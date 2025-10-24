ΑΕΚ: Απολογήθηκε για το περιστατικό με Λανουά - «Εφεύρημα του Γάλλου» υποστήριξαν οι δικηγόροι της

Όσα υποστήριξε η πλευρά της ΑΕΚ για τη δίωξη του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα μετά την καταγγελία του Στεφάν Λανουά. 

Στον αθλητικό δικαστή της Super League απολογήθηκε για περίπου μια ώρα, το πρωί της Παρασκευής (24/10) η ΑΕΚ, για το περισταστικό με τον πρόεδρο της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά, πριν την έναρξη του αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Η Ενωση κατηγορείται έπειτα από δίωξη του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα και καταγγελία του Γάλλου αρχιδιαιτητή και κινδυνεύει μόνο με πρόστιμο, ωστόσο, οι δικηγόροι της Χάρης Γρηγορίου και Αλέξης Αλεξίου ζήτησαν την απαλλαγή της κάνοντας λόγο για «εφεύρημα» του προέδρου της ΚΕΔ.

Γρηγορίου: «Στον παρατηρητή και στον βοηθό του δεν ανέφερε τίποτα»

Ο δικηγόρος της ΑΕΚ Χάρης Γρηγορίου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο κ. Λανουά δεν ήταν επίσημος φιλοξενούμενος αλλά ως αξιωματούχος αγώνα, παρατηρητής διαιτησίας, εν ευρεία έννοια. Ο ίδιος όρισε τον εαυτό του παρατηρητή διαιτησίας. Ενώ το συμβάν έγινε 8.52, παρέμεινε στον χώρο vip lounge, βλέπει το παιχνίδι ασκώντας τα καθήκοντα του από την τηλεόραση και τον καναπέ, παρουσία του βοηθού παρατηρητή, ενός επιτετραμμένου στελέχους της ΑΕΚ, του κ. Μηνά Λυσάνδρου, και της αστυνομίας. Δεν μπορούσε να μπει στον χώρο κανένας. Ήταν χώρος με φιμέ τζάμια και με τριπλά τζάμια που δεν ακούγεται τίποτα. Βγαίνει έξω στις θέσεις, στον εξώστη, 1-2 φίλαθλοι σε 5 μέτρα, του απεύθυναν τον λόγο με μορφή αποδοκιμασίας. «Τι ήρθες να κάνεις εδώ». Υπάρχουν 3 βίντεο. Μπήκε μέσα στο vip lounge και φαίνεται στο βίντεο κάποιος φίλαθλος να τον χειροκροτεί ειρωνικά»

Για τις ενστάσεις ο κ. Γρηγορίου είπε: «Οι ποινές επιβάλλονται με βάσεις τις εκθέσεις παρατηρητών. Ο κ. Λανουά εξέφρασε στον βοηθό παρατηρητή ένα αόριστο φραστικό επεισόδιο. Ο Λανουά δεν του είπε τη λέξη «Λανουά πουτ…» γι’ αυτό δεν συμπεριλήφθη στην έκθεση του παρατηρητή. Ο βοηθός παρατηρητή ήταν 53 λεπτά μαζί του. Αποφάσισε στο ημίχρονο να αποχωρήσει, από το βίντεο θα δείτε ότι αντί να φύγει και να πάει στο αυτοκίνητο, πήγε στο καμαράκι του παρατηρητή κ. Παπαδόπουλου και του εξιστορεί ότι αποχωρεί. Πάλι εκεί, δεν αναφέρει και στον πρώτο παρατηρητή τη λέξη πουτ…. Και στα πέντε δημοσιεύματα που είναι στη δίωξη περιλαμβάνεται ένας αόριστος φραστικός διαπληκτισμός χωρίς τη λέξη πουτ…

Η δίωξη είναι νόμο αβάσιμη ως αόριστη και αντιφατική γιατί οι 3 από τις 4 εκθέσεις των παρατηρητών το έχουν περιγράψει από τα λεγόμενα του Λανουά. Δεν ήταν παρόντες. Μετέφερε στους αξιωματούχους αγώνα το αόριστο φραστικό επεισόδιο. Εσείς μπορείτε να επιβάλλεται ποινές μόνο με τις εκθέσεις. Η καταγγελία έχει να κάνει για το ίδιο περιστατικό με διαφορετική εκφορά, με αλλοίωση. Γεγονότα που εκφεύγουν των εκθέσεων και του φύλλου αγώνα.

Απαραδέκτως ο εισαγγελέας ασκεί δίωξη με βάση ένα report. Μόνο με οπτικό υλικό μπορεί να ασκήσει δίωξη ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας. Ασκεί μόνο με το report του Λανουά εναντίον όλου του κόσμου. Στον παρατηρητή και τον βοηθό δεν ανέφερε τίποτα. Και τους δύο τους είδε. Ήταν 53 λεπτά με τον βοηθό και του είπε για φραστικό επεισόδιο και στο τέλος πήγε στον παρατηρητή και του είπε ότι φεύγει για το φραστικό επεισόδιο και δεν του είπε τίποτα για τη λέξη πουτ…

Το report είναι την ίδια ημέρα με την κλήση σας. Η μετασκευή του report έγινε μετά την κλήση σας και αφού έγινε αντιληπτό ότι δεν υπάρχει κλήση για το περιστατικό. H μετά τριήμερο τοποθέτηση Λανουά με τη λέξη πουτ… για πρώτη φορά και με κρύο αίμα καταγράφει ως υβριστική συμπεριφορά για πρώτη φορά. Αναφέρει τη λέξη πουτ… που καταλαβαίνει κάποιος. Είναι εκτός αποδεικτικής διαδικασίας. Δεν είδε φως και μπήκε μετά από τρεις ημέρες ο κάθε ένας. Σας ζητά να καταρρίψει όλες τις εκθέσεις και όλο το υλικό».

Αλεξίου: «Πλήρη αοριστία στις εκθέσεις που δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε δίωξη»

Ο δικηγόρος της ΑΕΚ Αλέξης Αλεξίου έκανε λόγο για «πλήρη αοριστία από τις εκθέσεις που δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε δίωξη».

Αναλυτικά όσα είπε: «Η δίωξη προέκυψε από φερόμενη υβριστική επίθεση με τη λέξη πουτ… Είναι ξεκάθαρο ότι από τις εκθέσεις υπάρχει μια πλήρη αοριστία που δεν θα μπορούσε να οδηγήσει ποτέ σε δίωξη. Εάν υπήρχε η ελάχιστη αναφορά προς τον βοηθό και τον παρατηρητή που ο ίδιος επιδίωξε να δει, το κρίσιμο στοιχείο της ύβρεως, δεν αναφέρεται τίποτα. Δεν θα έπρεπε να είναι εδώ ο Λανουά να υποστηρίξει την κατηγορία του. Απαιτείται απόδειξη, εδώ δεν έχουμε απόδειξη. Όταν κάποιος θέλει να βρίσει έναν άνδρα, θα του πει «αντε ρε πουτ…». Δεν του λες αυτό, του λες κάποια άλλα πράγματα. Για ποιόν λόγο ο Λανουά το κάνει αυτό. Δέχθηκε επίθεση, είδε όλο τον αγώνα, έφυγε στο ημίχρονο, διασχίζει το γήπεδο, περνάει από όλες τις σουίτες, δεν του μιλάει κανείς, πάει στον παρατηρητή και δεν λέει τίποτα».

Τα βίντεο

Η ΑΕΚ κατέθεσε τρία βίντεο από τις κάμερες της Αστυνομίας, χωρίς από το σημείο, όπου όπως υποστήριξαν οι νομικοί της, φαίνονται οι οπαδοί που χειροκροτάνε ειρωνικά τον Λανουά και ένας υπάλληλος της ΠΑΕ που τους επιπλήττει, ότι επίσης στο ημίχρονο πήγε στον παρατηρητή και όχι στην αστυνομία. «Δεν είπε τίποτα μόνο για φραστικό επεισόδιο. Στο τελευταίο βίντεο στο πάρκινγκ κάνει high 5 με τον παρατηρητή και όλα τίποτα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χάρης Γρηγορίου.

Ως μάρτυρας της ΑΕΚ κατέθεσε ο υπάλληλος της Παναγιώτης Πολίτης που ήταν παρών στο συμβάν. «Ήμουν παρών στο περιστατικό, 5 λεπτά πριν ξεκινήσει ο αγώνας κινήθηκε προς τον εξώστη, 1-2 άτομα τον χειροκρότησαν ειρωνικά και του είπαν στα ελληνικά και του είπαν στα ελληνικά «τι ήρθες να κάνεις εδώ». Δεν άκουσα καμία ύβρη. Μόνο αποδοκιμασίες. Σε όλο το παιχνίδι δεν είδε καθόλου τον αγώνα, κοιτούσε συνέχεια το κινητό του και έστελνε μηνύματα. Μπορεί να ένιωσε θιγμένος, φόβο όχι. Στον χώρο vip lounge υπήρχαν άνθρωποι του ΠΑΟΚ, αναγνωρίσιμοι και δεν έγινε τίποτα. Ούτε μια στο εκατομμύριο να μπορούσε να νιώσει φόβο».

