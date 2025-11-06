LIVE ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς 0-1: Ο Μουνουέρα διαφώνησε με το VAR κι οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ

Η ΑΕΚ δίνει δεύτερο διαδοχικό εντός έδρας παιχνίδι στον ενιαίο όμιλο της διοργάνωσης.

Μετά την «εξάρα» κόντρα στην Αμπερντίν με την οποία… έστρωσε το δρόμο της, θέλει δεύτερο σερί «τρίποντο», το οποίο θα την βάλει γερά στη μάχη της πρώτης οκτάδας. Η «Ένωση» μετά την πρώτη νίκη της στη League Phase του Conference League, ανέβηκε στη 12η θέση, έχοντας 3 βαθμούς, ενώ η Σάμροκ Ρόβερς είναι στην 33η θέση, χωρίς ακόμα να έχει πάρει βαθμό.

«Δεν επιτρέπεται να χάνεις βαθμούς στην έδρα σου. Είναι σε καλή κατάσταση η ομάδα, έχει το αγωνιστικό πνεύμα που θέλουμε. Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη και να απολαύσουμε την αναμέτρηση στην έδρα μας», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Μάρκο Νίκολιτς, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα.

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς