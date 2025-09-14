Κηφισιά – Παναθηναϊκός: Ενδεκάδα με Ρενάτο Σάντσες και Μαντσίνι οι «πράσινοι»

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Κηφισιά στο Βόλο, για την 3η αγωνιστική της Super League. Οι «πράσινοι» έχουν τις απουσίες των Τετέ και Πελίστρι, με τον Ρουί Βιτόρια να επιλέγει τον Μαντσίνι για το δεξιό άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής.

Παράλληλα, για πρώτη φορά φανέλα βασικού παίρνει ο Ρενάτο Σάντσες. Ο Πορτογάλος επιλέχτηκε να είναι στο βασικό σχήμα του «τριφυλλιού».

Κάτω απ’ τα δοκάρια ο Ντραγκόφσκι. Καλάμπρια και Κυριακόπουλος στα άκρα της άμυνας, με τους Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά στα στόπερ. Ο Τσιριβέγια μπροστά τους σε ρόλο αμυντικού χαφ, με τον Ρενάτο Σάντσες κεντρικό χαφ.

Σε πιο δημιουργικό ρόλο ο Μπακασέτας, ο Μαντσίνι δεξιά και ο Τζούριτσιτς αριστερά. Κορυφή στην επίθεση ο Σφιντέρσκι.

Για τους «πράσινους» στον πάγκο οι: Λαφόν, Κότσαρης, Ίνγκασον, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Σιώπης, Ζαρουρί, Τσέριν, Ταμπόρδα, Ντέσερς, Πάντοβιτς.