανε δηλώσεις για τη νέα του ομάδα, τονίζοντας πως θα χρειαστεί περίπου 2-3 εβδομάδες για να είναι απόλυτα έτοιμος.

Newsbomb

Ρενάτο Σάντσες: «Έχει το DNA του νικητή ο Παναθηναϊκός»
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με κάθε επισημότητα παίκτης του Παναθηναϊκού, είναι ο Ρενάτο Σάντσες. Ο Πορτογάλος ως «πράσινος» πλέον, έκανε δηλώσεις στο κανάλι του «τριφυλλιού» και τόνισε πως ήρθε για τίτλους και νίκες. Μίλησε για τον Ρουί Βιτόρια, ενώ επισήμανε πως θα είναι έτοιμος να παίξει σε 2-3 εβδομάδες.

Μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Πήρα προσωπικά την πρωτοβουλία να έρθω. Είμαι χαρούμενος που θα φοράω αυτή τη φανέλα. Το πιο σημαντικό είναι να εκπροσωπείς τον σύλλογο και τα χρώματά του με τον καλύτερο τρόπο. Ο στόχος κάθε παίκτη είναι κάθε φορά να εκπροσωπεί τα χρώματα που φορά.

Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλος σύλλογος στην Ελλάδα, το γνωρίζει όλος ο κόσμος. Δεν ήταν δύσκολο να τον επιλέξω. Μάχεται για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Δεν είχα αμφιβολίες. Ο προπονητής αποτέλεσε κλειδί και ο σύλλογος έκανε προσπάθεια και το ίδιο το πρότζεκτ ήταν κίνητρο για να έρθω στον Παναθηναϊκό.

Στη ζωή συμβαίνουν διάφορα. Ήταν ο πρώτος μου προπονητής ο Ρουί Βιτόρια. Θα είναι πάλι μια καλή συγκυρία. Θα συνεννοηθούμε καλά. Είχαμε και φιλική σχέση και κερδίσαμε τίτλους. Θα προσπαθήσουμε να ξαναζήσουμε τις καλές εμπειρίες.

Μίλησα περισσότερο με τον προπονητή, με άλλους ποδοσφαιριστές που δεν έχουν παίξει βέβαια στην ομάδα, αλλά είχαν αγωνιστεί στην Ελλάδα και μου είπαν όμορφα πράγματα για τη χώρα και την Αθήνα.

Είμαι σε καλή κατάσταση. Δεν έχω κάνει προετοιμασία σε σύγκριση με άλλους παίκτες που ξεκίνησαν 1-2 μήνες νωρίτερα, αλλά αισθάνομαι καλά. Θα χρειαστώ 2-3 εβδομάδες για να είμαι πλήρως έτοιμος και στην καλύτερή μου φόρμα.

Έχει το DNA του νικητή ο Παναθηναϊκός».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:58ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Δύο νεκροί και 35 τραυματίες από την ισραηλινή επίθεση στην πρωτεύουσα Σαναά

18:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb: Άγρια συμπλοκή στο Ζεφύρι – Σοβαρός τραυματισμός, καμένο όχημα και μία σύλληψη

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Βενετία: Απρόοπτο για τουρίστες, αναποδογύρισε η γόνδολα και έπεσαν στο νερό – Δείτε βίντεο

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε πτήση στις ΗΠΑ: Συσκευή επιβάτη έπιασε φωτιά - Πραγματοποιήθηκε αναγκαστική προσγείωση

18:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Η Καϊσέρισπορ έχει στο στόχαστρο της τον Φραντζί Πιερό

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: Αυτοί είναι οι όροι για συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία - Το ΝΑΤΟ, η παραχώρηση εδαφών και οι εγγυήτριες χώρες

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ακόμα και τα σκυλιά έχουν γίνει επικίνδυνα - Τρώνε πτώματα ανθρώπων και αγριεύουν

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η Αθηνών – Κορίνθου, από την Κινέτα έως τη Νέα Πέραμο

18:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Εντυπωσιασμένος ο Γιαμπουσέλε από το Telekom Center Athens

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Δασική φωτιά στο Μακροχώρι Καστοριάς - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

18:06ΠΑΙΔΕΙΑ

Πρεμιέρα με 4 μη κρατικά Πανεπιστήμια – Ποια έμειναν «μετεξεταστέα»

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιές: Αυτό ήταν το δυσκολότερο καλοκαίρι των τελευταίων δεκαετιών - Δραματικές οι επιπτώσεις για το περιβάλλον, «έχουμε φωτιές εκεί που είχαμε χιόνια»

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Αρχηγός διαβόητης συμμορίας θάφτηκε σε φέρετρο από καθαρό χρυσό - «Ήταν ο βασιλιάς μιας πολύ μεγάλης οικογένειας»

17:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρενάτο Σάντσες: «Έχει το DNA του νικητή ο Παναθηναϊκός»

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Πολύ σκληροί για να πεθάνουν οι Ουκρανοί, ανακατέλαβαν από τους Ρώσους τρία χωριά στο Ντόνετσκ

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Λαγκάρντ: «Η ευρωπαϊκή οικονομία δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς μετανάστες»

17:39ΜΠΑΣΚΕΤ

H Euroleague θέλει Final-4 στο Telekom Center Athens, σύμφωνα με τον διευθυντή της «Belgrade Arena»

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγήση γουρούνας: Όσα πρέπει να γνωρίζεις - Το νομικό πλαίσιο, οι κίνδυνοι και τα μυστικά της ασφαλούς οδήγησης

17:26LIFESTYLE

Βασιλική Ανδρίτσου: Μοιράστηκε στιγμές από το υπέροχο καλοκαίρι της – Δείτε βίντεο

17:18LIFESTYLE

Ζήνα Κουτσελίνη: Στιγμές χαλάρωσης με φίλους στις Ηνωμένες Πολιτείες – Οι εικόνες από το Μανχάταν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb: Άγρια συμπλοκή στο Ζεφύρι – Σοβαρός τραυματισμός, καμένο όχημα και μία σύλληψη

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Αρχηγός διαβόητης συμμορίας θάφτηκε σε φέρετρο από καθαρό χρυσό - «Ήταν ο βασιλιάς μιας πολύ μεγάλης οικογένειας»

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: Αυτοί είναι οι όροι για συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία - Το ΝΑΤΟ, η παραχώρηση εδαφών και οι εγγυήτριες χώρες

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το πρώτο μήνυμα της οικογένειάς της - «Πάλεψε με ένα τέρας μέχρι τέλους»

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Πώς και γιατί πούλησαν οι Ρώσοι την Αλάσκα στους Αμερικανούς το 1867

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Βενετία: Απρόοπτο για τουρίστες, αναποδογύρισε η γόνδολα και έπεσαν στο νερό – Δείτε βίντεο

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ακόμα και τα σκυλιά έχουν γίνει επικίνδυνα - Τρώνε πτώματα ανθρώπων και αγριεύουν

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας

18:06ΠΑΙΔΕΙΑ

Πρεμιέρα με 4 μη κρατικά Πανεπιστήμια – Ποια έμειναν «μετεξεταστέα»

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η αλλαγή στην εμφάνιση λόγω καρκίνου - Πώς πάλεψε μέχρι τελευταία στιγμή

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Έρευνα πως αφέθηκε ελεύθερος από το ψυχιατρείο ο 40χρονος Αλβανός συζυγοκτόνος

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το σπαρακτικό μήνυμα της Κατερίνας Καινούργιου για τον θάνατό της

07:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Καταργείται η προσωπική διαφορά στις συντάξεις - Τι αυξήσεις θα πάρουν οι 670.000 συνταξιούχοι

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγήση γουρούνας: Όσα πρέπει να γνωρίζεις - Το νομικό πλαίσιο, οι κίνδυνοι και τα μυστικά της ασφαλούς οδήγησης

09:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Ο Έλληνας «Νοστράδαμος» - Οι 122 προφητείες που άφησε στον ελληνικό λαό

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Γιατρός «πέθανε» και «είδε την κόλαση»: Τι είδε στη «άλλη πλευρά» του τούνελ

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η Αθηνών – Κορίνθου, από την Κινέτα έως τη Νέα Πέραμο

14:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές... αγνοούνται - Πότε έρχεται η πρώτη φθινοπωρινή κακοκαιρία στην Ελλάδα

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Κουρκουμέλης: Παντρεύτηκε στην Κεφαλονιά μία ημέρα πριν γίνει βοηθός υφυπουργού Εσωτερικής Ασφάλεια των ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ