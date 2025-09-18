Ρεμπρόφ για Παναθηναϊκό: «Όλα είναι φήμες, έχω ενεργό συμβόλαιο»

Η απάντηση του Ουκρανού τεχνικού αναφορικά με τη φημολογία για επαφές του με τον Παναθηναϊκό προκειμένου να αναλάβει την τεχνική του ηγεσία.

Newsbomb

Ρεμπρόφ για Παναθηναϊκό: «Όλα είναι φήμες, έχω ενεργό συμβόλαιο»
PAP
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το όνομα του Σεργκέι Ρεμπρόφ, είναι ψηλά στη λίστα του Παναθηναϊκού για τη θέση του προπονητή. Μάλιστα έχουν γίνει επαφές με τους Ομοσπονδιακό τεχνικό της Ουκρανίας, προκειμένου αν προκύψει συμφωνία οι δύο πλευρές να ξεκινήσουν συνεργασία.

Ο Ρεμπρόφ πάντως, δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το τέλος του χρόνου με την Ομοσπονδία της Ουκρανίας. Της οποίας είναι και μέλος. Έτσι σε ερώτηση που του τέθηκε, απέφυγε να παραδεχτεί το παραμικρό.

Στην ιστοσελίδα «Ukranian Football», ‘ελαμε δήλωσε για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού και απάντησε:

«Ρωτήστε τους Έλληνες δημοσιογράφους, για τι γράφουν. Έχω ενεργό συμβόλαιο με την Ουκρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, πώς μπορώ να διαπραγματευτώ με άλλη ομάδα; Όλα αυτά είναι φήμες».

Εν συνεχεία ρωτήθηκε αν θα ενδιαφερόταν να αναλάβει τον Παναθηναϊκό, για να πει:

«Ενδιαφέρομαι να εργαστώ για την Εθνική Ομάδα της Ουκρανίας».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:49LIFESTYLE

Χρίστος Κούγιας: Δημιούργησε ιστοσελίδα προς τιμήν του πατέρα του

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στη Βρετανία: Βασιλικές τιμές, πολιτικές ισορροπίες και σκληρά διλήμματα για τον Στάρμερ

21:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: «Σάρωσε» η Μπριζ του Τζόλη, μοιραίος ο Χατζηδιάκος για την Κοπεγχάγη

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Drone των Χούθι συνετρίβη σε περίβολο ξενοδοχείου - Βίντεο

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε παράνομο καζίνο μέσα σε κατάστημα

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός αύριο: Ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Απροειδοποίητη επίσκεψη Τραμπ τζούνιορ στην Κωνσταντινούπολη και μυστικές διαπραγματεύσεις για την Γάζα!

21:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεμπρόφ για Παναθηναϊκό: «Όλα είναι φήμες, έχω ενεργό συμβόλαιο»

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σημάδεψε οδηγό με πιστόλι στη μέση του δρόμου – Ολόκληρο οπλοστάσιο στο σπίτι του

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές απείρου κάλλους στην αλβανική Βουλή για την υπουργό AI - Πέταξαν το Σύνταγμα στον Ράμα - Βίντεο

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Μήνυση κατά από τον άνθρωπο που του έδωσε την κροτίδα

21:05LIFESTYLE

Κατερίνα Παπακωστοπούλου: Η απάντηση για την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Monic Karungi: Η συγκλονιστική υπόθεση του θανάτου της γυναίκας των porta potty party - Τα ακραία φετίχ, ο εγκέφαλος του δικτύου και η έρευνα των συγγενών

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Με απείλησε με όπλο και μαχαίρι ο πατέρας μου» - Συνελήφθησαν οι γονείς 19χρονης

20:38ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Μέτριο το ιικό φορτίο στα λύματα - Τι αναφέρει ο ΕΟΔΥ

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα

20:30ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Στα προκριματικά του ακοντισμού η Τζένγκο

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Εθνική Πινακοθήκη: Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα για την απαγόρευση της έκθεσης που προκάλεσε αντιδράσεις

20:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Πρώτη με διαφορά η Νέα Δημοκρατία - Τέταρτη η Ζωή Κωνσταντοπούλου

20:21ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ηράκλειο: Στις 21 Οκτωβρίου η δίκη για τη δολοφονία του Στίβεν Κουκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:57ΚΟΣΜΟΣ

Monic Karungi: Η συγκλονιστική υπόθεση του θανάτου της γυναίκας των porta potty party - Τα ακραία φετίχ, ο εγκέφαλος του δικτύου και η έρευνα των συγγενών

18:36LIFESTYLE

Μπέλα Χαντίντ: Δίνει «σκληρή μάχη» με τη νόσο του Lyme - Εικόνες μέσα από το νοσοκομείο

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξυπνήσαμε με φθινόπωρο, πόσο θα διαρκέσει η ψύχρα - Ζημιές στο Βόλο

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Απροειδοποίητη επίσκεψη Τραμπ τζούνιορ στην Κωνσταντινούπολη και μυστικές διαπραγματεύσεις για την Γάζα!

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Είναι χρήστης ουσιών» λέει η οικογένειά του!

17:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «μίλησε» και... βλέπει κακοκαιρία - Τι αναφέρει η πρόγνωση των Αμερικανών

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Δικαστική παρέμβαση για τον θάνατό της - Στην Αθήνα η ταφή της

19:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης - «Καλπάζει» η Νέα Δημοκρατία

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Νέα επίθεση λύκου σε 5χρονη στον Νέο Μαρμαρά - Σώθηκε χάρη στην επέμβαση περαστικού

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη Καινούργιου – Λιάγκα, η αήττητη Τσιμτσιλή, τα μαντάτα για τον ΣΚΑΪ

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Δημοσιογράφος δέχθηκε επίθεση από τη Βάσω Μαζωνάκη στο νοσοκομείο

20:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Πρώτη με διαφορά η Νέα Δημοκρατία - Τέταρτη η Ζωή Κωνσταντοπούλου

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Μήνυση κατά από τον άνθρωπο που του έδωσε την κροτίδα

20:38ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Μέτριο το ιικό φορτίο στα λύματα - Τι αναφέρει ο ΕΟΔΥ

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Με απείλησε με όπλο και μαχαίρι ο πατέρας μου» - Συνελήφθησαν οι γονείς 19χρονης

20:17WHAT THE FACT

Και όμως ήταν αλήθεια: Οι Δέκα Πληγές του Φαραώ συνέβησαν - Πάπυρος περιγράφει πώς ήταν

19:14WHAT THE FACT

Έρχεται το τέλος των κινητών τηλεφώνων - Ποια τεχνολογία θα τα αντικατασταστήσει

21:05LIFESTYLE

Κατερίνα Παπακωστοπούλου: Η απάντηση για την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ