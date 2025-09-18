Ρεμπρόφ για Παναθηναϊκό: «Όλα είναι φήμες, έχω ενεργό συμβόλαιο»

Το όνομα του Σεργκέι Ρεμπρόφ, είναι ψηλά στη λίστα του Παναθηναϊκού για τη θέση του προπονητή. Μάλιστα έχουν γίνει επαφές με τους Ομοσπονδιακό τεχνικό της Ουκρανίας, προκειμένου αν προκύψει συμφωνία οι δύο πλευρές να ξεκινήσουν συνεργασία.

Ο Ρεμπρόφ πάντως, δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το τέλος του χρόνου με την Ομοσπονδία της Ουκρανίας. Της οποίας είναι και μέλος. Έτσι σε ερώτηση που του τέθηκε, απέφυγε να παραδεχτεί το παραμικρό.

Στην ιστοσελίδα «Ukranian Football», ‘ελαμε δήλωσε για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού και απάντησε:

«Ρωτήστε τους Έλληνες δημοσιογράφους, για τι γράφουν. Έχω ενεργό συμβόλαιο με την Ουκρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, πώς μπορώ να διαπραγματευτώ με άλλη ομάδα; Όλα αυτά είναι φήμες».

Εν συνεχεία ρωτήθηκε αν θα ενδιαφερόταν να αναλάβει τον Παναθηναϊκό, για να πει:

«Ενδιαφέρομαι να εργαστώ για την Εθνική Ομάδα της Ουκρανίας».